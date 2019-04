„Jetzt den A**** zusammenkneifen“: Bayern-Stars ratlos nach Pokal-Krimi

Kaum ein Beobachter konnte fassen, was beim 5:4 des FC Bayern gegen Heidenheim vor sich ging. Thomas Müller gab nach Abpfiff eine klare Marschrichtung vor.

München - Eine frühe rote Karte, ein Rückstand zur Halbzeit - und ein unterklassiger Gegner, der gut zehn Minuten vor Schluss noch einmal zum 4:4 ausgleicht. Der FC Bayern hat einen schwierigen Pokal-Abend überstanden. Am Ende sogar mit einem Sieg, der heftigere Diskussionen vermeiden dürfte.

Wie die Mischung aus erschreckend schwachen und sehr überzeugenden Phasen vor dem Bundesliga-Kracher einzuordnen ist... An dieser Frage hatten auch die Akteure des FC Bayern nach dem Spiel noch zu knabbern. Auch mit Blick auf den Kracher gegen Dortmund am Wochenende. Die Stimmen zum Pokal-Fight:

Thomas Müller...

...zur Einordnung des verrückten Spiels: „Ich hab‘s auch grad meinen Kollegen gesagt. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das einordnen soll. Wir haben in der zweiten Halbzeit auch sehr gute Passagen gesehen – aber dass wir von einem 4:2 noch auf ein 4:4 gehen, das kann uns natürlich gefallen, auch in Unterzahl. Das Spiel muss ganz anders laufen, keine Frage.

...zum Auf und Ab im Verlauf der 90 Minuten: „Wir haben sicher nicht gut agiert nach dem Platzverweis. Aber die haben ein, zwei Torchancen und der Schnatterer haut den direkt ins Eck – und dann stehst du da. Aber wir haben uns gut zusammen gerauft in der Halbzeit. Dass das dann nochmal kippt, das muss man erstmal verdauen.“

...zur Gefühlslage vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund: „Dieses moralische Plus, dass wir uns vielleicht doch noch erarbeitet haben, das muss man nutzen die Tage… Und dann den Arsch zusammenkneifen und die Dortmunder hier richtig unter Druck setzen und gewinnen. Meine Brust ist vielleicht physisch nicht die breiteste, aber ich bin einer, der immer vorangeht und ich bin zuversichtlich, dass wir das Spiel gewinnen werden, am Wochenende.“

Rotsünder Niklas Süle...

...zum turbulenten Spielverlauf: „Wenn du mit 4:2 führst, dann ist es egal, ob du mit sieben, acht oder elf Mann spielst. Du musst das über die Zeit bekommen. Wir sind leichtfertig mit unserem Spiel umgegangen. Es war heute alles ein bisschen komisch. Wir sind froh, dass wir weiter sind, aber wir haben uns das anders vorgestellt."

...zu seiner umstrittenen Roten Karte: "Er legt sich den Ball vor, ich gehe dazwischen und treffe ihn natürlich. Es war ein Foul, aber ob es rot ist? Vom Gefühl auf dem Platz würde ich sagen: 'Ja, den kann man geben.'"

Trainer Niko Kovac...

...zum Spielverlauf: „Die Rote Karte hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, wir mussten dann reagieren und auf 4-4-1 umstellen, um eine gewisse Kompaktheit zu erzielen. Mit der Umstellung auf Dreierkette in der zweiten Halbzeit kamen wir besser ins Spiel, haben es dann gedreht. Was mich dann absolut ärgert ist, dass man das 4:2 nicht verwalten kann und wir uns in Schwierigkeiten bringen. Es war ein wildes, ein offenes Spiel, was ich in der Form nicht mag. Zum Schluss haben wir das Quäntchen Glück, was man im Pokal braucht. So ein Spiel habe ich noch nie erlebt.“"

...vor Anpfiff zu einem möglichen Favoritensturz - und dem Rezept dagegen: „Es ist alles Kopfsache.“ „Wenn ich positiv denke, sodass ich niemanden unterschätze, dann wird das nicht passieren“. „50 oder 70 Prozent reichen nicht.“

Heidenheims Trainer Frank Schmidt...

...zu seinem Spielfazit: "Wenn vor dem Spiel einer gesagt hätte, dass neun Tore fallen, wäre wohl niemand auf ein 5:4 gekommen. Natürlich sind wir stolz auf diese Leistung. Wenn es 5:4 für uns ausgeht, darf sich auch niemand beschweren. Aber so hat Bayern seine Klasse ausgespielt. Das müssen wir akzeptieren."

