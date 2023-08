FC Bayern stellt Neuzugang vor: Keeper wählt „populäre“ Rückennummer mit großer Vergangenheit

Von: Korbinian Kothny, Florian Schimak

Der FC Bayern hat Neuzugang Daniel Peretz vorgestellt. Der Keeper ist der erste Israeli beim deutschen Rekordmeister und wählt eine „popuäre“ Rückennummer.

Die Pressekonferenz ist beendet.

9.49 Uhr: Wie sieht Peretz seine Rolle beim FC Bayern? „Ich möchte spielen und ich möchte so gut trainieren, wie es möglich ist.“ Die letzte Frage geht an Dreesen zur Thematik Benjamin Pavard. „Benjamin konnte die letzten Tage nicht mittrainieren, da es ihm nicht so gut ging. Er hatte Bauchschmerzen. Ich bin optimistisch, dass wir die Thematik noch in diesem Transferfenster abschließen können.“

9.48 Uhr: Welche Bedeutung hat die Rückennummer 18 für Daniel Peretz? „In Israel ist die Rückennummer sehr populär, deswegen habe ich sie ausgewählt.“ In der Vergangenheit hatten bereits Stürmergrößen wie Jürgen Klinsmann und Miroslav Klose das Trikot mit der Nummer 18 getragen.

9.44 Uhr: Jetzt kommen die Fragen der Journalisten aus Israel. Der Kollege fragt, nach der Bedeutung für den FC Bayern und den ersten israelischen FCB-Profi. „Wir sind ein weltoffener Verein und hoffen, dass wir mit Daniel jetzt lange einen Spieler aus Israel bei uns haben.“

9.41 Uhr: Wie sieht es mit einer „holding six“ aus, Herr Dreesen? „Wir haben noch ein paar Tage, im Moment ist es da ein bisschen dunkel“, lässt der FCB-CEO die Frage nach einem weiteren Neuzugang offen.

FC Bayern von Peretz überzeugt: „Waren uns bei Daniel zu 100 Prozent sicher“

9.39 Uhr: „Der Trainer ist sehr warmherzig und behandelt die Spieler wie Söhne“, äußert sich Peretz zu Trainer Thomas Tuchel. Währenddessen erklärt Dreesen, wie es zur Entscheidung für Peretz kam. „Michael Rechner war natürlich in die Entscheidung eingebunden und bei Daniel waren wir uns zu 100 Prozent sicher, dass er uns weiterhelfen kann.“

9.37 Uhr: Wie sieht Peretz seine Rolle beim FC Bayern? „Ich bin sehr froh, hier zu sein und mit dem großartigen Torhüter-Team zusammenzuarbeiten. Manuel ist mein Idol und ich will von ihm lernen.“ Dreesen betont, dass Peretz erst 23 Jahre alt sei und ein Transfer für die Zukunft ist. „Deswegen haben wir ihn auch mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet.“

9.35 Uhr: Daniel Peretz stellt sich als Erstes selbst vor und betont, wie froh er ist an der Säbener Straße angekommen zu sein. Auch FC-Bayern-CEO Dreesen betont, dass es sich bei der Peretz-Verpflichtung letztendlich um ein „Happy End“ handelt.

9.33 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt mit etwas Verspätung.

Update vom 28. August, 9.21 Uhr: Der Andrang im Pressestüberl an der Säbener Straße hält sich bislang noch in Grenzen. Dabei dürfen wir vor allem auf die Fragen der israelischen Kollegen gespannt sein, immerhin ist das ganze Land stolz auf den Peretz-Transfer zum FC Bayern.

Daniel Peretz erster Israeli beim FC Bayern

Update vom 28. August, 8.58 Uhr: Guten Morgen! In knapp einer halben Stunde ist es so weit, dann wird Daniel Peretz beim FC Bayern vorgestellt. Der Keeper ist der erste israelische Prof beim deutschen Rekordmeister und insgesamt der elfte Bundesliga-Spieler aus Israel.

Daniel Peretz und Freundin Noa Kirel besuchten bereits das Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern gegen Augsburg. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Erstmeldung vom 28. August: München – Der Transfer ist bereits seit Freitag fix. Am Sonntagabend war er schon in der Allianz Arena zu sehen. Gemeinsam mit seiner bekannten Freundin Noa Kirel wurde er beim 3:1-Erfolg des FC Bayern München gegen den FC Augsburg auf der Tribüne gesichtet.

Am Montag wird Daniel Peretz nun auch vorgestellt. Ab 9.30 Uhr bittet der Rekordmeister zu obligatorischen Pressekonferenz ins Pressestüberl an der Säbener Straße.

Blick auf Säbener Straße: FC Bayern stellt Neuzugang vor

Der 23-jährige Keeper kommt von Maccabi Tel Aviv zu den Bayern und soll in den kommenden Wochen als Backup von Sven Ulreich fungieren. Sobald Manuel Neuer nach seiner schweren Verletzung in absehbarer Zeit zurückkehren wird, dürfte sich der israelische U21-Nationalkeeper mit Ulreich aber um den Kaderplatz streiten.

Oder hat Coach Thomas Tuchel etwa andere Pläne mit Peretz? Auf der Vorstellung-PK des neuen Bayern-Keepers werden wir es erfahren. (smk)