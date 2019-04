Vor Partie gegen Werder Bremen: Bayern-Star liefert komischen Auftritt auf Influencer-Preisverleihung

Am Samstag sehen sich die Bayern-Stars mit Werder Bremen konfrontiert, am Donnerstag besuchten zwei von ihnen die Preisverleihung einer Influencer-Veranstaltung.

München - Am Donnerstag tummelten sich die Bayern-Stars Jerome Boateng und Javi Martinez in den Bavaria Filmstudios inmitten Deutschlands einflussreichster Influencer (Bezeichnung für Leute, die eine starke Präsenz in den sozialen Netzwerken haben), am Samstag wollen die Bayern-Kicker wieder auf dem Platz in Sachen Meisterschaftskampf Einfluss nehmen. Nach der Zerrung von Mats Hummels wird Boateng gegen Werder Bremen mit großer Wahrscheinlichkeit erstmals wieder seit Ende März in der Startelf stehen. Dann bleibt nur zu hoffen, dass der 30-Jährige dort eine bessere Figur macht als bei der Preisverleihung für die besten Influencer in München.

Jerome Boateng hält Laudatio - Sarah Harrison gewinnt Influencer-Auszeichnung

Dort verlieh Boateng den Preis für die Kategorie „Health“ (engl. für Gesundheit). Eine knappe Minute dauerte seine Laudatio. „Wenn man im Sport verletzt ist, führt man oft seinen eigenen Kampf, bis man wieder fit ist und Höchstleistung bringen kann. Gesundheit ist aber so viel mehr als nur körperliche Fitness. Es geht um Ernährung, Lifestyle, Mindset, Medizin und um Sport“, las Boateng im gewohnt stylischen weißen Anzug mit einem braunen Hemd der Marke Tiger of Sweden (179 Euro) von seinem Moderationskärtchen ab und grinste danach in die Kameras.

Den Preis gewann übrigens eine gewisse Sarah Harrison, die unter anderem Playmate des Jahres 2015, Kandidatin in der TV-Sendung Der Bachelor war und auch an der Sendung Promi Big Brother teilnahm. Bei der gestrigen Abschluss-Trainingseinheit stand für Boateng dann wieder der Fußball im Fokus - und der Innenverteidiger auf dem Rasen statt im Rampenlicht.

