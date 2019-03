Aufstellung ist da! Ein Weltmeister muss gegen Liverpool auf die Bayern-Bank

Der FC Bayern München trifft auf den FC Liverpool. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League hat Niko Kovac personelle Engpässe. Alle Infos im Live-Ticker.

FC Bayern München - FC Liverpool -:- (-:-), Mittwoch, 21.00 Uhr

FC Bayern München: 1 Neuer - 13 Rafinha, 4 Süle, 5 Hummels, 27 Alaba - 8 Martinez, 6 Thiago - 22 Gnabry., 10 James, 7 Ribéry - 9 Lewandowski Bank: 26 Ulreich, 17 Boateng, 18 Goretzka, 19 Davies, 20 Jeong, 29 Coman, 35 Sanches FC Liverpool: 13 Allisson - 66 Alexander-Arnold, 32 Matip, 4 van Dijk, 26 Robertson - 5- Wijnaldum, 14 Henderson, 7 Milner - 11 Salah, 9 Firmino, 10 Mané

Bank: 22 Mignolet, 3 Fabinho, 6 Lovren, 15 Sturridge, 18 Lallana, 23 Shaqiri, 28 Origi Tore: - Schiedsrichter: Daniele Orsato (ITA)

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

20.05 Uhr: Den Fans des FC Liverpool gefällt nicht, dass Jürgen Klopp Fabinho auf die Bank gesetzt hat. Viele wundern sich in den sozialen Medien über die Nicht-Nominierung des Brasilianers für die Startelf.

20.00 Uhr: Auch die Gäste haben ihre Aufstellung bekannt gegeben. Vorne beginnt das teuflische Trio bestehend aus Salah, Firmino und Mane, hinten bleibt Matip drin. Bitter für Fabinho: Der Allrounder, im Hinspiel noch zweiter Innenverteidiger, hat weder hinten noch im Mittelfeld einen Platz gefunden.

19.56 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da. Wie erwartet beginnt Rafinha auf der rechten Abwehrseite. Auch links offensiv keine Überraschung: Ribéry beginnt, Coman lauert auf der Bank auf seinen Einsatz.

19.43 Uhr: Am Stadion sind die Bayern schon gut angekommen.

19.33 Uhr: Laut Torben Hoffmann von Sky Sport News HD steht Franck Ribéry heute wohl in der Startelf. Das würde auf einen Bankplatz für Kingsley Coman hindeuten.

19.30 Uhr: Ab sofort wird an dieser Stelle weitergetickert. Alle Infos, die sich im Laufe die sich im Laufe des heutigen Tages angesammelt haben, können Sie hier nachlesen.

+++ Hallo und herzlich willkommen in unserem Live-Ticker zum Kracher-Duell zwischen dem FC Bayern und dem FC Liverpool! Anpfiff des Krachers ist am Mittwoch, 13. März 2019, um 21 Uhr in der Allianz Arena.

FC Bayern München - FC Liverpool: Champions League im Live-Ticker

München - Im Rückspiel des Achtelfinals der Champions League muss Niko Kovac auf Joshua Kimmich und Thomas Müller verzichten. Jürgen Klopp kann dagegen wieder auf Virgil van Dijk bauen, der nach seiner Sperre zurück ist. Wie lässt Kovac gegen die konterstarken Liverpooler im heimischen Stadion spielen? Die Rechtsverteidiger-Position ist vakant, ebenso wie der linke Offensivflügel.

Kimmich und Müller (der von einer LFC-Legende gelobt wurde) fallen beide gesperrt aus. Dazu musste David Alaba beim VfL Wolfsburg zusehen. Welche Viererkette wählt Kovac also? Im Hinspiel brillierten Niklas Süle und Mats Hummels zusammen in der Innenverteidigung. Alaba spielte links und kehrte am Sonntag nach seiner Sehnenreizung ins Mannschaftstraining zurück. Es deutet darauf hin, dass der Österreicher spielen kann. Als offensichtliche Lösung gilt Rafinha. Doch auch Jerome Boateng wäre eine Möglichkeit. „Ich hätte damit kein Problem, wenn ich der Mannschaft auf dieser Position helfen kann, bin ich bereit.“ Fakt ist, dass Boateng in seinen jungen Jahren vor allem bei der Nationalmannschaft den Aushilfs-Außenverteidiger gab.

Logischer wäre der Einsatz von Rafinha, da die Gäste über die Schnelligkeit ins Spiel kommen. Offensiv ist Boateng limitierter. Fragt sich bloß, ob Alaba wirklich 100 Prozent fit ist.

Wie Alaba ist auch Coman am Sonntag wieder ins Training eingestiegen. Gegen Wolfsburg bestach allerdings sein Landsmann Franck Ribéry, der von Dietmar Hamann attackiert wurde (tz.de* berichtete), mit einigen Vorlagen. Wahrscheinlicher ist der Einsatz des Altmeisters. Im Mittelfeld bekam Javi Martinez (ausgewechselt) nach 55. Minuten eine Pause. Zusammen mit Thiago und James wird er wohl die Mitte bilden. Leon Goretzka muss wohl vorerst neben Renato Sanches und Co. auf der Bank Platz nehmen.

Übrigens: Wegen des großen Interesse am Rückspiel Bayern gegen Liverpool greift der Pay-TV-Sender Sky nun zu einer ungewöhnlichen Maßnahme.

Champions League: Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München

Manuel Neuer - Rafinha, Mats Hummels, Niklas Süle, David Alaba - Javi Martinez, Thiago, James - Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Franck Ribéry

Champions League: Voraussichtliche Aufstellung des FC Liverpool

Alisson - Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson - Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Fabinho - Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané

FC Bayern München - FC Liverpool: Die letzten fünf Duelle

Saison Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 2018/2019 19.02.2019 Champions League, Achtelfinale FC Liverpool - FC Bayern München 0:0 (0:0) 2017/2018 01.08.2017 Audi Cup FC Bayern München - FC Liverpool 0:3 (0:2) 2001/2002 24.08.2001 UEFA-Supercup FC Bayern München - FC Liverpool 2:3 (0:2) 1980/1981 22.04.1981 Champions League, Halbfinale FC Bayern München - FC Liverpool 1:1 (0:0) 1980/1981 08.04.1981 Champions League, Halbfinale FC Liverpool - FC Bayern München 0:0 (0:0)

Sie wollen das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern München und dem FC Liverpool nicht verpassen? Auf tz.de* erfahren Sie, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream sehen können. Außerdem finden Sie dort alle Infos zur Übertragung des Matches zwischen dem FC Barcelona und Olympique Lyon.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.