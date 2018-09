Live-Ticker: Bayern entscheidet das Spiel in Überzahl

Der FC Bayern München empfängt am Samstag Bayer 04 Leverkusen. Holt der deutsche Rekordmeister den vierten Sieg im vierten Spiel? Der Live-Ticker zum Bundesliga-Duell in der Allianz Arena.

FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen 3:1 (2:1)

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Rafinha (Alaba, 83.) - Thiago, Tolisso (James, 42.), Müller - Robben, Lewandowski, Gnabry (Martinez, 59.) Bayer 04 Leverkusen: Hradecky - Jedvaj, Sven Bender, Tah, Dragovic, Wendell - Lars Bender (Brandt, 27.), Kohr, Havertz - Volland (Bellarabi, 73.), Bailey (Paulinho 83.) Tore: 0:1 Wendell (5., FE), 1:1 Tolisso (10.), 2:1 Robben (19.), 3:1 James (89.) Schiedsrichter: Tobias Welz (Wiesbaden)

+++ Das gesamte Geschehen haben wir hier im Spielbericht zu Bayern - Leverkusen noch einmal zusammen gefasst.

+++ Souveräner Sieg, aber selbst nach dem frühen Rückstand war der FC Bayern kaum gefordert gegen viel zu passive Leverkusener. Dementsprechend fallen auch die Noten der Münchener aus, wie sie hier unten in der Fotostrecke sehen können:

Abpfiff! Bayern schlägt Leverkusen im Schongang mit 3:1.

90 + 5. Minute: Der Videoassistent bestätigt das noch einmal.

90 + 4. Minute: Kopfballungeheuer James schlägt erneut zu! Nach toller Flanke bringt er den Ball wieder per Kopf ins Netz - aber Abseits.

90 + 3. Minute: Alaba bringt den ball scharf in die Mitte, Müller fehlt ein Meter.

90+1. Minute: Vier Minuten extra - höchstens eine Gnadenfrist für Leverkusen.

89. Minute: TOOOOOOOOR für Bayern! James - per Kopf! Robben hat viel Platz, steckt durch auf Thiago. Der serviert von der Grundlinie butterweich auf den Kopf von James - so kann selbst das Kopfballungeheuer James einnicken.

87. Minute: Weiterhin gelingt es Leverkusen nicht, die Bayern unter Druck zu setzen. Keine Chance mehr in der zweiten Halbzeit.

85. Minute: Langer Ball in den Strafraum, die Bayern fordern Elfmeter - aber da war nichts.

84. Minute: Für Rafinha kommt Alaba. Außerdem bringt Leverkusen Paulinho für Bailey.

81. Minute: Rafinha spielt den Ball ab, und wird dann von Bellarabi in die Ferse getreten. Der Leverkusener kommt zu spät, Rafinha muss verletzt runter. Unnötige Aktion von Bellarabi, richtige Entscheidung von Tobias Welz.

80. Minute: ROT FÜR BELLARABI!

79. Minute: Scheinbar macht Leverkusen nun auf: Drei Mann laufen die Bayern im gegnerischen Strafraum an. Neuer und Kimmich lösen das problemlos.

77. Minute: Zufällig prallt der Ball nach schwacher Annahme von Lewandowski zu Müller. Der erreicht den Ball nicht ganz, es gibt Eckball - ohne Ertrag.

74. Minute: Hradecky ohne Not ins Seitenaus. Ein schwacher Auftritt von Leverkusen - aber noch mit allen Chancen!

73. Minute: Zweiter Wechsel bei Leverkusen: Karim Bellarabi ersetzt Kevin Volland.

71. Minute: In den letzten Minuten flacht das Spiel zunehmend ab. Bayern führt jedoch weiter nur mit einem Tor.

68. Minute: Bayer beginnt zaghaft, die Bayern schon früher zu stören. Das wirkt auch, die Gastgeber kommen nicht mehr so kinderleicht nach vorne wie zuvor.

67. Minute: Freistoß von links in den Strafraum. Bender klärt letzten Endes.

65. Minute: Boateng aus der Distanz: Weit drüber, beim Football vielleicht gut für drei Punkte.

Lewandowski verstolpert Großchance

64. Minute: Es läuft heute nicht bei Robert Lewandowski! Arjen Robben macht zwei Verteidiger frisch und legt ab auf Lewandowski. Der verfehlt erst den Ball, setzt nach, aber trifft auch dann nur ein Abwehrbein. Eine riesige Chance - eigentlich!

