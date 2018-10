Live-Ticker: Nach drei Sieglos-Spielen - schießt sich Bayern gegen Gladbach aus der Krise?

Drei Spiele ohne Sieg - das ist der FC Bayern nicht gewohnt. Gegen Borussia Mönchengladbach sollen wieder drei Punkte her - das Bundesliga-Topspiel im Live-Ticker!

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach -:- (-:-); Anpfiff: Samstag, 18.30 Uhr

FC Bayern München: - Borussia M‘gladbach: - Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück) Tore: -

>>> AKTUALISIEREN <<<

16.42 Uhr: Aktuell herrscht eine große Diskussion, ob der Bayern-Kader zu alt und „satt“ ist. Nun haben die Bayern wohl einen Kandidaten aus Italien im Blick, der auf Sicht Arjen Robben ersetzen könnte. Kostenpunkt: 60 Millionen Euro.

16:41 Uhr: Ob Mats Hummels spielen kann oder nicht - das war lange unklar. Er war gegen Ajax verletzt ausgewechselt worden. Nun herrscht Gewissheit.

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach!

Vorbericht: Der FC Bayern tritt mit Wut im Bauch gegen Borussia Mönchengladbach an

Es hätte vermutlich angenehmere Gegner für den FC Bayern gegeben, um die jüngste Negativserie von drei sieglosen Spielen in Folge zu beenden. Denn Borussia Mönchengladbach lag dem Rekordmeister in den vergangenen Jahren nicht so sehr. Die Münchner gewannen nur drei der letzten sieben Heimspiele gegen den einstigen Titelrivalen.

Die Bayern unter Trainer Niko Kovac haben nach sieben Pflichtspielsiegen zum Start keine ihrer jüngsten drei Begegnungen gewonnen (zwei Unentschieden, eine Niederlage) und die Tabellenführung in der Bundesliga an Borussia Dortmund verloren. Kovac braucht also dringend einen Sieg. Zum einen, um die ersten kritischen Stimmen zum Thema Rotation - zu denen in Teilen auch Präsident Uli Hoeneß zählt - im Keim zu ersticken. Zum anderen, um Tabellenplatz eins von den Dortmundern zurückzuerobern.

„Wir haben im Moment gewisse Probleme, aber das ist normal“, sagte Hoeneß. Im Falle einer weiteren Niederlage würden die Fohlen sogar an den Bayern in der Tabelle vorbeiziehen.

Fraglich ist dabei, ob Mats Hummels gegen die Gladbacher mitwirken kann. Der Innenverteidiger zog sich beim 1:1 in der Champions League gegen Ajax Amsterdam eine Platzwunde inklusive Brummschädel zu. Dauerverletzt sind weiterhin Rafinha, Kingsley Coman und Corentin Tolisso.

In einem separaten Artikel haben wir für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie die Bundesliga-Partie FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und im Live-Stream verfolgen können.