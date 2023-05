Salihamidzics emotionale Abschiedsrede in den Katakomben: „Ich war nicht immer der einfache Typ“

Brazzo spricht auch über Nagelsmann

Hasan Salihamidzic verabschiedet sich mit der sechsten Meisterschaft in Folge vom FC Bayern. Er spricht über sein Aus und was er als nächstes plant.

Köln - Der FC Bayern hat sich in einem Herzschlagfinale doch noch die Deutsche Meisterschaft gesichert, doch das war nicht das bestimmende Thema nach dem 2:1 der Münchner in Köln. Stattdessen drehte sich alles um das Aus von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn.

Selbst Thomas Müller war darüber völlig baff. Nach der Partie berichtete der Bosnier ausführlich über das Aus und seine Gefühlswelt und sprach über die dramatische Saison. Er lud auch den laut seiner Information erkrankten Kahn zum Feiern ein, ebenso wie den von ihm entlassenen Ex-Trainer Julian Nagelsmann. In Köln sprach Salihamidzic mit der tz und anderen Medienvertretern über ...

... die Kommunikation mit ihm bei seiner Entlassung: „Es gab ein Gespräch mit dem Aufsichtsrat. Ich hätte natürlich gerne weiter gemacht. Es gibt natürlich Situationen im Fußball, wenn wenig geht ... das haben wir nach dem Trainerwechsel gemerkt. In der Champions League, im Pokal ... das war schwierig. Wir sind trotzdem Meister geworden. Ich akzeptiere das natürlich. Der FC Bayern steht über allem. Ich habe gute Gespräche mit Uli (Hoeneß, d. Red.) und Herbert (Hainer, d. Red.) gehabt und möchte der Freund des FC Bayern bleiben. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass der FC Bayern erfolgreich bleibt. Ich bin immer emotional, wenn es um den FC Bayern geht. Ich habe viele schwierige Situationen gehabt, aber auch viele schöne. Ich bedanke mich für die letzten sechs Jahre.“ (TV-Bilder zeigen auch eine heftige Diskussion zwischen Salihamidzic und Hainer auf dem Spielfeld.)

Hasan Salihamidzic über sein Aus beim FC Bayern: „Keine einfache Situation“

... seine Gefühlswelt: „Für mich ist es heute emotional. Keine einfache Situation. Trotzdem wünsche ich allen viel Glück und Erfolg. Ich möchte mich bei der Mannschaft bedanken, für diese wunderbare Reise, die wir zusammen gemacht haben. Ganz viele Titel emotional gewonnen haben. Sechs Meistertitel in sechs Jahren ist eine gute Zahl. Im Pokal haben wir nicht so gut performt, aber die Champions League einmal gewonnen.“

... seinen Abschied von der Mannschaft: „Ich habe natürlich vor der Mannschaft gesprochen. Das war auch ein emotionaler Moment. Man wächst zusammen. Ich habe viele Transfers gemacht. Du hast viele schöne Momente, aber auch unangenehme Momente, das gehört dazu in der Position. Das hat manchmal Spaß gemacht, manchmal hat es denen nicht Spaß gemacht. Ich habe mich in Ruhe verabschiedet. Heute Abend werden wir feiern. Ich möchte einen schönen Abschied von Fans, Spielern und Mitarbeitern haben, das gehört sich so. Der FC Bayern wird immer in meinem Herzen bleiben. Ich hab das gerade den Jungs gesagt - ich bin einfach stolz auf diese Mannschaft, die Qualität, Charakter und Willensstärke hat.“

... was er der Mannschaft künftig zutraut: „Ich wollte mit dieser Mannschaft unbedingt noch mal die Champions League gewinnen. Die Mannschaft wird auch in den nächsten Jahren die Champions League gewinnen, da bin ich mir sicher. Die Mannschaft ist richtig gut, hat eine gute Mischung.

