Live-Ticker: Bitter! Ajax verdient sich den Ausgleich - Bayern wackeln

Der FC Bayern München trifft am heute in der Champions League auf Ajax Amsterdam. Im Live-Ticker versorgen wir Sie mit allen Informationen.

FC Bayern München - Ajax Amsterdam 1:1 (-:-)

FC Bayern München: 1 Neuer - 32 Kimmich, 17 Boateng, 5 Hummels, 27 Alaba - 8 Martinez - 10 Robben, 6 Thiago, 25 Müller, 7 Ribery - 9 Lewandowski

FCB-Bank: 26 Ulreich, 2 Wagner, 4 Süle, 11 James, 18 Goretzka, 22 Gnabry, 35 Sanches Ajax Amsterdam: 24 Onana - 12 Mazraoui, 4 de Ligt, 5 Wöber, 31 Tagliafico - 6 van de Beek, 20 Schöne, 17 Blind - 22 Ziyech, 10 Tadic, 7 David Neres

Ajax-Bank: 26 Lamprou, 2 Kristensen, 9 Huntelaar, 15 Eiting, 25 Dolberg, 27 Schuurs, 36 de Wit Tore: 1:0 Hummels (4.), 1:1 Mazraoui (22.) Schiedsrichter: Pavel Kralovec (CZE)

40. Minute: Nach einer Müller-Ecke befreien sich die Gästen ansehnlich, ehe Martinez den Konter mit einem taktischen Foul unterbindet. Dafür sieht der Spanier Gelb.

37. Minute: Martinez kommt nach einer Ecke an den Ball, köpft diesen aber drüber.

37. Minute: Lewandowski will Ribery per Hacke einsetzen, doch der Franzose kommt nicht mehr an den Ball.

36. Minute: Es wird immer deutlicher - Ajax arbeitet sich immer mehr in den Kopf der Roten hinein.

34. Minute: Alaba geht gegen Ziyech zu ungestüm in einen Zweikampf - das wird abgepfiffen.

32. Minute: Nach einem Alaba-Einwurf kombinieren die Bayern gefällig und am Ende schießt Martinez aus rund 20 Metern knapp am rechten Pfosten vorbei.

29. Minute: Ribery setzt sich stark durch und bringt den Ball flach an den Fünfer. Dort rettet Onana mit einem Fuß vor Lewandowski.

28. Minute: Im Moment wirkt es alles andere als souverän, was die Bayern hier abliefern. Ajax hat bislang sogar mehr Ballbesitz.

26. Minute: Tagliafico vernascht Kimmich und spielt im Strafraum auf David Neres, der aber mit seinem Hackentrick scheitert. Aber Ajax hat nun Oberwasser.

24. Minute: Die Niederländer werden mutiger und schon tun sich die Bayern im Spielaufbau schwer.

22. Minute: Toooooooor für Ajax! Mazraoui überwindet Neuer aus nach Zusammenspiel mit Tadic aus elf Metern. Alaba kommt mit seiner Grätsche zu spät.

21. Minute: Aus der Ecke entsteht ein Bayern-Konter, den van de Beek per Foul an Ribery unterbindet. Dafür gibt es Gelb.

20. Minute: Ziyech prüft Neuer aus 18 Metern und der lenkt den Ball um den Pfosten.

19. Minute: Müller legt sich den Ball auf den linken Schlappen und zieht aus 17 Metern ab. Der Versuch landet in den Armen von Onana-

17. Minute: Plötzlich ist die Chance für Ajax da! Tagliafico bringt den Ball von der linken Seite flach herein. Tadic ist zwar von Bayern-Profis umringt, kommt aber frei zum Abschluss aus acht Metern - er zieht deutlich drüber. Puh, Glück gehabt.

16. Minute: Die Roten nehmen aktuell das Tempo aus dem Spiel, haben aber alles im Griff.

13. Minute: Die Niederländer kontern über Tadic, doch dessen Schaufel-Pass hat zu wenig Tempo. Wenig später unterbindet der Serbe den Bayern-Spielaufbau durch in Foul an Thiago.