62. Minute: Javi Martinez besetzt jetzt für Thiago die Position im defensiven Mittelfeld. Der spielt nun dafür weiter vorne neben Thomas Müller, James Rodriguez auf links für den ausgewechselten Gnabry.

61. Minute: Müller legt völlig frei vorm Tor aus sieben Metern quer auf James, statt selbst zu schießen. Der Ball kommt nicht an, Chance vertan. Der Chance war ein abgewehrter Schuss von Arjen Robben aus spitzem Winkel zuvor gegangen.

59. Minute: Nach 59 Minuten beendet Trainer Kovac das Startelf-Debüt von Serge Gnabry. Javi Martinez kommt und die Bayern werden damit deutlich defensiver.

58. Minute: Wenig verwunderlich: Bayern mit 77 Prozent Ballbesitz.

55. Minute: Brandt dribbelt sich auf rechts in den Strafraum. Thiago und Boateng klären seine Hereingabe in Koproduktion.

55. Minute: Im Nachschuss übers Tor. Jetzt Abstoß Leverkusen.

54. Minute: Robben will Handelfmeter, es gibt aber Ecke.

52. Minute: Kai Havertz nun mit einer starken Ballbehauptung und legt den Ball raus zu Jedvaj. Dessen Flanke klärt Boateng souverän.

51. Minute: Kimmich kommt im Strafraum zu Abschluss, aber abgeblockt.

50. Minute: Lewandowski steckt durch auf Robben, der verzieht klar von rechts.

49. Minute: Erneut endet ein schneller Gegenstoß Leverkusens nach zwei Stationen bei den Bayern.

47. Minute: Lewandowski in der ersten Hälfte gänzlich unauffällig Und auch jetzt die erste Kopfballchance durch Serge Gnabry.

46. Minute: Weiter geht es in der Arena. Keine Wechsel hüben wie drüben.

+++ Wir sind gespannt, wie Leverkusen sich nun auf den Dauerdruck der Bayern einstellen wird. Bisher sind alle Weißen - außer Bailey, Volland und Brandt - ausschließlich mit Verteidigen beschäftigt. Die restlichen sieben Spieler kommen so gut wie nie aus ihrer Hälfte.

+++ Leverkusen übrigens noch mit zwei Nachschusschancen, jedoch keine davon erfolgreich. Der rettende Pfiff zur Wiederholung also großes Glück für Bayer.

+++ Diskussionen in der Halbzeit über den frühen Elfmeter. Thiagos Arm aber weit vom Körpert ausgestreckt, eine unglückliche Aktion des Spaniers, der Pfiff korrekt. Die Wiederholung dann etwas kleinlich, nur wenige Zentimeter standen einige Bayernspieler im Strafraum - die Regeln hat Schiri Welz auf seiner Seite.

Das war die erste Halbzeit

+++ Zur Halbzeit dominiert Bayern das Spiel in der Arena klar. Auch der frühe Rückstand nach Handelfmeter brachte die Gastgeber nicht aus dem Takt. Leverkusen präsentiert sich wie erwartet absolut defensiv, lässt Bayern bis 30 Meter vor dem Tor unbehelligt gewähren. Bitter jedoch: Weltmeister Tolisso musste bei seinem Startelf-Comeback nach 40 Minuten mit einer Knieverletzung vom Feld.

45 + 5. Minute: Geklärt, erneute Ecke. Auch die wird nichts, stattdessen geht es in die Halbzeit.

45 + 5. Minute: Noch einmal Ecke Kimmich.

45 + 4. Minute: Aber auch Bayern hat jetzt etwas herausgenommen.

45 + 4. Minute: Daraus wird nichts. Leverkusen rettet sich wohl in die Halbzeit.

45 + 3. Minute: Wendell foult Kimmich. Der steht nun mit Robben bereit zur Freistoßflanke.

45 + 1. Minute: Satte fünf Minuten werden nachgespielt.

44. Minute: Gnabry lässt Dragovic an der Eckfahne ganz alt aussehen, kommt passt dann aber ins Leere.

43. Minute: Die Bayern lassen sich erst einmal nichts anmerken. Es geht weiter im Vorwärtsgang.

Tolisso verletzt sich - schwer?

42. Minute: James ersetzt Tolisso. Herber Schlag!

40. Minute: Betretene Gesichter bei den Bayern. Bei einem Zweikampf mit Volland hat sich Tolisso verletzt und muss abtransportiert werden.

