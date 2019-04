Mit Effenberg im Klappstuhl: Bayern-Fans erneuern Kritik an Trikots

Die Fans des FC Bayern nutzen den deutschen Clasico gegen Dortmund, um einmal mehr gegen den Ausweichdress zu schießen. Dabei wird auch Stefan Effenberg verulkt.

München - Alarmstufe Rot beim Bundesliga-Gipfel! Das galt nicht nur für den hoffnungslos unterlegenen Gast von Borussia Dortmund, der schon in der ersten Hälfte abgewatscht und mit einem 0:4 in die Pause geschickt wurde. Auch die Fans des FC Bayern betonten während des 5:0-Kantersieges einmal mehr, in welchen Farben sie die Stars des Rekordmeisters bei deren Tagwerk sehen wollen.

So zeigten die Treuesten in der Südkurve ein Banner mit dem Slogan „Auf geht‘s ihr Roten - zum Platz an der Sonne“. Dazu war ein komplett in den roten Bayern-Dress gekleideter Stefan Effenberg zu sehen, in seiner bekannten Jubelpose nach dem Treffer aus dem siegreichen Champions-League-Finale 2001 gegen den FC Valencia.

Effenberg im Klappstuhl im Mintgrün-Trikot und mit Cocktailglas

Um ihrer Forderung zur Rückkehr zu den klassischen Klubfarben Nachdruck zu verleihen, folgte dann noch der Schriftzug „Sowas hast im Urlaub an - nicht auf‘m Fußballplatz“. Dieser wurde wiederum garniert mit einem Stefan Effenberg im von den Fans abgelehnten Mintgrün-Ausweichdress - passenderweise grüßt der „Tiger“ aus einem Klappstuhl mit Cocktail in der Hand.

Warum ausgerechnet der Ex-Kapitän für den ulkigen Trikotprotest herhalten musste? Das lässt sich nur mutmaßen. Möglicherweise wegen dessen beliebter Anrede „Freunde der Sonne“ - schließlich ging es ja um den „Platz an der Sonne“. Von diesem grüßen nun wieder die Roten.

Kritik an Ausweichtrikot begleitet FC Bayern durch die Saison

Die sehr gewöhnungsbedürftigen Farben des Auswärtstrikots beschäftigen die Fans bereits die ganze Saison über. So hagelte es schon bei dessen Präsentation im Sommer vernichtende Kritik. Während des 0:2 bei Hertha BSC Mitte der Hinrunde setzten die mitgereisten Supporter ein klares Statement mit einem überdimensionalen roten Trikot.

Nur einen Monat später folgte beim 2:1 in Mainz ein weiterer deutlicher Wink, als mit dem Slogan „Die Klubfarben sind unantastbar“ auch die vorige Wut-PK der Bayern-Bosse durch den Kakao gezogen wurde.

Ende November lenkte der Klub schließlich - zumindest teilweise - ein. Damals erklärte Jörg Wacker als Vorstand Internationalisierung und Strategie, „dass zukünftig für die Hauptspielkleidung, bestehend aus Triot, Hosen und Stutzen (sogenanntes Home-Trikot), ausschließlich die traditionellen Vereinsfarben Rot und Weiß verwendet werden“.

