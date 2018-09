FC Bayern gegen FC Augsburg im Live-Ticker: Gäste treten mutig auf - Sanches zeigt erneut seine Klasse

Der FC Bayern München empfängt heute Abend den FC Augsburg zum Derby in der Bundesliga. Gelingt den Münchnern der nächste Dreier? Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

FC Bayern München - FC Augsburg 0:0 (20.30 Uhr)

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Goretzka - Martinez, Sanches, Gnabry - Robben, Wagner, Müller. FC Augsburg: Luthe - Gouweleeuw, Khedira, Hinteregger - Framberger, Movarek, Baier, Max - Hahn, Gregoritsch, Caiuby. Tore: - Schiedsrichter: Sören Storks

30. Minute: Referee Storks muss wieder eingreifen und zeigt Sanches die Gelbe Karte. Geht vollkommen in Ordnung, da der Portugiese FCA-Spieler Max auf den Fuß gestiegen war.

24. Minute: Der FC Bayern gibt hier den Ton an und hat, wie zu erwarten war, auch mehr Ballbesitz und bisher alles unter Kontrolle. Doch die Augsburger agieren sehr diszipliniert und strahlen durch ihr blitzschnelles Konterspiel Gefahr aus.

20. Minute: Und plötzlich ist richtig Stimmung in der Bude! Wegen einer Protestaktion der Bayern-Fans war es in den ersten 20 Minuten nahezu komplett still auf der Südtribüne der Allianz Arena. Die Aktion ging genau bis zur 20. Minute und jetzt hat es endlich wieder was mit Bundesliga-Stimmung zu tun.

17. Minute: Und wieder zückt Storks die Gelbe Karte - diesmal wird mit Khedira nach einem überharten Tackle an Gnabry jedoch ein Fuggerstädter verwarnt.

13. Minute: Goretzka muss jetzt aufpassen, denn nach einem Foul an Max zeigt ihm Schiri Storks den Gelben Karton. Das kommt ein wenig früh.

12. Minute: Sehr starke Aktion von Sanches! Der Portugiese erobert den Ball im Mittelfeld und lässt mit Baier und Movarek gleich zwei Gegner problemlos stehen und versucht es aus über 20 Meter. Sein Flachschuss geht jedoch knapp links am Kasten von Luthe vorbei. Was hat der Junge für einen Antritt?!

8. Minute: Auf der anderen Seite die Roten im Pech, als ein Versuch von Müller an den linken Pfosten der Augsburger klatscht - da war wohl aber noch ein Augsburger dran.

6. Minute: Die erste Chance des Spiels haben die Augsburger. Gregoritsch spielt auf den freistehenden Caiuby, der innerhalb des Strafraums abzieht, jedoch Neuer mit seinem Schuss nicht vor große Probleme stellt. Da hat die Bayern-Abwehr aber geschlafen.

2. Minute: Die Bayern in den roten Trikots von rechts nach links - noch ist es auf jeden Fall etwas ungewohnt, Leon Goretzka als Linksverteidiger zu sehen. Mal sehen, was sich Kovac durch diese Maßnahme erhofft.

1. Minute: Schiri Sören Storks hat die Partie freigegeben. Es kann losgehen!

+++ Die Spieler betreten den Rasen - in wenigen Augenblicken rollt der Ball.

+++ In knapp zehn Minuten ist Anpfiff in der Allianz Arena. FCA-Manager Stefan Reuter äußerte sich vor dem Sky-Mikro und glaubt, dass es „sehr schwer“ wird gegen die Bayern in der derzeitigen Verfassung. Dennoch hat sich Trainer Baum heute für eine sehr offensive und daher mutige Aufstellung gegen die Roten entschieden und das begrüßt Reuter.

+++ Ganz im Sinne der Wiesn-Zeit hat sich die Social-Media-Abteilung des FC Bayern heute dazu entschlossen, auf bayerisch zu posten.

