FC Bayern mit interner Feier in Münchner Edel-Lokal: Brunch als Antwort auf die Kater-Woche

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München befindet sich erneut im Krisenmodus. Nach dem dritten 1:1 hintereinander gab es trotzdem eine kleine Feier.

München – So hatte man sich den Start ins Jahr 2023 nicht vorgestellt: Der FC Bayern München sammelte zum Pflichtspielauftakt nur drei Zähler in der Bundesliga. Dreimal lautete das Ergebnis 1:1 - keine Siege gegen Leipzig, Köln und Frankfurt, wie tz.de berichtet!

Das letzte Bundesliga-Spiel haben die Bayern also am 12. November auf Schalke gewonnen, die Konkurrenten sind nun plötzlich wieder bedrohlich nahe. Union Berlin hat als Tabellenzweiter nur einen Zähler Rückstand, die auf Dauer wohl mächtigsten Gegner aus Leipzig (zwei Punkte) und Dortmund (drei) sind nur knapp dahinter.

FC Bayern in der Bundesliga-Krise: Aufgaben in DFB-Pokal und Champions League vor der Brust

Ähnlich wie im Herbst kriselt es also beim FC Bayern. Und das ausgerechnet jetzt, wo doch die K.o.-Wochen bevorstehen: Am Mittwoch steht das DFB-Pokal-Achtelfinale beim FSV Mainz an. Am 14. Februar kommt es zum Champions-League-Kracher bei Paris Saint-Germain.

Zuletzt gab es mit dem Rauswurf von Torwarttrainer Toni Tapalovic und dem Fashion-Week-Ärger um Serge Gnabry zusätzlichen Zündstoff abseits des Rasens. Wie geht die Bayern-Reise also weiter? Die Antwort darauf: Erstmal miteinander Essen gehen. So geschehen am Sonntag nach dem öffentlichen Training an der Säbener Straße.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat an den drei Unentschieden in Folge zu knabbern. © IMAGO/Markus Fischer

FC Bayern hält interne Feier ab: Brunch als Antwort auf die Kater-Woche

Die Bayern hatten sich für einen Brunch im Münchner Edel-Lokal „Käfer“ verabredet, wie die Bild berichtet. Das Teamevent, zu dem auch die Familien der Bayern-Spieler und -Verantwortlichen eingeladen waren, sollte als Jahresauftakt dienen.

Nur zu gerne hätte man diesen mit neun Punkten im Gepäck gefeiert. Dass es ausgerechnet am Tag nach dem dritten 1:1 in Folge zum großen Treffen kam, erweckt den Eindruck eines Krisengipfels – aber weit gefehlt. Der Termin stand eben schon lange vorher fest.

Nagelsmann kam erst spät zum Bayern-Brunch

Nach Angaben der Bild tröpfelten die Bayern nach und nach ein. Einer der letzten war dabei der Trainer selbst: Julian Nagelsmann und seine Freundin Lena Wurzenberger schlugen erst gegen 15 Uhr auf. Zu diesem Zeitpunkt soll ein Teil der Spieler schon wieder weg gewesen sein.

Eine Nachricht, die den Bayern aber vielleicht Mut macht: Manuel Neuer ließ sich zum ersten Mal seit seiner schweren Verletzung wieder bei einem offiziellen Vereinstermin blicken. Der Kapitän kam auf Krücken, belastete sein rechtes Bein laut Bild aber schon wieder leicht. Stichwort Belastung: Die dürfte bei den Bayern angesichts der weiteren Aufgaben nicht abnehmen. Wird der Kader deshalb am Deadline Day vielleicht sogar nochmal verstärkt? (akl)