12. Minute: Die Roten kommen mal über die rechte Seite, aber Lewandowski kann einen halbhohen Ball nicht verarbeiten.

10. Minute: Die Gäste stehen sehr tief. Der Respekt ist bis auf dien Tribüne zu spüren.

8. Minute: Kimmich gibt dem Ball etwas zu viel Höhe mit - die Ecke verpufft.

7. Minute: Ribery gibt Gas und bedient Alaba, der eine Ecke herausholt. So kann es weitergehen.

4. Minute: Tooooor für den FC Bayern! Hummels bringt die Roten in Führung - der Verteidiger steht nach einer Robben-Flanke aus dem rechten Halbfeld völlig frei und köpft aus sieben Metern ein.

3. Minute: Robben macht seinen typischen Move und zwingt Onana aus rund 20 Metern zu einer Parade.

1. Minute: Der Ball rollt.

FC Bayern gegen Amsterdam: Kovac setzt auf „eine gute Balance“

20.52 Uhr: Vorstandsboss Rummenigge fordert: „Es ist wichtig, dass wir zurück in die Erfolgsspur kommen. Damit wären wir in der Champions League mit einem Bein weiter und auch für die Bundesliga würde uns das helfen.“

20.49 Uhr: Trainer Kovac spricht am DAZN-Mikro: „Wir werden es heute besser machen. Aber wir müssen trotzdem eine gute Balance finden und defensiv gut stehen.“

20.34 Uhr: Eine besondere Partie wird es für den Unparteiischen. Kralovec leitet sein 100. Spiel in einem UEFA-Wettbewerb, ist seit 2005 international im Einsatz. Auf dem Weg zum Champions-League-Sieg 2013 machte die Bayern jedoch unliebsame Erfahrungen mit ihm: Im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal setzte es zu Hause ein 0:2.

20.26 Uhr: Am Nachmittag trafen die Nachwuchsteams beider Klus bereits in der Youth League aufeinander. Nach einem Gegentor in der Nachspielzeit mussten sich die Roten mit einem 2:2 begnügen.

20.06 Uhr: Etwas überraschend sitzt bei den Gästen der langjährige Schalker Stürmer Huntelaar ebenso nur auf der Bank wie Torjäger Dolberg.

Frenkie de Jong is niet fit genoeg en ontbreekt in de wedstrijdselectie.#UCL #bayaja pic.twitter.com/xfhR7gFgRg — AFC Ajax (@AFCAjax) 2. Oktober 2018

19.52 Uhr: Drei Änderungen hat Kovac im Vergleich zum 0:2 in Berlin vorgenommen. Für Süle, James und Sanches rotieren Hummels, Martinez und Müller in die Startelf.

11.37: Bei Ajax droht ein herber Ausfall: Mittelfeld-Talent Frenkie de Jong konnte im Abschlusstraining wegen Wadenproblemen nicht richtig mitwirken und wird laut dem Telegraaf voraussichtlich heute Abend nicht spielen können.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum zweiten Gruppenspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Ajax Amsterdam! Hier bekommen Sie alle Infos rund um das Spiel heute Abend.

FC Bayern München - Ajax Amsterdam im Live-Ticker: Vorbericht

München - Wie wird der FC Bayern München auflaufen? Auch die Frage stellt sich vor dem Spiel in der Königsklasse wieder. Niko Kovac wird wohl mit seiner vermeintlichen Top-Elf spielen.

Im Tor wird Manuel Neuer stehen, da gibt es keine Diskussion. In der Verteidigung wird es dann schon interessant. Rechts hinten wird Joshua Kimmich verteidigen, links David Alaba. Andere Optionen haben die Bayern nicht. Für die Innenverteidigung kämen Niklas Süle, Mats Hummels und Jerome Boateng infrage. Hummels saß bei der Pleite in Berlin auf der Bank, Boateng machte sein schlechtestes Saisonspiel. Man darf trotzdem davon ausgehen, dass mit Boateng und Hummels die Erfahrung siegt.

Im Mittelfeld wird wohl Javi Martinez die Sechserposition stabilisieren. Auf der Acht darf am ehesten der Spanier Thiago ran. Der starke Fußballer hat beispielsweise gegen Schalke bewiesen, wie wichtig er für die Münchner ist. Gegen Berlin wechselte Kovac James Rodriguez und Renato Sanches nach schwacher Leistung aus. Vieles spricht für Thomas Müller auf der Position hinter den Spitzen.

Im Sturm wird Robert Lewandowski den Anfang machen. Auf den Außen hat sich in Berlin niemand so richtig empfohlen. Jedoch könnten die Oldies Franck Ribéry und Arjen Robben beginnen. Das Vertrauen in Serge Gnabry ist noch nicht voll da.