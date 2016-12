Nach Hummels: Jetzt trägt der nächste Bayern-Star blond

Ist das ein neuer Trend?

München - Hat Mats Hummels da einen neuen Trend gesetzt? Nach dem Innenverteidiger hat sich nun ein weiterer Spieler des FC Bayern die Haare blond gefärbt.

Die sozialen Netzwerke spielten kurzzeitig verrückt, als sich Bayern-Verteidiger Mats Hummels beim letzten Spiel des Jahres kurz vor Weihnachten gegen RB Leipzig mit blondiertem Haupthaar präsentierte. Im Internet geriet der souveräne Sieg der Bayern gegen die Sachsen sogar kurzzeitig in den Hintergrund, so sehr lachte das Netz über das Ergebnis einer verlorenen Wette des Weltmeisters. Auch die Discounter-Kette Lidl spottete über Hummels‘ neuen Look.

Doch offenbar hat Hummels mit seiner Blondierung innerhalb der Mannschaft einen neuen Modetrend gesetzt. Mit Douglas Costa hat jetzt nämlich einer von Hummels‘ Teamkollegen ebenfalls blondierte Haare. Der Brasilianer postete ein Video auf Faceebook, in dem er voller Stolz seine gebleichte Kopfbedeckung zeigt. Unklar ist, ob auch der Brasilianer eine Wette verloren hat oder ob er sich der Blondierung aus freien Stücken unterzog. Der Verdacht hierfür liegt nahe, denn Costa scheint durchaus stolz auf sein neues Erscheinungsbild zu sein.

Man darf gespannt sein, ob sich der Trend weiter verbreitet und demnächst noch weitere Bayern-Spieler mit blond gefärbten Haaren zu sehen sein werden. Man mag es sich gar nicht ausmalen: Ein Renato Sanches, ein Franck Ribéry oder ein Thomas Müller in wasserstoffblond!? Warten wir es ab.

