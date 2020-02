„Zum Abschuss freigeben“: FCB-Fans fordern Austritt von Dorothee Bär mit Banner in Allianz Arena

Die Fans des FC Bayern München vertreten oft auch eine politische Meinung während der Spiele in der Allianz Arena. Nun fordern sie den Austritt von Dorothee Bär.

Der FC Bayern München spielte in der Allianz Arena gegen RB Leipzig.

spielte in der Allianz Arena gegen RB Leipzig. Während des Spiels hielten Fans ein Banner hoch.

Es war zu lesen: „Die Problem-Bärin zum Abschuss freigegeben, schleich di aus unserem Verein“.

München - Wenn der FC Bayern München in der heimischen Allianz Arena* seine Spiele austrägt, kommen natürlich auch die Fans der verschiedenen Gruppierungen und sammeln sich in der Südkurve. Der harte Kern der Bayern-Anhänger gibt auch oft seine politische Meinung preis und scheut sich nicht, auch den Vorstand zu kritisieren.

Beispielsweise hegen die Fans eine Abneigung gegen das Trainingslager in Doha, das der FCB* jährlich im Winter abhält. Beim Spiel gegen RB Leipzig (hier im Ticker zum Nachlesen) haben die Anhänger des Rekordmeisters eine Personalie im Verwaltungsbeirat kritisiert. Sie hielten das Banner mit folgender Aufschrift hoch: „Die Problem-Bärin zum Abschuss freigegeben, schleich di aus unserem Verein“ - gezeichnet mit MRP (Munichs Red Pride).

FC-Bayern-Fans wollen, dass Dorothee Bär zum „Abschuss freigegeben wird“ - doch warum?

Wer oder was ist damit gemeint? Und was steckt dahinter? Gemeint ist Dorothee Bär, CSU-Politikerin und Staatsministerin für Digitalisierung. Im Jahr 2019 wurde Bär vom FC Bayern München* in den Verwaltungsbeirat berufen. Hoeneß sagte damals, dass Bär eine große Bereicherung sei. „Die Kompetenz von Dorothee Bär bei Zukunftsfragen wie vor allem beim Thema Digitalisierung steht unserem Verein sehr gut zu Gesicht“, so der ehemalige Präsident des Tabellenführers damals.

Der wahrscheinliche Grund für die heftige Kritik der Bayern-Fans ist wohl, dass Bär nach der Thüringen-Wahl dem FDP-Politiker Thomas Kemmerich zur Wahl als Ministerpräsident gratuliert hatte, wie merkur.de* berichtet. Kemmerich hatte die Wahl nur mit AfD-Stimmen gewinnen können, was zu einem bundesweiten Aufschrei führte. Mittlerweile ist Kemmerich zurückgetreten. Es hagelte Kritik sowohl aus der eigenen Partei, als auch von den meisten anderen.

Dorothee Bär hatte Kemmerich gratuliert und den Tweet gleich wieder gelöscht

Bär hat Kemmerich via Twitter gratuliert, den Post aber gleich wieder gelöscht, als der Shitstorm über sie hereinbrach.

Der FC Bayern München* engagiert sich massiv gegen Rassismus und Antisemitismus. Ob die Kritik der Fans gegen Bär weitere Folgen hat, wird spannend zu beobachten sein.

