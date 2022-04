FC-Bayern-Frauen nach bitterem CL-Aus vor Liga-Endspiel: „Noch mal einen raushauen“

Duell um die Meisterschaft

Nach dem bitteren Champions-League-Aus entspannt sich die Personalsituation bei den FCB-Frauen. Am Wochenende kommt es zum Knaller gegen Wolfsburg.

München – Das dramatische Ausscheiden aus der Champions League am Mittwoch bei Paris Saint-Germain wirkt noch nach, doch das nächste entscheidende Spiel der Frauen des FC Bayern steht unmittelbar bevor.

„Die zwei besten Mannschaften in Deutschland, zwei Topmannschaften in Europa, treffen aufeinander“, sagte Trainer Jens Scheuer mit Blick auf das Spiel beim VfL Wolfsburg am Sonntag (14 Uhr): „Es ist ein Endspiel. Da braucht man nicht drumrum zu reden.“

Vier Spieltage vor dem Saisonende hat der VfL einen Punkt Vorsprung. Mit einem Sieg könnten die Bayern-Frauen auf der Zielgeraden vorbeiziehen. Sollte jedoch Wolfsburg gewinnen, wäre den Wölfinnen die Meisterschaft kaum noch zu nehmen. Der VfL ist seit 15 Pflichtspielen unbesiegt und zog am Donnerstag gegen Arsenal ins Halbfinale der Champions League ein.

Währenddessen bleibt die personelle Situation bei den Bayern-Frauen angespannt, könnte sich aber zumindest leicht verbessern. Viviane Asseyi, die beim 2:2 bei PSG gelbgesperrt gefehlt hatte, könnte in die Startelf rücken. Bei den sieben Spielerinnen, die sich wegen Corona-Infektionen in Quarantäne befinden, besteht zumindest Hoffnung, dass sich die eine oder andere gerade noch rechtzeitig freitesten könnte. Für diesen Fall stehen an diesem Samstag medizinische Untersuchungen an, um gesundheitliche Risiken auszuschließen. Sollten die Spielerinnen die ärztliche Freigabe erhalten, würden sie nach Wolfsburg nachreisen.

„Jede Spielerin, die dazukommt, tut uns gut. Auch wenn es vielleicht nur zehn oder 15 Minuten sind, die sie uns unterstützen kann“, sagte Scheuer. Da die Rückkehrerinnen zunächst nur auf der Bank Platz nehmen würden, muss es also größtenteils wieder das Rumpfteam richten, das am Mittwoch Paris Saint-Germain mit enormem Einsatz in die Verlängerung zwang. Die Aufgabe gegen die kampfstarken Wolfsburgerinnen dürfte nicht einfacher werden. „Die Mädels fühlen sich natürlich platt, das ist absolut verständlich. Am Freitag haben wir nur regenerative Maßnahmen gemacht, am Samstag werden wir sehr dosiert trainieren. Und dann werden wir am Sonntag noch mal einen raushauen. Da müssen wir wieder über Grenzen gehen“, kündigte Scheuer an. cs

Voraussichtliche Aufstellungen: VfL Wolfsburg: Schult - Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch - Oberdorf , Lattwein , Huth, Roord, Waßmuth - Jonsdottir.

FC Bayern: Leitzig - Glas, Kumagai, Viggosdottir, Gwinn - Magull, Lohmann, Simon - Asseyi, Bühl, Schüller.