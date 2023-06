FC Bayern München im DFB-Pokal: Auslosung, Gegner, Termine – Infos zur 1. Runde

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern wartet auf den Gegner in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals. Wir geben einen Überblick über Auslosung, Termine und mögliche Gegner.

München – Der FC Bayern München erlebte trotz der elften deutschen Meisterschaft in Folge eine enttäuschende Saison. In der Champions League war im Viertelfinale Endstation gegen den späteren Champion Manchester City und im DFB-Pokal unterlag der FCB völlig überraschend dem SC Freiburg. In der heimischen Allianz Arena setzt es eine 1:2-Niederlage, die Lucas Höler mit seinem Elfmetertor kurz vor Ende besiegelte.

DFB-Pokal 2023/24 Auslosung 1. Hauptrunde: 18. Juni 2023 Austragung 1. Hauptrunde: 11. bis 14. August 2023 Titelverteidiger: RB Leipzig

FC Bayern München will endlich wieder den Titel im DFB-Pokal

Das letzte Mal im Finale des DFB-Pokals stand der FC Bayern München in der Saison 2019/20. Im Endspiel gegen Bayer Leverkusen gab es einen 4:2-Sieg im Berliner Olympiastadion. In den folgenden Spielzeiten war für den deutschen Rekordpokalsieger spätestens im Halbfinale Endstation.

Die Auslosung für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals findet am Sonntag (18. Juni), ab 17.10 Uhr, im deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Als Losfee fungiert Stabhochspringerin Sarah Vogel. Dabei sind neben allen Erst- und Zweitligisten auch die Vereine, die in der vergangenen Saison in der 3. Liga die Plätze eins bis vier belegt hatten. Außerdem erhalten alle Landespokalsieger einen Startplatz für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals.

Bei der Auslosung wird es zwei Lostöpfe geben. In einem Topf sind alle Erst- und die 14 besten Zweitligisten der vergangenen Saison. Alle anderen Klubs landen in Lostopf zwei und genießen Heimrecht im DFB-Pokal. Der FC Bayern München muss also auswärts gegen einen unterklassigen Gegner antreten.

Der FC Bayern wartet auf seinen Gegner in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals. © via www.imago-images.de

FC Bayern: Wer wird Gegner der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal?

Im Lostopf der Amateure befinden sich Eintracht Braunschweig, Arminia Bielefeld, SSV Jahn Regensburg, SV Sandhausen, SV Elversberg, VfL Osnabrück, SV Wehen Wiesbaden, 1. FC Saarbrücken, FC-Astoria Walldorf, FV Illertissen, TuS Makkabi Berlin, Energie Cottbus, FC Oberneuland, FC Teutonia 05 Ottensen, FSV Frankfurt, Rostocker FC, FC Viktoria Köln, Rot-Weiss Essen, TuS Bersenbrück, FC Rot-Weiß Koblenz, FC 08 Homburg, 1. FC Lokomotive Leipzig, Hallescher FC, VfB Lübeck, SV Oberachern, TSV Schott Mainz, FC Carl Zeiss Jena, Preußen Münster und die TSG Balingen.

Ausgetragen wird die 1. Runde des DFB-Pokals vom 11. bis 14. August 2023 und damit eine Woche vor Start der neuen Bundesligasaison. Für die meisten Erstligisten wird es das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit sein. Der FC Bayern wird sein Pokalspiel an einem späten Termin nachholen, denn am Pokalwochenende steht der Supercup gegen RB Leipzig an, gegen die es im vergangenen Jahr einen Sieg gab. Das Finale im Berliner Olympiastadion ist für den 25. Mai 2024 angesetzt. (smr)