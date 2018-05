„Schau ma moi“: Titel-Hamster Ribéry lässt nicht in die Karten blicken

Seine achte Meisterschaft mit dem FC Bayern hat er eingetütet, nun will Franck Ribéry auch den DFB-Pokal nach München holen. Eine Frage bereitet dem Routinier jedoch Kopfschmerzen.

München - Diese Zahlen können sich sehen lassen. Acht Deutsche Meisterschaften hat Franck Ribéry in seiner Zeit beim FC Bayern eingefahren, dazu fünf Mal den DFB-Pokal gewonnen und sich im Jahr 2013 Europas Krone in der Champions League aufgesetzt. Doch der Franzose hat noch lange nicht genug, wie er im Interview mit derBild verrät.

Erst kürzlich hat Ribéry seinen Vertrag an der Säbener Straße um ein weiteres Jahr verlängert. „Meine Mentalität ist so, dass ich auch nächste Saison alle Titel gewinnen möchte. Ich will nächstes Jahr die neunte Meisterschaft mit den Bayern“, gibt sich der 35-Jährige entschlossen.

„Wollen für Jupp das Double holen“

In der abgelaufenen Spielzeit krönte sich der Rekordmeister mit 21 Punkten Vorsprung zum Champion. Ob die Bayern auch in der kommenden Saison ihre Kreise auf nationaler Ebene so einsam ziehen können, ist ungewiss. „Das ist nicht so einfach wie alle immer denken. Bayern ist ein großer Klub und du hast auch viel Druck“, sinniert der Flügelspieler.

In der Champions League mussten die Münchner im Halbfinale trotz starker Auftritte gegen Real Madrid die Segel streichen. Dennoch ordnet man die Spielzeit intern als äußerst zufriedenstellend ein - sofern man sie am kommenden Samstag mit einem Triumph im DFB-Pokal versüßt. „Ganz klar, wir wollen für Jupp das Double holen“ will Ribéry seinem scheidenden Coach einen standesgemäßen Abschied bereiten.

So entschlossen sich der Franzose in Bezug auf seine sportliche Zukunft gibt, so ungewiss ist, wie es in Sachen Optik beim 35-Jährigen weitergehen soll. Aktuell trägt Ribéry noch eine einrasierte „7“ in seinem Haar.

+ Die Rückennummer im Haar: Franck Ribéry trägt die „7“ immer bei sich. © dpa / Sven Hoppe

Ob die Gravur nach seinem achten Meistertitel angepasst wird? „Eigentlich wäre die 8 schon eine gute Idee, aber ich liebe die 7. Wie sagt man in München? Schau ma moi“, sinniert der Franzose vor dem kommenden Friseur-Besuch.

lks