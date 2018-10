Kovac: „Kenne die Mechanismen im Fußball“ - Stimmen zur Bayern-Klatsche gegen Gladbach

Der FC Bayern München muss gegen Borussia Mönchengladbach ein Debakel wegstecken. Die Stimmen zum Samstagabendspiel.

Niko Kovac (Trainer FC Bayern) bei Sky: Ich hab einige Worte an die Mannschaft gerichtet, aber das bleibt intern. Wir haben ordentlich angefangen, dann bringen uns die beiden Tore aus dem Rhythmus. Wir machen zu viele individuell Fehler im Moment. Das ist so im Sport. Mal hat man gute Zeiten, mal schlechte. Wenn man schlechte hat, wird man schneller verunsichert. Unterm Strich kommt dann dieses Ergebnis raus. Ich fand schon, dass jeder es versucht hat. Wir bringen es gemeinsam nicht auf den Platz. Du musst als Einheit auftreten. Wir haben es nicht geschafft, mit dem Ball das Tempo hochzuhalten. Der Gegner steht sehr massiert. Wir haben es über Außen versucht, aber da schaffen wir es nicht, uns durchzusetzen, und über die Mitte auch nicht. Aber aus drei Schüssen hat es drei Gegentreffer gegeben. Ich bin verantwortlich dafür und ich stelle mich der Aufgabe. Wir müssen das schleunigst verbessern. Wir müssen es jetzt aufarbeiten. Leider sind ab morgen alle weg. Bei der Nationalmannschaft können einige einen freien Kopf bekommen. Ich gehe davon aus, dass ich immer noch die Zustimmung des Vereins habe.

Kovac auf der Pressekonferenz: „Ich kenne die Mechanismen im Fußball und in der Bundesliga. Ich weiß, dass die Zeit bei Bayern München anders läuft. Wir haben gezeigt, dass wir es besser können. Das werden wir auch wieder tun. Und ich werde meinen Teil dazu beitragen.

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern) bei Sky: „Es ist schwer zu sagen, warum heute gar nichts ging. Wir haben so gut angefangen. Wir kriegen aus dem Nichts das 0:1. Wir hatten viele Abseitssituationen. Ein paarmal sah es ganz gut aus. Dann kassieren wir das 0:2 und rennen wieder hinterher. Wir haben direkt wieder einen mitbekommen, als wir uns aufraffen wollten. Wir haben die richtige Einstellung. Das zweite Tor war ein Schlag ins Gesicht, da spielt es sich dann natürlich nicht leichter. Nach der Halbzeit wollten wir so beginnen wie am Anfang. Wir haben es uns heute nicht verdient. Wir haben uns zu wenig Chancen herausgespielt. Das ist nicht Bayern. Das ist zu wenig. Die Mannschaft glaubt an Niko Kovac, na klar.“

Dieter Hecking (Trainer Gladbach) bei Sky: „Es war eine sehr gute, geschlossene Mannschaftsleistung von uns. Wir haben keine großen Chancen zugelassen. Wir wollten mit unserem Umschaltspiel die Bayern erwischen, das ist wunderbar aufgegangen. Wir haben gewusst: Wenn wir einen Nadelstich setzen, können wir sie verunsichern. Im Laufe der Woche habe ich mich für Plea auf links entschieden. Wir wollten Überzahl im Mittelfeld schaffen. Wir werden nicht aufs Oktoberfest gehen und ganz normal zurückfliegen.

Lars Stindl (Torschütze Gladbach) bei Sky: „Wir wollten Überzahl schaffen und wollten eigenen Ballbesitz haben, das ist wichtig in München. Ich sollte vorne die Bälle festmachen. Wir haben gute Konter gesetzt. Wir spielen es insgesamt als Mannschaft gut zu Ende. Viele Leute waren mir behilflich seit der WM-Absage. Heute hat es sich alles gelohnt. Meine persönliche Bilanz war nicht so erfolgreich hier bisher. Es ist eine schöne Momentaufnahme, dass wir jetzt vor den Bayern stehen. Es besteht die Möglichkeit, dass wir doch beim Oktoberfest vorbeischauen.“

Lothar Matthäus (Weltmeister, Ex-Bayern-Spieler) bei Sky: „Sie waren emotionslos. Lewandowski war gar nicht auf dem Platz. Er hat lustlos gespielt. Das ist nicht Bayern München. Gratulation an Gladbach, das haben sie gut gemacht. Wenn sie so weiter machen, wird es nichts mit der Meisterschaft und sie werden intern wie extern große Probleme bekommen. Jetzt müssen die Führungsspieler das Heft in die Hand nehmen. Goretzka war ein Fremdkörper.“

(Zur Halbzeit:) „Das ist alles zu langsam. Das hat mit modernem Fußball nichts zu tun. Keine Begeisterung, keine Körpersprache. Alles, was Bayern in den ersten Spielen ausgezeichnet hat, lassen sie vermissen. Bayern macht es Gladbach sehr einfach. Süle verhält sich beim 0:1 nicht gut. Hummels geht beim 0:2 nicht energisch genug hin.“

