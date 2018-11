Live-Ticker: Robben trifft! Bayern gelingt frühes Tor gegen Benfica

Mitten in der Diskussion um Trainer Niko Kovac kommt Benfica Lissabon nach München, um gegen den FC Bayern anzutreten. Wir begleiten die Champions-League-Partie im Live-Ticker.

FC Bayern München – Benfica Lissabon 1:0

FC Bayern: 1 Neuer - 13 Rafinha, 4 Süle, 17 Boateng, 27 Alaba - 32 Kimmich, 18 Goretzka - 7 Ribéry, 25 Müller, 10 Robben, 9 Lewandowski Benfica: 99 Vlachodimos - 34 Andre Almeida, 6 Ruben Dias, 2 Conti, 3 Grimaldo - 5 Fejsa - 8 Gabriel, 21 Pizzi - 27 Rafa Silva, 10 Jonas, 11 Cervi Tore: 1:0 Robben (13.) Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

27. Minute: Und auch auf der Gegenseite können wir das erste Mal von einem Hauch von Gefahr sprechen. Pizzi wird auf rechts in Szene gesetzt, passt flach in die Mitte, doch Alaba grätscht heran und klärt zur Ecke.

24. Minute: Lewandowski mit einem feinen Schlenzer! Da muss sich Vlachodimos aber mal richtig lang machen. Vom Sechzehnereck zirkelt der Pole die Kugel Richtung rechtes Kreutzeck, doch Benficas Schlussmann ist da.

22. Minute: Gleich zwei mal geht‘s im Mittelfeld ruppig zur Sache. Unter anderem wird Kimmich gelegt. Robbens Freistoß fällt dann jedoch unter die Kategorie: Mund abputzen, weitermachen.

19. Minute: Oha, da hat Ribéry aber mal gezeigt, dass er doch noch ordentlich was im Tank hat. Der Franzose dribbelt einmal quer durch die Abwehr der Gäste, zieht in den Sechzehner, doch sein Schuss ist für Keeper Vlachodimos keine Prüfung. Trotzdem, von den alternden Flügeln kommt Dampf!

17. Minute: Kollektives Durchatmen in München. Benfica spielt zwar weiter mit, in der Hälfte der Münchner waren die Portugiesen aber bisher selten zu sehen.

13. Minute: TOOOOORRRRRR für den FC Bayern München! Arjen Robben macht‘s. Ein typischer Robben, der sich etwas glücklich gegen zwei Mann am Rande des Sechzehners durchsetzt und den Ball mit dem linken Fuß in den Winkel schlänzt. Aufatmen und Jubel bei Niko Kovac auf der Bank.

10. Minute: Weiter munteres Abtasten in München. Goretzka und Kimmich attackieren in der Zentrale früh und stören den Spielaufbau Benficas. Wir warten weiter auf die erste Chance.

6. Minute: Das erste mal geht es schnell bei den Gästen. Doch auch hier fehlt der letzte Pass. Rafa Silvas verunglücktes Zuspiel landet im Seitenaus. Bisher sehr verhaltender Beginn beider Teams.

5. Minute: Freistoß für die Münchner von der linken Außenlinie. Joshua Kimmich bringt die Kugel mit dem rechten Fuß in die Mitte, doch kein Problem für Lissabons Abwehrrecken.

2. Minute: Bayern macht gleich im ersten Angriff Dampf, doch Ribéry wird nach Pass von Lewandowski zurückgepfiffen. Abseits!

1. Minute: Der Ball rollt in München. Es geht los, das Schicksalsspiel für Niko Kovac beginnt!

20.57 Uhr: Das Spiel zwischen AEK Athen und Ajax Amsterdam ist soeben zu Ende gegangen. Die Niederländer entführen drei Punkte aus Griechenland. Endstand: 0:2.

20.55 Uhr: Der Bayern-Coach weiter: „Ich hoffe, wir haben es endlich geschafft, aus unseren Fehlern zu lernen. Wir haben aufgearbeitet, was wir falsch gemacht haben. Das wurde in der Kabine deutlich angesprochen. Im Moment läuft alles gegen uns, ich hoffe, das wird sich bald ändern.“ In fünf Minuten geht‘s los.

20.48 Uhr: Im O-Ton bei „Sky“ hat Kovac gerade bestätigt, dass Joshua Kimmich auf der Sechs neben Leon Goretzka auflaufen wird. Thomas Müller darf hinter der einzigen Spitze Robert Lewandowski seine Stärken als Raumdeuter unter Beweis stellen.

20.40 Uhr: Eine weitere Statistik, die Bayern Hoffnung machen dürfte. Benfica blieb in sieben ihrer letzten neun Champions-League-Partien ohne eigenen Treffer. Für die ohnehin verunsicherte Bayern-Defensive mit Sicherheit Musik in den Ohren.

