FC Bayern bei den Gunners: Optimismus ohne Arroganz

London - Der FC Bayern München geht das Champions-League-Rückspiel beim FC Arsenal mit viel Optimismus, aber ohne Arroganz an. So wollen die Bayern heute auftreten.

Auch ohne Kapitän konnte der FC Bayern bedenkenlos nach London abheben. Denn der Pilot des Fluges LH 2570 war pünktlich an Bord, es war ihr Anführer Philipp Lahm, der den Münchnern gestern Vormittag beim Abflug fehlte. Der hat im Hinspiel seine dritte Gelbe Karte gesehen und ist gesperrt, doch angesichts des deutlichen 5:1-Erfolgs in der Partie gegen den FC Arsenal ist sein Ausfall für die Roten am Dienstagabend zu verschmerzen.

Für das Viertelfinale in der Königsklasse (20.45 Uhr auf Sky, Live bei uns im Ticker) können die Bayern schon seit drei Wochen planen, dennoch geht Karl-Heinz Rummenigge die Reise auf die Insel ganz ohne Arroganz an. „Wir machen keinen Betriebsausflug, das ist Champions League“, betonte der Vorstandsvorsitzende, doch künstliche Spannung wollte auch er nicht mehr erzeugen. „Die Tür ist auf, aber wir müssen jetzt noch seriös und respektvoll durchgehen.“ Wunder gibt es (zumindest im bekannten Schlager) immer wieder – heute aber nicht!

Zu stark sind die Bayern momentan, zu überzeugend ihre jüngsten Vorstellungen. Köln, Schalke und der HSV, alle waren chancenlos. 8:0, 3:0, 3:0 – so lesen sich die letzten Resultate. Die Roten gewinnen nicht nur, sie glänzen auch wieder. Dazu haben sie das „erstklassige Ergebnis“, wie Rummenigge das 5:1 aus dem Hinspiel bezeichnete, im Rücken. Die Gunners müssten schon aus allen Rohren aufs Tor von Manuel Neuer ballern, um das Wunder überhaupt noch irgendwie möglich machen zu können. Dass ihnen das wirklich gelingt, scheint angesichts der aktuellen Verfassung ausgeschlossen. Fünf der letzten sieben Pflichtspiele verlor das Team des arg in der Kritik stehenden Trainers Arsène Wenger, sogar die eigenen Fans haben das Vertrauen in ihre Mannschaft verloren und zahlreiche Tickets nach der Hinspielklatsche wieder zurückgegeben.

Dabei gab es in der Königsklasse durchaus schon das ein oder andere Wunder, das größte erlebte Bayerns Trainer Carlo Ancelotti zu seinem Leidwesen sogar selbst. Deportivo La Coruna drehte im Viertelfinale 2004 noch ein 1:4 gegen den AC Mailand. Dessen damaliger Coach Ancelotti musste im Rückspiel fassungslos mitansehen, wie die Spanier seine Mannschaft mit 4:0 vom Feld fegten und die Sensation perfekt machten. Einen Vier-Tore-Rückstand holte jedoch noch kein Klub in der Königsklasse auf.

Gute Laune beim Abflug nach London

Entsprechend locker gaben sich die FCB-Stars gestern auch vor der Abreise. Robert Lewandowski blieb für jede Menge Selfies stehen, Joshua Kimmich erfüllte sämtliche Autogrammwünsche. Die halbe Mannschaft hatte es sich noch in den Flughafen-Cafés bequem gemacht, um sich die Zeit bis zum Abflug zu vertreiben – wo man auch hinschaute, überall herrschte gute Laune beim FCB. Selbst bei Mats Hummels, dem vor der Abfahrt noch ein Missgeschick passierte.

Auch die Bosse wirkten gelöst, Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß scherzten bis zum Einstieg in den Airbus miteinander. „Mit einem Schuss Demut“ werde der FCB an die nächsten Aufgaben gehen, erklärte der Vorstandschef und sieht darin einen guten Wegbegleiter. „So haben wir das 2013 unter Jupp Heynckes gemacht, und so werden wir das jetzt auch wieder machen“, versicherte der 61-Jährige. Auch unter Heynckes schalteten die Bayern Arsenal im Achtelfinale aus – der Rest ist bekannt. Und angesichts der aktuellen Form des Rekordmeisters wäre es sicher kein Wunder, wenn er auch in dieser Saison am Ende des Tages wieder mit drei Titeln dastehen würde.