+++ Auch FCA-Trainer Manuel Baum hat sich zu einer Veränderung durchgerungen und zwar im Tor: Dort steht nun Andreas Luthe für Fabian Giefer im Kasten. Giefer machte bekanntlich in den vergangenen Spielen nicht die beste Figur. Der folgenschwere Patzer zum 2:3 gegen Bremen kostete die Augsburger mindestens einen Punkt, daher musste Baum reagieren.

+++ Der Blick auf die Aufstellung verrät: mit David Alaba fehlt ein nomineller Linksverteider in der Startformation der Bayern. Demnach könnte Coach Kovac heute die Partie gegen die Fuggerstädter zum Anlass, ein neues System auszuprobieren. Martinez würde dann wohl vom defensiven Mittelfeld in die Verteidigung rücken und zusammen mit Süle und Hummels die 3er-Verteidigung bilden - Kimmich könnte dafür eine Position weiter nach vorne rücken, wie bereits unter Jogi Löw im DFB-Team.

Auf der anderen Seite ist es auch denkbar, dass sich Serge Gnabry als Linksverteidiger versucht und David Alaba ersetzt. Dann würde wohl Müller auf der Außenbahn spielen.

+++ Die Aufstellung der Bayern ist soeben veröffentlich worden. Wie wir bereits vermutet haben, wirft Niko Kovac erneut die Rotations-Maschine an. Hier die Aufstellung der Roten: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels - Martinez, Sanches, Goretzka, Müller - Robben, Wagner, Gnabry.

So liabe Leit, Wiesn is und Spuidog is a! ⚽



Deswegen macha mia Twitter heit zum #Wiesnspuidog auf boarisch.



So start ma übrigens gega Augsburg! #packmas #MiaSanMia #FCBFCA pic.twitter.com/rIyrxSCsyZ — FC Bayern München (@FCBayern) 25. September 2018

+++ In wenigen Minuten erwarten wir die Aufstellungen beider Teams. Bis dahin gibt es ein paar Facts zu der heutigen Partie. So besagt eine Statistik, dass es in der Regel ein schlechter Zeitpunkt ist, während der Wiesn den FC Bayern in der Allianz Arena zu besuchen. Denn seit sage und schreibe 16 Heimspielen (14 Siege und zwei Remis) ist der deutsche Rekordmeister während der „fünften Münchner Jahreszeit“ zuhause unbesiegt.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum bayerischen Duell zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg! Kann der deutsche Rekordmeister heute seine Siegesserie ausbauen oder klauen die Fuggerstädter Punkte aus der Allianz Arena? Bei uns im Live-Ticker verpassen Sie nichts!

FC Bayern München gegen FC Augsburg: Die voraussichtlichen Aufstellung des FCB

+++ Wie spielt der FC Bayern heute Abend gegen den FC Augsburg? Während den Englischen Wochen ist Niko Kovac zum ständigen Tausch gezwungen.

Tor: Die einzige Position, auf der es wohl keine zwei Meinungen gibt, solange Manuel Neuer bei 100 Prozent steht. Der Keeper ist die unangefochtene Nummer eins zwischen den Pfosten. Sven Ulreich ist ebenfalls topfit und wäre für Aufgaben bereit. Allerdings ist die Not noch nicht da.

Abwehr: Die Viererkette stellt sich auch schon fast von alleine auf. Warum? Weil Rafinha verletzt, Juan Bernat bei Paris und Jerome Boateng angeschlagen ist. Bei Boateng, der im Abschlusstraining einen Schmerz verspürte, ist wohl „alles okay“ (Kovac), jedoch wird der Trainer nicht alles riskieren. Für die Innenverteidigung stehen also Mats Hummels und Niklas Süle bereit - sollte Boateng auch nur die kleinsten Probleme haben. Auf den Außenbahnen kommt man um David Alaba und Joshua Kimmich nicht herum.