7 - SL Benfica have failed to score in seven of their last nine Champions League games. Pale.#ChampionsLeague #FCBSLB — OptaJoao (@OptaJoao) 27. November 2018

20.31 Uhr: Ajax Amsterdam ist derweil mit 2:0 bei AEK Athen in Führung gegangen. Bei diesem Endstand wird es also unabhängig vom Ergebnis der Münchner heute ein Endspiel um den Gruppensieg am letzten Spieltag in Amsterdam geben.

Leider wird das Spiel auch von einigen hässlichen Szenen begleitet. Ein Athen-Anhänger soll eine Leutfackel in den Gästeblock geworfen haben.

Frightening scenes as an AEK fan threw a flare into the rival fans' section before their Champions League clash. pic.twitter.com/GEaAc7rKPR — Bleacher Report (@BleacherReport) 27. November 2018

20.20 Uhr: Für den jungen Renato Sanches ist das natürlich ein herber Rückschlag. Gegen Düsseldorf durfte er noch von Beginn an ran und hatte sich mit Sicherheit auch große Hoffnungen auf einen Startplatz heute gemacht. Nun muss er vor den Augen seiner Familie zunächst auf der Bank Platz nehmen. Im Hinspiel hatte der 21-Jährige gegen seinen Ex-Verein noch das 2:0 erzielt.

20.04 Uhr: Und natürlich wollen wir auch die Gäste aus Lissabon nicht vergessen.

So spielt Benfica: Vlachodimos - Andre Almeida, Ruben Dias, Conti, Grimaldo - Fejsa - Gabriel, Pizzi - Rafa Silva, Jonas, Cervi

19.48 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da. Und das ist mal eine kleine Überraschung. Niko Kovac hat sich wohl etwas bei Joachim Löw abgeschaut und bietet Joshua Kimmich wohl auf der Sechs auf. Auch die alternde Flügelzange Franck Ribéry und Arjen Robben darf von Beginn an ran. Renato Sanches sitzt dafür gegen seinen Heimatverein auf der Bank.

So spielt der FC Bayern: Neuer - Rafinha, Süle, Boateng, Alaba - Kimmich, Goretzka, Müller - Ribéry, Robben, Lewandowski

19.36 Uhr: Die Jungs von Benfia sind da! Nicht mal mehr 90 Minuten bis zum Spiel. Gleich werden wir erfahren, mit welcher Aufstellung es der FC Bayern angeht.

19.26 Uhr: Diese Statistik dürfte dem FC Bayern und vor allem Coach Niko Kovac Mut machen. Im Gegensatz zur Bundesliga präsentierte sich der deutsche Rekordmeister in der Königsklasse hinten relativ stabil - zumindest auf dem Papier. Nach vier Spielen stehen drei Weiße Westen zu Buche. Eine mehr als in zwölf BL-Spielen.

3 – Der FC Bayern München bewahrte in dieser Saison in 4 Champions League-Spielen 3 Weiße Westen, eine mehr als in 12 Bundesliga-Spielen. Unterschied. #FCBSLB pic.twitter.com/nG9jxhUsVX — OptaFranz (@OptaFranz) 27. November 2018

19.00 Uhr: Und wie bereits vorhin angekündigt hat die Allianz Arena um Punkt 19.00 Uhr ihre Pforten geöffnet. Die Spannung steigt, die Fans strömen ins Stadion.

18.55 Uhr: In wenigen Minuten beginnt das erste Spiel der Gruppe E des FC Bayern, dabei trifft AEK Athen auf Ajax Amsterdam. Bei einer Niederlage der Niederländer und einem Sieg der Bayern wären die Münchner vorzeitig Gruppensieger.

Pl. Champions League, Gruppe E Sp. S U N Tore Diff. Pkt 1. FC Bayern München 4 3 1 0 7:1 +6 10 2. Ajax Amsterdam 4 2 2 0 6:2 +4 8 3. Benfica Lissabon 4 1 1 2 4:6 −2 4 4. AEK Athen 4 0 0 4 2:10 −8 0

18.49 Uhr: Der ein oder andere Fan des FC Bayern hat das Vertrauen in seine Männer angesichts der aktuellen Ergebnisse ein wenig verloren. Dieser Twitter-User beispielsweise gibt zu, dass er für das heutige Spiel ein Unentschieden gewettet hat. Wie haben sich die Zeiten verändert ...

Soweit ist es schon gekommen.. ich habe doch tatsächlich bei Tipico auf ein Unentschieden bei #FCBSLB getippt weil ich zurzeit einfach nicht mehr wirklich an den #FCBayern glaube.. — Timmey (@OfficialTSm87) 27. November 2018

18.26 Uhr: Der FC Bayern kann heute das Ticket für das Achtelfinale der Champions League lösen und muss dafür gar nicht so viel tun. Die Roten sind vorzeitig eine Runde weiter bei ...

einem Sieg über Benfica.

einem Unentschieden gegen Benfica.

einer Niederlage mit maximal einem Tor Differenz (0:1, 1:2, 2:3, ...).

