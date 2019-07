FC-Bayern-PK im Live-Ticker: Rummenigge spricht über kommende Transfers

Lucas Hernandez ist Bayern Münchens Rekordeinkauf. Am Montag wird er in der Allianz Arena offiziell vorgestellt. Wir berichten im Live-Ticker.

14:31 Uhr: Nun wird Hernandez nach der Wahrnehmung des deutschen Rekordmeisters im Ausland gefragt, Er antwortet, dass man nicht von der Hand weisen kann, dass der FC Bayern einer der besten Vereine der Welt ist. Das wird auch in Zukunft so sein und jeder - egal ob in England, Spanien oder Frankreich - weiß das auch.

14:27 Uhr: Auf die Frage nach einem sogenannten „Salary-Cap“, antwortet Rummenigge, er habe diese Hoffnung aufgegeben, da ihm bereits des öfteren gesagt wurde, dass das rechtlich nicht durchsetzbar ist. Er hofft, dass das Financial-Fair-Play strenger durchgesetzt wird.

14:25 Uhr: „Dem FC Bayern lehnt man nicht ab“. Auf die Frage, ob dieses Zitat denn noch gültig ist, antwortet Rummenigge verhalten: In der Bundesliga stimmt diese Aussage noch, jedoch haben sich einige europäische Mannschaften weiterentwickelt, aber der FC Bayern kann finanziell mit jedem Klub mithalten. Er verspricht noch weitere Transfers und ist sich sicher, dass noch die eine oder andere Überraschung dabei sein wird.

14:23 Uhr: Schon auf die Nachricht seines Agenten, dass der deutsche Rekordmeister an ihm Interessiert sei, reagierte Hernandez erfreut. Es sei der Traum eines jeden Kindes bei einem Verein eines solchen internationalen Kalibers zu sein.

14:20 Uhr: Auf die Frage nach einer möglichen Dreierkette oder anderen defensiven Optionen antwortet, dass er noch keine Zeit hatte mit Trainer Nico Kovac zu reden. Ob das Defensiv-Konzept des FC Bayern geändert wird, stellt er jedoch in Frage.

Auf die Nachfrage, ob sein Teamkollege der französischen Nationalmannschaft - Antoine Griezmann - eventuell an eine Zukunft in München denke, antwortet er, dass es sicherlich eine Verstärkung wäre, wenn der Offensivspieler zum FC Bayern wechseln würde.

14:18 Uhr: Auf die Frage nach der größten Transferoffensive in der Geschichte des FC Bayern München antwortet Rummenigge, dass diese sicherlich noch nicht abgeschlossen ist. Trotzdem kritisiert er das Verhalten von Uli Hoeneß im Vorlauf auf die Transferphase.

14:16 Uhr: Hernandez fühlt sich nach seiner OP sehr gut und hofft auf ein baldiges Grünes Licht der medizinischen Abteilung und hofft, von Beginn an die Farben des deutschen Rekordmeisters verteidigen zu dürfen.

14:15 Uhr: Auf die Frage nach Boateng antwortet Rummenigge mit dem Statement, dass der Trainer in der kommenden Saison mit Süle, Pavard und Hernandez plant. Das sei auch einer der Hauptgründe gewesen, warum Mats Hummels den Verein in Richtung BVB verlassen hat.

14:14 Uhr: Auf die Frage, ob sowohl die Rückennummer, als auch die Höhe des Transfers eine Bürde für Hernandez ist, antwortet er, dass er beweisen will, dass er alles tun wird, um auf dem Platz zu beweisen, dass diese Ehre gerechtfertigt ist.

14:12 Uhr: Rummenigge antwortet auf dieselbe Frage mit der Aussage, dass der beste deutsche Innenverteidiger immer noch in den Reihen des deutschen Rekordmeisters befindet. Weiter führt er aus, dass der FC Bayern in der Defensive auf europäischem Niveau gut aufgestellt ist.

Auf die Frage nach weiteren Transfers, nimmt er die Defensive heraus und stellt klar, dass wenn dann in der Offensive nachgelegt werden muss. Es habe bisher in Europa noch keinen großen Transfer gegeben und erst nach dem sogenannten „Domino-Transfer“ werden einige Königstransfers kommen.