Salihamidzic über Kahn: „Ich hoffe, dass Oliver auch mitfeiern wird“

... Oliver Kahn und wieso er nicht in Köln ist: „Ich hoffe, dass Oliver auch mitfeiern wird. Er hat es verdient. Er ist mit leichter Grippe zuhause, glaube ich. Er gehört genauso dazu. Wir haben das in den letzten Jahren zusammen gemacht. Er ist wie alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen herzlich eingeladen. Er hat auch seinen Beitrag dazu geleistet.“

... die Meisterschaft: „Ich bin wirklich stolz auf die Truppe. Die Jungs haben das hervorragend gemacht. Das war eine schwierige Situation für uns alle. Da hat man heute den wahren Charakter der Mannschaft gesehen, und dass wir auch mal schwierige Situationen meistern können. Das war großartig. Ich freue mich, dass wir das nach Hause gebracht haben. Ich war eigentlich darauf eingestellt, den Dortmundern zu gratulieren, die hätten nur zuhause gewinnen müssen. Auch menschlich muss man sagen, dass mir das wirklich leid tut. Aber unsere Jungs haben das wirklich verdient, weil sie in der Hinrunde besonders großartige Leistungen gebracht haben als die beste Mannschaft Europas. Ganz viele Tore geschossen und guten, offensiven Fußball gespielt.“

... Julian Nagelsmanns Beitrag: „Dann haben wir Probleme gehabt. Mit einem neuen Trainer haben wir mal etwas anderes versucht. Dass es zum Ende funktioniert, freut mich für den Thomas (Tuchel, d. Red.). Hinten raus muss man sagen, Julian (Nagelsmann, d. Red.) hat auch eine Hand an der Schale. Wir sind alle traurig gewesen, als er gehen musste. Auch ihm gratuliere ich heute, das gehört sich so. Auch für ihn ist es wichtig zu wissen, dass wir ihn sehr schätzen, dass er ein richtig guter Trainer ist. Aber es gibt Situationen im Fußball, die dann einfach so sein müssen. Mir ist das am schwersten gefallen, sich zu trennen. Er hat sicher zuhause geschaut und ist ein guter Kerl. Er war drei Viertel der Saison dabei und ist herzlich eingeladen zu der Party, er hat es auch verdient.

Salihamidzic: „Ich werde Sachen machen und aufschreiben, die ich immer mal machen wollte“

... seine Lehren aus den letzten Jahren: „Ich habe viel gelernt. Ich möchte mich auch bei euch (den Journalisten, d. Red.) bedanken. Ich war nicht immer der einfache Typ für die Medien. Aber ich glaube, ihr habt mich auch kennengelernt als herzlichen Menschen, der immer freundlich ist, aber seine Meinung sagt. Ich habe viel gelernt über Menschen, über Führung, über Stärken und Schwächen in der Position. Ich werde immer an diese Zeit denken. Der FC Bayern ist etwas Besonderes. Der FC Bayern wird immer Erfolg haben, egal, wer da ist. Ich bin sehr stolz auf die Zeit.“

... was mit seinen Mitarbeitern passieren wird: „Marco (Neppe, d. Red.) ist ein Superkerl. Er hat wirklich was drauf. Da muss man großen Respekt zeigen. Er bleibt erstmal da. Ich hoffe, dass man fair zu ihm ist. Es kommt darauf an, wie es weiter geht, das haben wir noch nicht besprochen. Er hat viel Wissen über Fußball und große Kompetenz. Wir waren fast Zwillinge. Er ist wirklich ein Top-Typ. Ich bedanke mich auch bei ihm sehr für die Zusammenarbeit. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Marco ist ein Teil des FC Bayern und das muss auch so bleiben. Ich hatte ein Team mit Christopher Keil, auch ein grandioser Kerl. Er will mir verbunden bleiben, wir werden in Zukunft auch zusammen arbeiten, auch mit meiner Assistentin. Das war mir wichtig und wurde mir versprochen, dass die Mitarbeiter gut behandelt werden.“

... was er in Zukunft machen wird: „Ich habe ganz viele Projekte, ich falle nicht tief. Ich werde erstmal natürlich Urlaub machen. Ich werde Sachen machen und aufschreiben, die ich immer mal machen wollte, weil in den sechs Jahren hat sich natürlich auch das Leben verändert und man sich selbst als Typ auch. Das bringt so der Job mit sich. Man muss viele Sachen machen, die man nicht immer machen will. Ich hoffe, dass die Fans mich in guter Erinnerung behalten. Dass meine Arbeit wertgeschätzt wird.“

