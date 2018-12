Seitz nimmt Talente in die Pflicht: „Dem können wir nicht helfen“

Laut Holger Seitz ist der Moment dank Nico Kovac so günstig wie schon seit Jahren nicht mehr. Er sieht eine gute Chance für die Talente, sich für das Profi-Team des FC Bayern zu empfehlen.

Gebetsmühlenartig scheint Holger Seitz zu betonen, welche guten Chancen seine Amateure unter dem neuen Bayern Trainer Niko Kovac haben. Sie sollen zeigen, dass sie in der Allianz Arena auflaufen wollen. Günstig sei die Zeit für Nachwuchstalente, um sich für die Profis anzubieten, denn der Kroate wusste laut Seitz „von Beginn an detailliert über die einzelnen Talente Bescheid“. So „steht die Tür offen und es liegt somit an jedem Einzelnen. Wir werden sicher keinen aufhalten...!“, betonte er im Fussball Vorort Interview.

Seit Louis van Gaal den Rekordmeister 2011 als Trainer verließ, gab es keinen experimentierfreudigen Coach mehr, der auch Talente aus der eigenen Jugend fest im Profi-Kader installierte. Er bot Talenten wie Müller, Kraft und Badstuber das Sprungbrett für die Profi-Karriere. Heute kann sich niemand die Bundesliga mehr ohne sie vorstellen.

Auch im Gespräch auf www.bfv.tv (wird am 16. Dezember um 20 Uhr ausgestrahlt) betonte Holger Seitz, dass die Umstände mit Kovac nun günstiger stehen:

„Nico ist immer voll informiert über die Leistung der zweiten Mannschaft. Er schaut sich auch selbst sehr viele Spiele an, war das ein oder andere mal auch im Stadion live dabei und über die ganze Videotechnik die es mittlerweile gibt, ist er immer upgedated. Es überrascht mich manchmal, wie er die Zeit dafür findet bei all seinen Aufgaben.“

Auf die Frage, wie sehr es ihn motivieren würde, dass der Cheftrainer auf seine Mannschaft schaut, antwortete er: „Mich sehr, aber mich muss man eh nicht motivierten, weil mir Fußball Spaß macht, so wie uns allen. Das ist einfach unsere Leidenschaft, aber für unsere Nachwuchsfußballer ist das ein Wahnsinn, wenn man merkt, dass da ein Cheftrainer da ist, der sich informiert, der drauf schaut und der sich auch mit der Person auseinandersetzt. Das finden wir, seit Nico da ist, eins zu eins vor. Das ist total motivierend. Also wer es da von den jungen Spielern nicht verstanden hat, dass der Moment so günstig ist wie schon seit Jahren nicht mehr, dem könnten wir ohnehin nicht helfen. Aber den Eindruck habe ich nicht.“

Diese offene Türe wurde in der laufenden Saison auch schon durchschritten: So konnte YoungsterJeong Wooyeong im Spiel gegen Benfica sein Champions-League-Debüt feiern und Meritan Shabani feierte einen Einsatz im DFB-Pokalspiel gegen Rödinghausen.

Text: Kirsten Pfister