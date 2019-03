Vor dem CL-Kracher: FCB bangt um diese Stars - So lief Liverpools Generalprobe

Das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale des FC Bayern gegen Liverpool naht. Der FCB hofft noch auf den Einsatz zweier Stars - Jürgen Klopps Truppe hat ihre Generalprobe absolviert.

Am 13. März steigt in der Allianz Arena das Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Liverpool.

Anstoß ist um 21 Uhr.

Wir halten Sie in unserem Countdown-Ticker auf dem Laufenden.

Update vom 10. März, 21.40 Uhr: Zuletzt war Ex-FCB-Kicker Dietmar Hamann vor allem mit Kritik am Rekordmeister aufgefallen - vor dem Duell mit dem FC Liverpool um den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale setzt er aber auf den FC Bayern. „Ich kann mir vorstellen, dass es 45 bis 60 Minuten 0:0 steht. Dann wird es eine Nervenfrage – Liverpool ist individuell besser, aber die Bayern haben mehr Erfahrung“, sagte Hamann in einem Interview mit der Schweizer Zeitung Blick.

Genau diese Erfahrung könne den Ausschlag für Niko Kovacs Mannen geben, meint er: „Ich kenne kein Team, das besser spürt, wann der Gegner verwundbar ist und man zuschnappen kann.“ Hamann hat im Laufe seiner Profikarriere sowohl für den FC Bayern als auch für den FC Liverpool gespielt. Mit Liverpool gewann er 2005 die Champions League.

Vor dem CL-Kracher: FCB hofft weiter auf Coman und Alaba

Update vom 10. März 2019, 15.30 Uhr: Der FC Bayern lässt nichts unversucht, um Offensivspieler Kingsley Coman und Außenverteidiger David Alaba für das Champions-League-Rückspiel gegen den FC Liverpool fit zu kriegen. Die beiden Fußball-Profis absolvierten am Sonntag in München zumindest Teile des Mannschaftstrainings. Bis zur entscheidenden Achtelfinal-Partie an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) bleiben noch zwei weitere Übungseinheiten sowie Zeit für intensive Behandlungen.

Der Franzose Coman hatte sich vor zwei Wochen beim 1:0 gegen Hertha BSC einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. „Der King fühlt sich gut“, berichtete Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Wochenende. Man müsse allerdings die Trainingseindrücke abwarten.

„Der Trainer wird die richtige Lösung finden“, sagte Salihamidzic zur Aufstellung von Niko Kovac gegen Jürgens Klopps Team. Beim Österreicher Alaba hatte es nach einer Sehnenreizung noch nicht für einen Einsatz am Samstag beim 6:0 gegen den VfL Wolfsburg gereicht.

Die Bayern müssen nach dem 0:0 in Liverpool im Rückspiel bereits die gesperrten Thomas Müller und Joshua Kimmich ersetzen. Außerdem fallen Arjen Robben (Wade) und Corentin Tolisso (Aufbautraining) sicher aus.

Vor dem Champions-League-Kracher beim FC Bayern: So lief Liverpools Generalprobe

Update vom 10. März, 15.28 Uhr:

Der FC Liverpool hat eine erfolgreiche Generalprobe für den Champions-League-Kracher beim FC Bayern München. Jürgen Klopps Mannschaft kam gegen den abstiegsbedrohten FC Burnley zu einem verdienten 4:2 (2:1)-Erfolg und rückte wieder bis auf einen Punkt an Tabellenführer Manchester City heran.

Nach dem frühen Rückstand durch Ashley Westwood (6.) drehten der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (19.) und Sadio Mane (29.) mit ihren Toren noch vor der Pause die Begegnung. Firmino sorgte nach dem Wechsel mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung (67.).

Für Liverpool-Spiel: So schützt München die gestressten Arena-Anwohner

Update vom 8. März 2019, 13.32 Uhr: Die Stadt München wird die Anwohner rund um die Allianz Arena am Abend des Spiels gegen den FC Liverpool auf besondere Weise schützen. So werden drei Stunden vor Anpfiff - also um 18 Uhr - an insgesamt sechs Zufahrten in den Gebieten Kieferngarten, Haidparksiedlung, Burmesterstraße und Auensiedlung mobile Verkehrszeichen und Sperrbarken aufgestellt. Auf Schildern ist dann „Verbot für Kraftwagen“ mit dem Zusatz „Anlieger frei“ zu lesen. Am Schlösselanger wird die Zufahrt dagegen auch für Anlieger nicht möglich sein.

