Nächster Schock für den FC Bayern! David Alaba droht längere Pause

Der FC Bayern markiert den nächsten Spieler auf seiner Verletzten-Liste. Im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach musste David Alaba früh ausgewechselt werden.

München - Weiterer Schock-Moment für den FC Bayern: Der Rekordmeister musste schon früh in der zweiten Hälfte des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach seine dritte Auswechslung vollziehen.

Was war geschehen? Bei einem Angriff über links in der 51. Minute - Spielstand zu diesem Zeitpunkt 0:2 aus Bayern-Sicht - wollte Franck Ribéry einen Pass an David Alaba bringen. Der zog zum Sprint an, doch der Österreicher erwischte das Leder nicht mehr, der Ball rollte ins Toraus. Alaba bremste ab - und griff sich sofort an den rechten Oberschenkel. Der 26-Jährige zeigte umgehend an, dass etwas nicht stimmte und ließ sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den Rasen sinken.

FC Bayern: David Alaba muss verletzt vom Feld

Obwohl sich das Bayern-Team sofort um den Verletzten kümmerte und ihn noch auf dem Grün am hinteren rechten Oberschenkel behandelte, war die Partie für David Alaba gelaufen. Niko Kovac musste seinen Spieler auswechseln, für den Österreicher kam in der 55. Minute Renato Sanches ins Spiel. Alaba ging unterdessen mit gesenktem Kopf vom Feld. Für Kovac und die Bayern war es zu diesem Zeitpunkt bereits die dritte Auswechslung im Spiel. Zuvor hatte der Coach bereits Thomas Müller (für ihn kam Serge Gnabry) und Arjen Robben (für ihn kam Franck Ribéry) aus dem Spiel genommen.

Kovac: "Jetzt ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe"

Welche Verletzung sich David Alaba genau zuzog, stand zunächst noch nicht fest. Niko Kovac sagte nach der Niederlage gegen Gladbach aber: "Es kann ein Faserriss sein, so wie er es mir geschildert hat.“ Das würde bedeuten, dass der Rekordmeister längere Zeit auf seinen Verteidiger verzichten muss. Somit bleibt dem Coach nach dem Verkauf von Juan Bernat und der Verletzung von Rafinha nur noch ein etatmäßiger Außenverteidiger. "Jetzt ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe."

Hiobsbotschaft für den FC Bayern: Boateng fällt kurzfristig aus

Schon vor dem Spiel hatte Trainer Niko Kovac eine Hiobsbotschaft ereilt: Jerome Boateng fiel kurzfristig aus, der Verteidiger litt unter einer fiebrigen Erkältung. Außerdem muss der Trainer nach wie vor auf die Langzeitverletzten Corentin Tolisso und Kingsley Coman verzichten.