18.06 Uhr: Ist das bitter, der FC Bayern droht das Aus in der UEFA Youth League! Die U19 des FC Bayern kassiert in der 90. Minute den Ausgleich und muss sich im vorletzten Gruppenspiel gegen Benfica mit einem 2:2 (0:1) begnügen, das direkte Duell geht somit an die Portugiesen. Heißt: Der FC Bayern muss am letzten Spieltag bei Ajax Amsterdam besser abschneiden als Benfica zu Hause gegen die Schießbude von AEK Athen - das wird schwer.

Pl. UEFA Youth League, Gruppe E Sp. S U N Tore Diff. Pkt 1. Ajax Amsterdam 5 3 2 0 22:6 +16 11 2. Benfica Lissabon 5 2 2 1 11:9 +2 8 3. FC Bayern München 5 2 2 1 10:8 +3 8 4. AEK Athen 5 0 0 5 2:23 −21 0

17.25 Uhr: Die Arena ist schon einmal bereit für das Duell des FC Bayern gegen Benfica, die Stadiontore werden allerdings erst um 19.00 Uhr geöffnet. Das heißt, dass der Fan, der das Foto gepostet hat, sich noch ein wenig in der Kälte gedulden muss.

17.07 Uhr: Die U19 des FC Bayern spielt aktuell in der UEFA Youth League gegen Benfica Lissabon. Mit einem Sieg würde der FCB-Nachwuchs einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase und Gruppensieg machen. Im Spiel gegen den direkten Konkurrenten könnte bereits am vorletzten Spieltag der Gruppenphase eine Entscheidung um das Weiterkommen fallen. Um den direkten Vergleich gegen die Portugiesen zu gewinnen, müssten die Bayern einen Heimsieg mit vier Toren Unterschied einfahren. Bei einer Niederlage wäre das Team um Sebastian Hoeneß bereits ausgeschieden. Hier geht es zum Live-Ticker.

FC Bayern München - Benfica Lissabon: Mats Hummels fällt verletzt aus

14.45 Uhr: Bei all den Verletzten stellt sich nun die Frage: Auf wen kann Niko Kovac gegen Benfica noch bauen? Durch die Krankmeldung von Mats Hummels stehen Kovac, Stand jetzt, nur noch 13 fitte Feldspieler zur Verfügung. Denn auch für Serge Gnabry kommt das Champions-League-Match wohl noch zu früh. Hinzu kommt, dass Top-Stürmer Robert Lewandowski angeschlagen aus der Länderspielpause zurückgekehrt war, gegen Fortuna Düsseldorf dann aber trotzdem 90 Minuten auf dem Feld stand.

Damit stellt sich die Startelf gegen die Portugiesen quasi von selbst auf. Bleibt nur die Frage, ob es bei Arjen Robben schon wieder für einen Einsatz von Beginn an reicht oder ob erneut Thomas Müller auf der halbrechten Position startet. Möglicherweise rückt Müller aber auch nach innen und verdrängt Renato Sanches oder Leon Goretzka auf die Bank.

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Martínez, Goretzka, Sanches, Robben (Müller), Ribéry, Lewandowski

11.24 Uhr: Das Lazarett des FC Bayern wird immer größer. Nun hat sich auch Mats Hummels für das Spiel gegen Benfica abgemeldet. Der deutsche Nationalspieler leidet nach Informationen des Kicker an einem Magen-Darm-Infekt. Neben Hummels muss Niko Kovac auch auf Kinsley Coman, Corentin Tolisso, Thiago, James Rodríguez und Serge Gnabry verzichten.

+++Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur Champions-League-Partie zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon. Den Münchnern reicht theoretisch ein Remis zum Weiterkommen, doch aufgrund der derzeitigen Misere wäre insbesondere für Trainer Niko Kovac ein überzeugender Sieg wichtig.

Bricht man die Partie zwischen dem deutschen und dem portugiesischen Rekordmeister rein aufs Sportliche herunter, ist die Sache klar. Schon bei einem Punktgewinn gegen Benfica Lissabon hätte der FC Bayern sein Ticket für das Achtelfinale der Champions League gelöst. Mit zehn Zählern aus vier Partien sind die Roten absolut im Soll - wenn sie auch selten glänzten in der Königsklasse. Im Hinspiel Mitte September schossen Robert Lewandowski und Renato Sanches das 2:0 heraus. Es war wohl bislang der souveränste Auftritt im Wettbewerb.

Natürlich dreht sich rund um die Partie in der Allianz Arena aber auch viel um Trainer Niko Kovac, der nach dem 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf mehr denn je um seinen Job bangen muss. Präsident Uli Hoeneß ging den Kroaten im Nachgang des Spiels gegen den Aufsteiger an, auch eine beträchtliche Anzahl an Profis soll vom Coach abgerückt sein. So äußerte Sandro Wagner in der Bild vielsagend: „Die Verantwortlichen sind so lange im Geschäft – sie wissen, was zu tun ist. Sie werden sicher auch mit der Mannschaft reden und wissen, wie es da ausschaut.“ Alles andere als ein überzeugender Sieg könnte Kovac' Ende bedeuten - zumal nur drei Tage nach der Partie die mit Spannung erwartete Jahreshauptversammlung ansteht.

