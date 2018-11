„Was soll der besser machen?“ Bobic springt angezähltem Kovac zur Seite 

Nach dem blamablen 3:3 des FC Bayern München im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf steht Niko Kovac mehr den je in der Kritik. Rückendeckung bekommt der Coach von Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic.

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic ist seinem früheren Trainer Niko Kovac in der Bayern-Krise zur Seite gesprungen. "Die Tore, die sie bekommen, für die kann kein Trainer etwas", sagte der 47-Jährige im Sport1-Doppelpass. Er sehe nicht, wieso der Kroate, der im Sommer zum Fußball-Rekordmeister gewechselt war, das "einzige Problem" sein solle.

„Ihn als einziges Problem hinzustellen, das sehe ich komplett anders. Ein neuer Trainer hin oder her: Was soll der erstmal besser machen?“, nahm Bobic seinen Ex-Coach in Schutz.

Der FC Bayern hatten am Samstag nur 3:3 gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf gespielt. Kovac, der mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal gewonnen hatte, steht deshalb mehr denn je in der Kritik. Der 47-Jährige werde aber mit Sicherheit am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) im Champions-League-Spiel der angeschlagenen Münchner gegen Benfica Lissabon auf der Bank sitzen, hatte Bayern-Präsident Uli Hoeneß nach der Partie gesagt.

Auch Kovac selbst hatte sich nach der Partie wütend und enttäuscht vom Auftritt seiner Mannschaft gezeigt und seine Spieler deutlich kritisiert.

SID/dpa/tlm