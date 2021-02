FC Bayern bei Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Selbstbewusste Adler fordern Corona-geplagte Münchner

Bei Eintracht Frankfurt wartet auf die Bayern ein gut aufgelegter Gegner. Das Duell zwischen dem Dritten und dem Spitzenreiter gibt es bei uns im Live-Ticker.

Die Bayern führen die Bundesliga-Tabelle trotz des letzten Remis gegen Bielefeld mit fünf Punkten an.

Frankfurt gewann die letzten vier Spiele und katapultierte sich damit auf Platz drei, nun geht es gegen den FCB.

Frankfurt - Die Klub-WM hat beim FC Bayern München Spuren hinterlassen, nicht nur aufgrund des 3:3-Unentschiedens gegen Arminia Bielefeld, bei dem es lange Zeit nach einer Heimniederlage aussah. Auch auf den Spielmacher Thomas Müller müssen die Münchner nach dessen Corona-Infektion während der Katar-Reise verzichten. Mit Benjamin Pavard steckte sich ein weiterer Bayern-Profi mit dem Virus an. Frankfurt könnte die Ausfälle bei den Gästen möglicherweise ausnutzen.

Bei der Eintracht läuft es nämlich richtig gut: Mit dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg sind die Adler das einzige Team, das in 21 Spielen nur zwei Niederlagen einstecken musste. Zuletzt gewann Frankfurt viermal in Folge, die letzte Niederlage in der Liga gab es Mitte Dezember gegen die Wölfe. Der Abstand auf die Tabellenspitze beträgt vor dem Duell allerdings satte zehn Zähler.

Die Frankfurter können im Gegensatz zur 5:0-Hinspielniederlage in der Allianz Arena auf Filip Kostic und Real-Leihgabe Luka Jovic setzen, die maßgeblich für die Leistungs-Explosion bei der Elf von Adi Hütter verantwortlich waren. Ob der Portugiese André Silva, der bereits 18 Treffer in der laufenden Saison erzielen konnte, gegen die Bayern einsatzbereit ist, ist hingegen noch fraglich. Ihn plagen Rückenbeschwerden.

FC Bayern bei Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Bauen die Münchner ihren Vorsprung aus?

Flick kann am Samstag auf seinen Torjäger Robert Lewandowski zählen, muss allerdings aufgrund der schweren Trainings-Verletzung von Corentin Tolisso etwas in seinem Spieltagskader umbauen. „Wir müssen schauen, dass wir die Zeit so gut wie es geht zu überstehen. Vielleicht müssen wir auch Spieler aus der zweiten Mannschaft hochziehen“, meinte der Coach bei der Pressekonferenz am Freitag.

Für das Team von Hansi Flick wären drei Punkte in Frankfurt ein echter Big Point um die Meisterschaft, RB Leipzig steht fünf Punkte hinter den Münchnern und hat mit dem Tabellenfünfzehnten Hertha BSC am Sonntag den schlagbareren Gegner vor der Brust. (ajr) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.