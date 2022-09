FC Bayern schlägt Barcelona und Lewandowski - Spanier wüten über Elfer-Szene

Von: Marius Epp

In einem hochklassigen Spiel in der Champions League besiegt der FC Bayern Robert Lewandowski und den FC Barcelona. Eine strittige Szene sorgt für Diskussionen.

München - Amazon-Experte Matthias Sammer sprach vielen Fans aus der Seele, als er schon in der Halbzeit bilanzierte: „Dieses Spiel ist ein Genuss.“ Der FC Bayern und der FC Barcelona lieferten sich am Dienstagabend einen offenen Schlagabtausch. Den Sieg fuhren am Ende die Münchner ein - vor allem, weil sie ihre Torchancen besser nutzten.

Lucas Hernandez und Leroy Sané entschieden das Spiel mit ihren Treffern, während Rückkehrer Robert Lewandowski, Pedri und Co. entweder an Manuel Neuer, dem Außenpfosten oder dem eigenen Unvermögen scheiterten. Die spanische Presse hadert nach dem Spiel mit einem „ewigen Albtraum in München“.

Champions League: FC Bayern schlägt FC Barcelona - strittige Davies-Szene

Eine Szene in der 44. Minute sorgt auch nach der Partie noch für Aufregung. Foulte Alphonso Davies Ousmane Dembélé im Strafraum? Für Barcelona-Trainer Xavi gab es keinen Zweifel - Elfmeter. „Wir haben es alle gesehen“, konstatierte er nüchtern.

Alphonso Davies holt Ousmane Dembélé von den Beinen - ein Elfmeter? © IMAGO/Revierfoto

Journalist Eduardo Iturralde von der Sportzeitung AS konfrontierte Bayern-Verteidiger Lucas Hernandez beim Sender Cadena Ser nach dem Spiel mit seiner Einschätzung, die viele Spanier (und spanische Medien) teilen. „Dembélé zieht in den Strafraum und der Spieler von Bayern bringt ihn auf der Linie zu Fall. Das ist ein Elfer.“ Hernandez, der sich in den Schlussminuten eine schmerzhafte Verletzung zuzog und wohl länger ausfallen wird, gab ihm nicht ganz recht.

FC Bayern gegen Barcelona im Glück? Elfmeter-Szene erhitzt die Gemüter

Er bezeichnete die Szene als einen „penaltito“, also ein „Elfmeterchen“ und stellte klar: „Wenn der Schiedsrichter nicht pfeift und der VAR nicht eingreift, könnt ihr reden, wie ihr wollt. Das Ergebnis ist, wie es ist.“ Amazon-Prime-Experte Mario Gomez hätte den Elfmeter eigenen Aussagen zufolge gegeben, Matthias Sammer an seiner Seite urteilte: „Kann man geben, muss man nicht.“

An der Punktevergabe wird sich nichts mehr ändern - der FC Bayern ist mit sechs Punkten aus zwei schweren Spielen in die Champions-League-Saison gestartet. Und hat obendrein noch kein Gegentor kassiert. Die Königsklasse scheint die Münchner dann doch noch etwas mehr zu kitzeln als die Bundesliga, wo es zur Stunde holpert. (epp)