40. Minute: Bailey jagt einen Torschuss in die Wolken. An der Mittellinie krümmt sich Tolisso und hält sich das Knie...

39. Minute: Jetzt einmal die Defensive gefordert! Rafinha klärt eine Hereingabe vorm Herbeieilenden Bailey.

38. Minute: Kurz ausgeführt und dann aus dem Halbfeld geflankt. Dragovic klärt, auch das Nachsetzen erfolglos.

37. Minute: Weiterhin kaum Zeit für Analysen. Eckball durch Thiago...

36. Minute: Müller schickt Gnabry steil, doch der im Abseits.

35. Minute: Die Ecke bringt aber nichts ein. Wieder Bayern im Aufbau.

34. Minute: Boateng jetzt mit einem ungenauen Rückpass, den Neuer nicht mehr erreicht. Verschenkter Eckball!

32. Minute: Das 3:1 wohl nur noch eine Frage der Zeit. Robben jetzt von halblinks knapp vorbeigeschlenzt.

31. Minute: Bayern klar überlegen. Leverkusen steht dauernd unter Druck, leistet sich einen Fehlpass wie eben ins Seitenaus.

30. Etappe: Jetzt zwingt Thomas Müller Keeper Hradecky mit einem Schuss aus 20 Metern zu einer Glanztat!

29. Minute: Nach dem Abstoß schließt Serge Gnabry mal aus der zweiten Reihe ab - weit links vorbei.

29. Minute: Direkt nach dem Wechsel ein Eckball, Kopfball von Boateng, aber drüber.

28. Minute: Verletzungsbedingt Bayer jetzt also dazu gezwungen, etwas offensiver zu agieren.

27. Minute: Da ist es so weit: Julian Brandt ersetzt Lars Bender.

25. Minute: Bei Leverkusen steht wohl schon der erste Wechsel an.

22. Minute: Ballverlust von Rafinha, Bailey treibt den Ball in die gegnerische Hälfte - aber Tolisso läuft ihn ab.

20. Minute: Die Diskussionen um den Elfmeter dauerten fast länger als die Leverkusener Führung.

Robben dreht das Spiel

19. Minute: TOOOOOOOR durch Arjen Robben! Chipball von Kimmich in den Strafraum, Tah klärt viel zu kurz, und Robben drischt den Ball nach kurzer Annahme erneut ins obere Eck.

18. Minute: Ballverlust von Süle am eigegen Strafraum, aber Bailey flankt ins Nichts.

17. Minute: Kimmich dribbelt sich zur Grundlinie - aber Abstoß.

16. Minute: Jetzt versuchen die Bayern etwas Ruhe ins Spiel zu bringen und bauen über die Viererkette auf. Eine Balleroberung der Leverkusener klärt Hummels an der Mittellinie.

12. Minute: Einiges geboten in Fröttmanning! Wenig Ruhe bisher, dafür Action satt in beiden Strafräumen.

10. Minute: TOOOOOOOR für den FC Bayern! So schnell kann es gehen! Per Billardspiel kommt die Kugel zu Weltmeister Tolisso, der wird einmal geblockt, und schlenzt den Ball dann in den Winkel!

9. Minute: Jetzt Freistoß für Bayern am Strafraum, aber ohne Erfolg.

8. Minute: Nach dem Pfiff ließ Schiri Welz den Pfiff noch einmal vom Videoassistenten prüfen. Bei der ersten Ausführung liefen dann mehrere Bayern zu früh in den Strafraum.

Leverkusen trifft nach Chaos-Elfmeter

5. Minute: Tor für Leverkusen. Wendell verwandelt nach rechts oben, schickt Neuer in die falsche Ecke.

5. Minute: Volland verschoss, jetzt Wendell.

4. Minute: Neuer hält! Doch der Elfmeter wird wiederholt!

2. Minute: Nach einem langen Ball auf die linke Seite zu Kevin Volland dringt der in den Strafraum ein, umspielt Thiago und trifft diesen am ausgestreckten Arm.

2. Minute: Elfmeter für Leverkusen!

15.30 Uhr: Leverkusen stößt an.

15.29 Uhr: Schiedsrichter Tobias Welz aus Wiesbaden führt die Teams auf den Platz.

15.27 Uhr: Bayern wie gewohnt in Rot, der Gast aus Leverkusen in weiß.

15.24 Uhr: Das Aufwärmen ist vorbei. Während die Teams in der Kabine sind, schallt nun die Mannschaftsaufstellung durch die Arena.

