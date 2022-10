Pressestimmen zur CL-Gala: „Bayern lässt Barcelona um Lichtjahre hinter sich“

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Der FC Bayern München lässt dem FC Barcelona in der Champions League keine Chance. Die internationalen Pressestimmen zum 3:0-Erfolg.

Barcelona - Es war am Ende genau der Abend, vor dem sich die Verantwortlichen des FC Barcelona gefürchtet hatten. Schon vor dem Spiel gegen den FC Bayern München war klar, dass die Katalanen aus der Champions League ausscheiden würden, denn: Inter Mailand hatte die frühe Partie gegen Viktoria Pilsen mit 4:0 gewonnen.

Die Barca-Spieler sahen sich die Begegnung sogar zusammen in den Katakomben des Camp Nou an und wussten natürlich vor ihren eigenen 90 Minuten, dass das Königsklassen-Aus besiegelt war, wie tz.de berichtet.

FC Bayern München wirft FC Barcelona aus der Champions League

So war ein Aufbäumen gegen den Dauerrivalen aus der bayerischen Landeshauptstadt natürlich schwer. Und die Gäste machten dann genau das, was man in Barcelona schon geahnt hatte: Gnadenlos angreifen, kein Erbarmen zeigen und voll auf den Gruppensieg gehen.

Zur Pause stand es nach Toren von Sadio Mané (10.) und Eric Maxim Choupo-Moting (31.) schon 2:0 für den FC Bayern. Benjamin Pavard legte in der Nachspielzeit dann sogar noch das 3:0 (90. + 5) drauf. So war es der fünfte Sieg im fünften Spiel.

Leon Goretzka, Sadio Mané und der FC Bayern hatten keine Probleme mit dem FC Barcelona. © Joe Klamar / AFP

FC Barcelona steigt in die Europa League ab: Internationale Presse feiert FC Bayern

So wurde die Dienstreise nach Katalonien am Ende zum geforderten „Signal nach außen und innen“, das Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vorab gefordert hatte: Wer die Champions League gewinnen möchte, der müsse hin und wieder mal einen großen Gegner aus dem Weg räumen - und am besten in überzeugender Manier.

Das taten die Bayern, Ex-Kollege Robert Lewandowski erlebte einen ganz bitteren Abend. Die internationale Presse hat das Aufeinandertreffen der beiden Riesen natürlich genau verfolgt - und sich eine Meinung gebildet. Wir fassen die Reaktionen zusammen.

FC Barcelona - FC Bayern München: Internationale Pressestimmen - Spanien

Marca: „Erneutes Desaster: Barca verabschiedet sich aus der Champions League.“

Mundo Deportivo: „Ciao. Kaputt (im Original auf Deutsch). Bayern lässt Barcelona um Lichtjahre hinter sich.“

El Mundo: „Barca verabschiedet sich mit einer Niederlage gegen Bayern aus der Champions League.“

Sport: „Barca verabschiedet sich mit einer weiteren Enttäuschung aus der Champions League.“

FC Barcelona - FC Bayern München: Internationale Pressestimmen - Frankreich

L‘Équipe: „Barca machtlos.“

Le Parisien: „Barcas Albtraumabend: Von Bayern gedemütigt und ausgeschieden.“

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

FC Barcelona - FC Bayern München: Internationale Pressestimmen - England

Guardian: „Gedemütigtes Barca steigt in die Europa League ab.“

Daily Mail: „Der FC Bayern macht Xavi und Co. das Leben schwer, nachdem sie bereits vorher K.o. waren.“

Weitere Reaktionen folgen. (akl)