Lange verletzter Bayern-Star zurück im Mannschaftstraining

München - Hoffnung bei Corentin Tolisso auf ein Comeback: Der Franzose in Diensten des FC Bayern München nahm am Dienstag erstmals nach seinem Kreuzbandriss wieder an einem Mannschaftstraining teil.

Tolisso absolvierte das Aufwärmprogramm und leichte Passübungen. Danach arbeitete er mit einem Fitness-Coach individuell.

Tolisso hatte sich im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen verletzt. Erst zweimal kam er in dieser Saison für die Bayern zum Einsatz.