15.22 Uhr: Vor fast acht Monaten tat Startelf-Debütant Gnabry den Bayern noch weh. Damals traf er schon nach zwölf Minuten zum 2:0 für Hoffenheim in München. Endstand damals: 5:2 für die Bayern. Seit Sommer ist Gnabry nun in München.

15.20 Uhr: Zu Gast heute im Stadion: Bayern-Legende und Champions-League-Sieger Giovane Elber.

15.16 Uhr: Wieder einmal auf der Bank sitzt James Rodriguez. Bitter für den Kolumbianer, schließlich hatte er extra die Länderspiele mit Kolumbien ausgesetzt, um seinen Trainingsrückstand nach einer Wadenverletzung aufzuholen.

15.07 Uhr: Fünf Heimspiele in Folge haben die Bayern nun gegen Leverkusen gewonnen. Besonders freuen wird die Bayern-Fans, dass Ex-Löwe Kevin Volland noch gar nicht gegen den FC Bayern gewinnen konnte.

15.03 Uhr: Bayern geht als Tabellenzweiter in das Spiel gegen Leverkusen. Nachdem Borussia Dortmund gestern vorgelegt hat, liegt der Rekordmeister einen Punkte dahinter - kann heute aber gleich wieder vorbei ziehen.

14.45 Uhr: Comeback für den Weltmeister auf dem Feld, für den Europameister auf der Bank: zum ersten Mal steht Renato Sanches wieder im Bayern-Kader für ein Bundesliga-Spiel. Neben ihm sitzen Sven Ulreich, David Alaba, Javi Martinez, James Rodriguez, Franck Ribéry und Sandro Wagner.

14.43 Uhr: Nach zwei Spielen steht Leverkusen mit null Punkten und einem Tor auf dem vorletzten Platz. Die Verunsicherung durch den Fehlstart ist aus der Startaufstellung herauszulesen.

14.41 Uhr: Leverkusen stellt geballte Defensive auf: Julian Brandt, Lucas Alario, Mitchell Weiser nehmen allesamt auf der Bank Platz, dafür schickt Trainer Heiko Herrlich eine Fünferkette mit vier (!) Innenverteidigern aufs Feld.

14.37 Uhr: Nichts schlimmes bei Mats Hummels und Leon Goretzka: Reine Vorsichtsmaßnahmen, vermeldet der FC Bayern. Hummels plagen Schmerzen am Sprunggelenk, Goretzka an der Hüfte.

14.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Noch eine Stunde bis zum Anpfiff des Klassikers Bayern gegen Bayer in der Allianz Arena. Trainer Niko Kovac muss nach der Länderspielpause auf Mats Hummels und Leon Goretzka verzichten. Sein Startelf-Debüt feiert Serge Gnabry, auch Corentin Tolisso spielt zum ersten Mal als Weltmeister in der Bundesliga von Anfang an.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Bundesliga-Match zwischen dem FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen. Anpfiff der Partie in der Allianz Arena ist um 15.30 Uhr. Wir versorgen Sie aber bereits vorab mit allen wichtigen News sowie den Aufstellungen beider Teams.

FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen: Vorbericht

Die Länderspielpause ist vorbei, der FC Bayern München will zum Start in die Englischen Wochen gleich auf Touren kommen. Im ersten von sieben Partien in 22 Tagen soll ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten Bayer 04 Leverkusen her. Was Trainer Niko Kovac besonders freuen wird: Er kann fast auf den kompletten Kader zurückgreifen. „Alle sind wohlauf“, sagte der 46-Jährige auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag. Nur der länger verletzte Kingsley Coman fehlt beim amtierenden Meister. Die zuletzt leicht angeschlagenen Mats Hummels und Franck Ribéry sind nach Angaben von Kovac einsatzbereit.

Ob James Rodriguez gegen die „Werkself“ von Beginn an ran darf, ließ der Bayern-Coach noch offen. Zu einer Personalie bezog er aber klar Stellung: Joshua Kimmich. Kovac sieht den zuletzt in der deutschen Nationalmannschaft im defensiven Mittelfeld eingesetzten 23-Jährigen weiter als Außenverteidiger: „Wir haben schon sehr viele Spieler im Mittelfeld. Josh hat das bis jetzt auf seiner Position sehr gut gemacht. Ich sehe überhaupt keine Notwendigkeit, dass wir da was wechseln.“

Anpfiff der Bundesliga-Partie FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen ist am Samstag, 15. September 2018, um 15.30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker! Darüber hinaus haben wir für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream sehen können.

sk/dpa