Der FC Bayern wird nach Ende des Transferzeitraums mit einer Mannschaft dastehen, der in allen drei Wettbewerben wettkampffähig ist.

Es werden noch Neuzugänge kommen, die den Kader vor allem in quantitiver Hinsicht verbessern werden.

14:06 Uhr: Auf die Frage, wer in der kommenden Saison Abwehrchef sein wird, antwortet der Neuzugang, dass beim FC Bayern einige große Verteidiger spielen und jeder Spieler diese Aufgabe übernehmen könnte.

14:04 Uhr: Die erste Frage geht an Rummenigge. Er lobt den Verteidiger und betont, dass ihn die Scouts über einen längeren Zeitraum beobachtet haben. Er freut sich nicht nur für den FC Bayern, sondern auch für die gesamte Bundesliga, dass ein weiterer Weltmeister in der Bundesliga spielt.

14:03 Uhr: Die ersten Worte des Franzosen überraschen die Beteiligten. Er stellt sich in drei kurzen, aber deutschen Sätzen vor und meint auch hier, dass er sich schon auf seine Zeit hier freut.

14:02 Uhr: Nun sind Hernandez und Karl-Heinz Rummenigge eingetroffen und warten auf dei Fragen der Verantwortlichen.

14:00 Uhr: In Kürze wird auch die Pressekonferenz starten. Noch sieht man vor der Bildschirm-Wand noch niemanden sitzen, es ist aber alles angerichtet, um den Neuzugang des deutschen Rekordmeisters vorstellen zu können.

13:56 Uhr: Wir sehen ein Video in dem sich Lucas Hernandez vorstellt und gezeigt wird, wie sich der Rekord-Neuzugang des FC Bayern München auf sein Come-Back nach der Verletzung vorbereitet.

Er ist stolz, bei diesem Verein spielen zu dürfen und freut sich auf die Herausforderung in München. Hernandez hofft, zum Saisonstart zu 100 Prozent fit zu sein und befindet sich aktuell jeden Tag im Aufbautraining.

Egal auf welcher Position der Defensiv-Allrounder auflaufen muss, er will laut eigener Aussage überall Gas geben - egal ob auf der linken oder rechten Seite oder im Zentrum.

11.00 Uhr: Heute ist es so weit: Lucas Hernandez wird um 14 Uhr auf großer Bühne im Presseraum der Allianz Arena vorgestellt. Auch mit Spannung wird erwartet, ob sich Karl-Heinz Rumenigge zu den Aussagen von Manuel Neuers Berater äußert.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur Vorstellung von Lucas Hernandez beim FC Bayern.

München - Ende März schien auf dem Transfermarkt noch alles glatt zu laufen für den FC Bayern: Für 70 Millionen Euro wurde der französische Weltmeister Lucas Hernandez von Atletico Madrid verpflichtet. Er ist der Rekordeinkauf der Münchner, und weckte große Hoffnungen bei den Fans, dass die Bayern-Bosse ihre Versprechen einer Einkaufs-Großoffensive wahr werden lassen. Auch Benjamin Pavard (30 Millionen, VfB Stuttgart) nährte diese Hoffnungen.

Knapp dreieinhalb Monate später ist (fast) nichts mehr passiert, was für große öffentliche Diskussionen sorgt. Selbst Spieler äußern sich besorgt, beispielsweise Manuel Neuer und Thiago. Die Fans warten weiter auf einen großen Namen, der die zahlreichen Abgänge (Arjen Robben, Franck Ribéry, Mats Hummels, Rafinha) kompensieren soll. Stattdessen handeln sich die Bayern Absage über Absage ein.

Der Hernandez-Coup geriet dabei schon fast ein wenig in Vergessenheit. Die große Frage beim Weltmeister war bis vor wenigen Wochen die Position: Doch nach dem Abgang von Hummels, dem wohl klar gemacht wurde, dass Hernandez neben Süle gesetzt sein wird, scheint klar, dass der prominente Neuzugang im Zentrum verteidigen wird.

Doch wie sieht es Hernandez selbst? Sieht er seine Stärken eher außen, oder innen - und was sagt er zur Transferflaute? Wie fit ist er nach seiner Verletzung? Erfahren Sie es bei uns ab 14 Uhr im Ticker.