Note 1 für Harry Kane: Gelungene Premiere in der Allianz Arena

Von: Florian Schimak, Manuel Bonke

Teilen

Der FC Bayern empfing am 2. Spieltag den FC Augsburg. Es war das erste Bundesligaspiel für Harry Kane in der Allianz Arena. Die Noten.

München – Es war alles angerichtet! Bayerisches Derby zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg. Der erste Heimauftritt in der Bundesliga von Harry Kane in der Allianz Arena – doch die Partie haute die Zuschauer in der ersten Hälfte nicht sofort von den Sitzen.

So dauerte es über eine halbe Stunde, bis etwas Nennenswertes passierte. Mit der ersten richtigen Torchance erzielte Leroy Sané dann unter gütiger Mithilfe von FCA-Abwehrspieler Felix Uduokhai in der 32. Minute die Führung für die Münchner.

FC Bayern gegen FC Augsburg: Harry Kane gelingt die ersten Bundesligatore in der Allianz Arena

Kurz darauf legte er dann aber nach: Harry Kane verwandelte einen Handelfmeter in der 39. Spielminute zum 2:0 und erzielte somit sein erstes Tor in seinem neuen Wohnzimmer. So ging es dann auch in die Pause.

Im zweiten Durchgang ging‘s dann auch nur in Richtung FCA-Tor. Doch weder Sané, noch Serge Gnabry oder Dayot Upamecano konnten den Ball im Augsburger Gehäuse unterbringen. Besser machte es dann Kane, der nach Davies-Vorarbeit mit traumwandlerischer Sicherheit das 3:0 erzielte (70.).

Anschließend wechselte Trainer Thomas Tuchel durch, sodass dem FCA noch der Ehrentreffer gelang (87.). Dennoch war es ein hochverdienten und souveränen Erfolg der Bayern, die nach zwei Spieltagen von der Tabellenspitze in der Bundesliga grüßen. Die Einzelkritik zum Auftritt der FCB-Stars.

Sven Ulreich

Der Torhüter verbrachte einen ruhigen Arbeitstag und musste nur wenige zögerliche Augsburger Torabschlüsse entschärfen, kassierte kurz vor Schluss noch ein Gegentor, an dem er aber machtlos war. Note: 3

Noussair Mazraoui

Solider Auftritt des Rechtsverteidigers, der seine Offensivstärke gegen tief stehende Augsburger aber nicht vollends ausspielen konnte. Note: 3 (ab 70. Konrad Laimer)

Dayot Upamecano

Stabile Performance ohne Wackler und mit einem vorbildlichen Zweikampfverhalten. Note: 3

Minjae Kim

In der Luft war der Südkoreaner einmal mehr nicht zu bezwingen. Er war bemüht, den Spielaufbau mit Vertikal-Pässen anzukurberln. Note: 3 (ab 80. Matthijs de Ligt, o.B.)

Alphonso Davies

Der Kanadier kassierte von Trainer Thomas Tuchel an der Seitenlinie den einen oder anderen Rüffel, seine Vorarbeit für Kane vorm 3:0 war mustergültig. Davies schaltete sich häufig ins Münchner Offensivspiel ein – und belebte dieses. Note: 3

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Joshua Kimmich

Stets anspielbar und der unumstrittene Taktgeber des Bayern-Spiels - seien Zuspiele in die letzte Zone fanden nicht immer den Mitspieler. Note: 3

Leon Goretzka

Der Mittelfeldspieler erhielt erneut den Vorzug vor Konrad Laimer – und überzeugte mit Kampfbereitschaft und Engagement.

Note: 3

Leroy Sané

Erneut ein starker Auftritt des Offensivspielers, der gegen Augsburg mal auf der Zehn, mal auf dem rechten Flügel wirbelte. Das Eigentor zum 1:0 gehörte mindestens zur Hälfte ihm, ansonsten hatt er im Abschluss einfach Pech, wie beispielsweise bei seinem Pfostentreffer nach 68 Minuten. Note: 2 (ab 70. Mathys Tel)

Serge Gnabry

Stetiger Gefahrenherd im Bayern-Spiel. Gnabry schlug Haken, drehte Pirouetten und zog einige Sprints an - im Torabschluss ließ er jedoch die letzte Entschlossenheit vermissen. Note: 3 (ab 70. Thomas Müller: o.B.)

Kingsley Coman

Der schnelle Franzose schlug zahlreiche Flanken, ließ aber die nötige Präzision vermissen. Mit seiner unglaublichen Geschwindigkeit stellte er die Augsburger immer wieder vor massive Probleme. Note: 3 (ab 80. Ryan Gravenberch)

Harry Kane traf gegen den FC Augsburg via Handelfmeter und erzielte so seinen ersten Bundesliga-Treffer in der Allianz Arena. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane

Zweites Bundesligaspiel, erster Doppelpack für den FC Bayern! Vor allem das zweite Tor zeigte, was für Ausnahme-Abschluss-Qualitäten Kane besitzt. Torjäger-Job zur vollsten Zufriedenheit erfüllt. Note: 1

Aus der Allianz Arena berichten Manuel Bonke und Florian Schimak