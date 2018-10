Live-Ticker: Mit welcher Aufstellung will Bayern gegen Ajax gewinnen?

Der FC Bayern München trifft am zweiten Spieltag der Champions League auf Ajax Amsterdam. Im Live-Ticker versorgen wir Sie mit allen Informationen.

FC Bayern München - Ajax Amsterdam -:- (20:45 Uhr)

FC Bayern München: Ajax Amsterdam: Tore: Schiedsrichter: Pavel Kralovec (CZE)

München - Wie wird der FC Bayern München auflaufen? Auch die Frage stellt sich vor dem Spiel in der Königsklasse wieder. Niko Kovac wird wohl mit seiner vermeintlichen Top-Elf spielen.

Im Tor wird Manuel Neuer stehen, da gibt es keine Diskussion. In der Verteidigung wird es dann schon interessant. Rechts hinten wird Joshua Kimmich verteidigen, links David Alaba. Andere Optionen haben die Bayern nicht. Für die Innenverteidigung kämen Niklas Süle, Mats Hummels und Jerome Boateng infrage. Hummels saß bei der Pleite in Berlin auf der Bank, Boateng machte sein schlechtestes Saisonspiel. Man darf trotzdem davon ausgehen, dass mit Boateng und Hummels die Erfahrung siegt.

Im Mittelfeld wird wohl Javi Martinez die Sechserposition stabilisieren. Auf der Acht darf am ehesten der Spanier Thiago ran. Der starke Fußballer hat beispielsweise gegen Schalke bewiesen, wie wichtig er für die Münchner ist. Gegen Berlin wechselte Kovac James Rodriguez und Renato Sanches nach schwacher Leistung aus. Vieles spricht für Thomas Müller auf der Position hinter den Spitzen.

Im Sturm wird Robert Lewandowski den Anfang machen. Auf den Außen hat sich in Berlin niemand so richtig empfohlen. Jedoch könnten die Oldies Franck Ribéry und Arjen Robben beginnen. Das Vertrauen in Serge Gnabry ist noch nicht voll da.

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München:

Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Martinez, Thiago, Müller - Robben, Lewandowski, Ribéry