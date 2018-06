Charakter und Größe in der Niederlage? Eintracht-Vorstand ledert gegen Wagner

Eintracht Frankfurt hat im DFB-Pokal-Finale den FC Bayern München besiegt und damit zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder einen Titel gewonnen. Doch eine Aktion von Sandro Wagner scheint immer noch für Ärger zu sorgen.

München - Das DFB-Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt ist nun schon eine ganze Weile her, doch eine Aktion sorgt weiterhin für Aufsehen und entsprechende Schlagzeilen. Im Mittelpunkt: der tendenziell eher extrovertierte Stürmer Sandro Wagner, der zuletzt nach seiner Nicht-Nominierung für die WM 2018 in Russland aus der Nationalelf zurückgetreten war.

Dieser hatte nach der enttäuschenden Pokalfinal-Niederlage gegen die Eintracht aus Frankfurt seine Medaille den Fans im Publikum zugeworfen und dafür ordentlich Kritik geerntet. Nun hat auch noch Axel Hellmann, Vorstandsmitglied von Eintracht Frankfurt, nachgetreten.

Hellmann: „In der Niederlage offenbaren sich Größe und Charakter“

Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fragt Hellmann: „Was geht in einem Spieler vor sich, der noch nie Pokalsieger geworden ist, der seinen ersten Meistertitel auf der Tribüne und in diesem Jahr den zweiten als Ersatzspieler geholt hat und nun einen zweiten Platz im Pokalfinale offensichtlich nicht zu würdigen weiß? In der Niederlage offenbaren sich Größe und Charakter.“ Die volle Breitseite für Wagner.

Wagner und seine Teamkollegen hatten darüber hinaus nicht der Pokal-Übergabe beigewohnt und auch dafür Kritik erhalten. Sie seien schlechte Verlierer, so der Medien-Tenor. Das sieht Hellmann dagegen nicht ganz so eng: „Dass die Spieler im Eifer des Gefechts und ihrer Enttäuschung in die Kabine gegangen sind, will ich auch nicht zu hoch hängen.“

FCB-Bosse haben Frankfurt gratuliert

Es gelte hier genau zu unterscheiden: „Die Verantwortlichen des FC Bayern, der komplette Vorstand und Präsident Uli Hoeneß, aber auch Horst Seehofer haben uns sofort zum Sieg gratuliert und ihn auch als verdient bezeichnet.“ Die Aktion von Sandro Wagner scheint beim Eintracht-Vorstand dagegen deutlich mehr Eindruck gemacht zu haben.

Eintracht Frankfurt hatte das Finale durch einen Doppelpack von Ante Rebic gegen den FC Bayern gewonnen und zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder einen Titel eingefahren. Dieser Sieg wird auch in der neuen Saison noch für Brisanz sorgen: Denn dadurch trifft der neue FCB-Trainer Niko Kovac in seinem ersten Pflichtspiel auf seinen Ex-Verein im Supercup.

sdm