+ Heiß begehrt bei Bayern-Heimspielen: Tausende Stadionbesucher werden auf der Suche nach einem Parkplatz sein. © dpa / Julian Stratenschulte

Die Schilder und Barken werden zum Spielbeginn wieder entfernt. Ordnungskräfte werden auf die Zufahrtsregeln hinweisen und Auskünfte zu bestehenden Parkmöglichkeiten für Spielbesucher geben. Die Polizei wird in den Gebieten verstärkt Stichprobenkontrollen durchführen. Empfohlen wird Stadiongängern die Nutzung der Parkhäuser an der Arena oder die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mit diesen Maßnahmen werden die in der Hinrunde bei allen Bayern-Heimspielen getesteten Zufahrtsbeschränkungen fortgeführt. Dies soll in der Rückserie jedoch nur bei Partien der Fall sein, die unter der Woche abends angepfiffen werden.

Kovac spricht über Ausfall von Robben und hat Hoffnung bei Coman

Update vom 7. März 2019, 14.24 Uhr: Was stimmt denn nun? Nachdem es Berichte gegeben hatte, wonach Kingsley Coman definitiv gegen Liverpool ausfalle und Arjen Robben noch eine Option ist, hat Bayern-Trainer Niko Kovac diesen auf seiner Pressekonferenz vor der Partie am Samstag gegen den VfL Wolfsburg widersprochen.

Arjen Robben hatte zuvor nach seiner gerade erfolgten Rückkehr ins Mannschaftstraining einen erneuten Rückschlag erlitten und wird dem Fußball-Rekordmeister laut Kovac definitiv im Achtelfinal-Rückspiel fehlen. "Er hat sich vorgestern an der Wade verletzt, er fällt jetzt wieder aus", sagte der Bayern-Trainer am Donnerstag und fügte hinzu: "Liverpool ist ausgeschlossen."

Optimistischer ist Kovac dagegen bei Flügelstürmer Kingsley Coman (Muskelfaserriss), der womöglich noch eine Option für das Duell mit dem Team von Jürgen Klopp am kommenden Mittwoch werden könnte. "Er ist auf dem aufsteigenden Ast. Wir hoffen, dass es für Liverpool was werden kann", sagte Kovac, der zudem den französischen Weltmeister Corentin Tolisso nach auskuriertem Kreuzbandriss "Ende dieses Monats" zurückerwartet.

Update vom 7. März 2019, 12.14 Uhr: Bittere Nachricht für den FC Bayern! Flügelspieler Kingsley Coman wird das entscheidende Champions-League Rückspiel gegen Liverpool wohl verpassen. Das berichtet die Bild. Der Franzose, der seit dem Hertha-Spiel an einem Muskelfaserriss laborierte, sei zwar wieder ins Lauftraining eingestiegen, ein Einsatz gegen Liverpool komme demnach allerdings zu früh.

Auch Arjen Robben kann weiterhin nur eingeschränkt trainieren. Bei ihm reichte es nicht, um gemeinsam mit den Profis auf dem Platz zu trainieren, er musste stattdessen im Kraftraum schuften. Es bleibt weiterhin fraglich, ob der Niederländer für das Rückspiel fit wird.

England-Legende rät Bayerns Champions-League-Gegner: „Scheidet einfach aus“

Diese Worte wird man beim FC Bayern gerne hören. Vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool hat Englands Abwehr-Legende Gary Neville einen kuriosen Rat an seine Landsmänner. In einem Podcast mit Sky Sports behauptete Neville, es sei besser für Liverpool, wenn sie einfach aus dem Wettbewerb ausscheiden würden.

„Ich sage es jetzt: Scheidet gegen Bayern München aus. Ich weiß, dass das verrückt klingt. Natürlich will man nicht absichtlich verlieren, aber es wäre von Vorteil, wenn sie sich nur noch auf die Premier League konzentrieren müssten und ihre Spieler somit frisch hielten.“

Liverpool rutscht in der Premier League ab

Das Team von Jürgen Klopp konnte in den letzten Wochen nicht mehr so überzeugen wie in der Hinrunde. Nach einem 0:0 gegen den Lokalrivalen Everton mussten die Reds auch noch die Tabellenführung an Pep Guardiolas Manchester City abgeben.

Das Hinspiel an der Anfield Road endete 0:0. Um weiterzukommen, müssen die Bayern gewinnen. Bei einem weiteren torlosen Unentschieden würde das Spiel in die Verlängerung gehen. Ein Unentschieden mit Toren würde hingegen nicht mehr für ein Weiterkommen reichen.

Liverpools voller Fokus auf die Liga?

Da Liverpool auch schon im englischen FA-Cup ausgeschieden ist, müssten sich Mohamed Salah und Co. nur noch auf die Liga konzentrieren und könnten ihre Spieler für den Meisterschaftskampf schonen.

„City hat noch ein paar FA-Cup-Spiele vor sich. Liverpool könnte das möglicherweise ausnutzen und mit fünf, sechs Punkten in Führung gehen. Es wäre schwer für City, diesen Vorsprung in den letzten Liga-Wochen aufzuholen“, so Neville weiter.