Mittelfeld: Hier dreht sich das Kader-Karussell schon schneller. Während in Schalke noch Thiago und Leon Goretzka die Zentrale bildeten - mit Thomas Müller auf der Zehn - könnte das in Augsburg schon wieder ganz anders aussehen. James Rodriguez, der auf Schalke noch als Außenspieler dran kam, wird wohl eine Pause bekommen. Der Kolumbianer hat nämlich auch in Lissabon von Beginn an gespielt. Den Aussagen von Kovac zu entnehmen, könnte Javi Martinez die Position vor der Kette übernehmen. Der Spanier saß gegen S04 90 Minuten auf der Bank. Auf der Acht könnte entweder wieder Goretzka oder auch Renato Sanches das Zepter übernehmen. Der Portugiese bekam nach seinem Gala-Spiel in der Heimat eine Pause im Ruhrpott. Die Wahrscheinlichkeit, dass Müller hinter den Spitzen auftaucht, ist hoch.

Sturm: Robert Lewandowski, Robert Lewandowski, Robert Lewandowski - in den vergangenen Spielen gab es nur diese eine Antwort auf die Frage. Nun hat aber Sandro Wagner ein Wörtchen mitzureden. Kovac hat dem Stürmer einen Einsatz in Aussicht gestellt. Und da kommt Augsburg gerade recht, wenn man bedenkt, in welcher Form der Gegner am Freitag (Hertha BSC) ist. Dort könnte ein ausgeruhter Lewy goldwert sein. Auf den Außenbahnen wird wohl die Wahl auf Serge Gnabry und Arjen Robben fallen. Beide mussten in Gelsenkirchen zusehen. Franck Ribéry durfte im Gegensatz dazu in Schalke ran.

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern gegen den FC Augsburg

Das könnte die Aufstellung der Bayern gegen den FC Augsburg sein: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez, Sanches (Goretzka), Müller - Robben, Wagner, Gnabry.

Und: Wir haben zusammengefasst, wie Sie das Bundesliga-Spiel FC Bayern München gegen FC Augsburg live im TV und im Live-Stream sehen können.

FC Bayern München - FC Augsburg: Erinnerungen an 2015

Die englischen Wochen gehen in die nächste Runde. Der FC Bayern empfängt die Augsburger in der heimischen Allianz Arena und möchte die nächsten drei Punkte einfahren. In den vergangenen drei Jahren avancierte der FCA zu einem der Lieblingsgegner des deutschen Rekordmeisters. Immerhin gewannen die Münchner die letzten sechs Vergleiche allesamt, auch die Bilanz von 21:4 Toren spricht eine deutliche Sprache.

Umso mehr werden sich die Augsburg-Fans gerne an den 9. Mai 2015 zurückerinnern. Auch hier war der FCA in München zu Gast. Unter dem damaligen Coach Markus Weinzierl schlugen die Schwaben den FCB mit Trainer Pep Guardiola sensationell mit 1:0. Mann des Tages: Raul Bobadilla, der das Tor sehenswert mit der Hacke erzielte. Und jetzt, dreieinhalb Jahre später?

An der Ausgangslage hat sich nicht viel verändert, der FCB ist der haushohe Favorit, Augsburg der Underdog. Auf Bobadilla wird das Team von Trainer Manuel Baum nicht bauen können, der bullige Stürmer kickt mittlerweile in der argentinischen Primera División.

FCB-Trainer Niko Kovac muss hingegen weiter auf den Langzeitverletzten Kingsley Coman verzichten. Der Franzose wird wohl erst im neuen Jahr wieder auf den Rasen zurückkehren. Noch düsterer sieht es für seinen Landsmann und Weltmeister Corentin Tolisso aus. Der Mittelfeldspieler hatte sich in der Partie gegen Bayer 04 Leverkusen (3:1) einen Kreuzbandriss zugezogen und wird für rund sechs Monate ausfallen. Etwas bessere Aussichten hat Außenverteidiger Rafinha, der nach einem brutalen Foul von Karim Bellarabi einen Innenbandriss erlitten hatte . Das Heimspiel gegen Augsburg kommt zwar noch deutlich zu früh, doch bei ihm ist mit einer Rückkehr Ende Oktober zu rechnen.

Anpfiff der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg ist am Dienstag, 25. September 2018, um 20.30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker! Zudem haben wir für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream sehen können.