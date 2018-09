Ribéry packt aus: „Es gab ernsthafte Angebote, die Zahlen lagen auf dem Tisch“

Er ist Publikumsliebling und ein ganz wichtiger Bestandteil der letzten zehn Jahre des FC Bayern. In diesem Sommer hätte Franck Ribéry aber auch nach China wechseln können.

München - Franck Ribéry, mit diesem Namen sind die Erfolge des FC Bayern in der letzten Dekade eng verknüpft. Mit seinem Wechsel zu den Münchnern im Sommer 2007 kehrte auch der Erfolg auf internationaler Bühne zurück, in der Champions League mauserte sich der deutsche Rekordmeister peu à peu wieder zu einem echten Titelkandidaten. Dass Ribéry heute, elf Jahre später, noch immer für den FCB spielt, hatten nur wenige erwartet, auch er selbst nicht, wie er immer betont.

Franck Ribéry wollte immer „bei Bayern weitermachen“

Im Frühjahr verlängerten die Bayern-Bosse mit dem mittlerweile 35-jährigen Flügelstürmer um ein weiteres Jahr. Ein Wechsel kam für ihn nicht in Frage, wie der Franzose im Interview mit dem Kicker verrät: „Mein Ziel war es immer, bei Bayern weiterzumachen. Ich wollte nicht woanders hin oder mich mit anderen Dingen beschäftigen. Aber es gab ernsthafte Angebote aus China. Die Zahlen lagen auf dem Tisch.“

Dabei hat Ribéry das Gefühl, dass er seinem Herzensklub noch etwas geben kann. Das große Ziel ist die Champions League, und dafür möchte der Linksaußen hart arbeiten. „Wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ich sei leer, ausgepowert, dann wäre ich gegangen. Ich wollte keinen Vertrag, nur damit ich weiter da bin“, stellt Ribéry klar. Die Chance, den Henkelpott tatsächlich noch ein zweites Mal in die Luft stemmen zu können, sieht er als durchaus realistisch an.

„Wir haben eine gute Truppe zusammen, haben klasse Spieler und eine gute Mentalität. So wie wir aktuell arbeiten, gefällt mir das. Man spürt einen echten Teamgeist. Wir halten zusammen und wollen gemeinsam den Erfolg. Das müssen wir beibehalten“, fordert Europas Fußballer des Jahres 2013.

Ribéry über Kovac: „Hat die Persönlichkeit, um große Mannschaft zu trainieren“

Über seinen neuen Trainer Niko Kovac findet Ribéry nur lobende Worte. Die Einheiten unter ihm seien hart, aber nicht zu hart, und Kovac gehe auf die Wünsche seiner Spieler ein. Auch mit dem hartnäckigen Gerücht, Ribéry sei immer sauer, wenn er nicht spiele, räumt er auf: „Die Leute denken das, aber es stimmt nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass ich gerne spielen will, eher mit der Beziehung zum Trainer. Mit Niko Kovac passt es wunderbar. Er nimmt mich zur Seite, erklärt mir die Situation, alles kein Problem. Er weiß genau, wie er die Spielzeiten bei mir dosiert.“

Auch ihm sei klar, dass er nicht alle Partien machen kann. Um alle Ziele zu erreichen, brauche der FC Bayern auch alle Spieler im Kader. Die Chemie zwischen Trainer Kovac und Ribéry hat von Anfang an gestimmt, wie der Franzose hervorhebt, er lobt die Führungsqualitäten des Coaches: „Niko hat die Persönlichkeit, um eine große Mannschaft zu trainieren. Er hat große Qualitäten. Das sieht man daran, wie er uns führt, wie er mit uns redet. Er hat alle Spielerpersönlichkeiten im Team analysiert, weiß, wie sie ticken, was sie brauchen, wie er mit ihnen reden muss. Das ist unbezahlbar.“

Kehrt Ribéry nach seinem Karriereende zurück zum FC Bayern?

Doch wie sieht die Zukunft des 35-jährigen aus? Ribéry selbst würde gerne noch Fußball spielen, bis er 38 Jahre alt ist, verrät er. Auf die Frage, ob dieses Jahr das letzte beim FC Bayern sei, antwortet der Franzose nur knapp: „Das weiß man nicht.“ Fakt sei aber auch, dass er und Arjen Robben eine große Lücke im Verein hinterlassen werden, wenn sie beide aufhören.

Allerdings werden ihm natürlich auch der Verein und die Menschen rund um den Klub fehlen, gesteht Ribéry, um dann noch vielsagend nachzuschieben: „Aber vielleicht komme ich ja zurück.“ Dürfen sich die Münchner Fans also in naher Zukunft auf Franck Ribéry in der Rolle eines Trainers oder Ähnlichem freuen? Das bleibt abzuwarten, denn noch steht Ribéry auf dem Platz. Am Mittwoch geht es für den FC Bayern München in der Champions League zum Auftakt in die Gruppenphase nach Lissabon zu Benfica. Das Ziel ist klar. Ribéry und seine Kollegen wollen nach Europas Krone greifen.

nc