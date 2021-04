Alaba-Transfer offenbar fix! Kimmich mit interessanter Äußerung - auch Flick reagiert sofort

Langfristiger Vertrag bis 2026

von Antonio Riether schließen

Lange wurde über den künftigen Verein von David Alaba spekuliert. Nun scheint das Ziel des ablösefreien Verteidigers festzustehen.

Update vom 21. April, 20.44 Uhr: Ist der Transfer von Bayern-Allrounder David Alaba zu Real Madrid nun endgültig fix? Sky meinte ja (siehe unten). Interessant ist jedoch auch die Reaktion von Mannschaftskamerad Joshua Kimmich, als er von Sky auf den vermeintlichen Wechsel angesprochen wurde: „Real Madrid ist auf jeden Fall ein würdiger Verein. Es gibt nach Bayern München ja nicht so viele Steps, die man machen kann. Real ist nicht so schlecht“, so Kimmich. Weiß der DFB-Kicker also vielleicht schon mehr? Zumindest wäre es dann mehr als das, was sein Trainer Hansi Flick zu wissen scheint. Seine Reaktion war klar: „Dazu kann ich nichts sagen, David hat mir das noch nicht gesagt“.

Alaba-Transfer offenbar fix! Hansi Flick äußert sich sofort zu der Meldung

Erstmeldung vom 20. April: München - Im November gab FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer im Bayerischen Rundfunk bekannt, dass sich der Rekordmeister nicht mit David Alaba hatte einigen können und man dessen Vertrag nicht verlängern werde. Daraufhin war der Österreicher bei den großen Klubs im Gespräch, besonders seine Gehaltsforderungen ließen nur wenige Optionen offen.

David Alaba: Pay-TV-Sender vermeldet fixen Transfer des Bayern-Stars - „Zeitnahe“ Unterschrift

13 Jahre lang spielte der 28-Jährige für die Münchner und sammelte etliche Titel, darunter zwei Triple-Siege. Nun wechselt David Alaba* zu Real Madrid, wie Sky am Dienstagabend vermeldete. Der österreichische Nationalspieler soll „zeitnah“ einen langfristigen Vertrag bei den Hauptstädtern unterschreiben, hieß es. Die Rede ist von einem Kontrakt bis 2026, scheinbar wurden die finanziellen Forderungen inklusive dem Handgeld für Berater Pini Zahavi akzeptiert.

Eine Bestätigung der beiden Spitzenvereine zu dem Transfer steht allerdings noch aus, vermeldet wurde die bevorstehende Unterschrift während der Bundesliga-Partie des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen. Beim Dienstagabendspiel ließ Alaba seine Klasse ausblitzen und leitete die beiden Treffer seiner Mannschaft ein, der Allrounder hatte auf der Sechs ausgeholfen.

Video: Transfermarkt - Neue Details im Alaba-Poker aus Spanien

Kürzlich meldete die spanische Sportzeitung AS, dass sich der Defensivspieler bereits auf Haussuche in einem noblen Vorort von Madrid befindet. Demnach könnte Alaba schon bald ins Viertel La Finca ziehen, in dem auch sein ehemaliger Mitspieler und wohl künftiger Teamkollege Toni Kroos residiert*.

David Alaba: Löst der Wechsel eine Transfer-Rochade aus? Eine Real-Legende könnte nun gehen

Der zweifache Champions-League-Sieger wird in Madrid offenbar gleich zu einem der Topverdiener. Mit mehr als 20 Millionen Jahresgehalt würde er sofort auf einer Ebene mit den großen Stars wie Eden Hazard, Luka Modric oder Karim Benzema stehen. Der scheinbar perfekte Transfer des Bayern-Profis könnte auch eine Rochade in der Mannschaft der Madrilenen verursachen. Denn die Zukunft von Sergio Ramos ist noch nicht abschließend geklärt, der Vertrag des Innenverteidigers endet im Sommer. Er könnte nun vom sieben Jahre jüngeren Wiener ersetzt werden.

Alabas Noch-Trainer Hansi Flick blockte eine Aussage zum Transfer seines Spielers. „Er hat noch nichts gesagt. Sie können mit viel erzählen", meinte er scherzhaft im Interview bei Sky. Der Sender beruft sich auf seine Quellen. (ajr)