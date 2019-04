Mit Tor gegen Dortmund: Lewandowski erreicht nächsten Meilenstein

Robert Lewandowski ist längst eine aktive Legende. Beim deutschen Clasico gegen Borussia Dortmund gelingt dem Bayern-Torjäger ein besonderer Treffer.

München - Mit seinem Treffer zum 2:0 im Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund ist Robert Lewandowski ein weiterer Meilenstein gelungen. Der Torjäger des FC Bayern erzielte nach schwerem Fehler von Dan-Axel Zagadou auf sehenswerte Art und Weise sein 200. Tor im deutschen Fußball-Oberhaus. Vor Lewandowski liegen nur noch Gerd Müller (365 Tore), Klaus Fischer (268), Jupp Heynckes (220) und Manfred Burgsmüller (213) in der Bundesliga-Torschützenliste.

Nur Müller erreichte die 200er-Marke jedoch schneller als der Pole, der 284 Partien benötigte. Beim „Bomber der Nation“ waren es 234 Spiele. Fischer (321), Heynckes (340) und Burgsmüller (380) sind in dieser Statistik deutlich abgeschlagen.

284 - Robert #Lewandowski erzielt in seinem 284. Bundesliga-Spiel sein 200. Tor - in der #Bundesliga-Geschichte brauchte nur Gerd #Müller weniger Spiele um diese Marke zu knacken (234). Lewangoalski. #FCBBVB @FCBayern pic.twitter.com/ssACqhta7M — OptaFranz (@OptaFranz) 6. April 2019

14. Lewandowski-Tor in deutschem Clasico - gleichauf mit Müller

Zugleich war es Lewandowskis 14. Bude in einem deutschen Clasico - 13 davon erzielte er im Bayern-Trikot. Hier holte der Knipser nun Müller ein, der natürlich alle seine 14 Treffer für den Rekordmeister erzielte. Auf Rang drei folgt der aktuelle Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge mit neun Toren, natürlich auch alle für die Münchner.

14 – Robert #Lewandowski (@FCBayern) erzielte in der #Bundesliga 14 Tore bei #FCBBVB – 13 für Bayern, 1 für Dortmund – Höchstwert mit Gerd Müller. Historisch. pic.twitter.com/OZhyfFxnL3 — OptaFranz (@OptaFranz) 6. April 2019

Seit Anfang März ist Lewandowski auch erfolgreichster ausländischer Bundesliga-Torjäger

Erst einen Monat zuvor hatte Lewandowski den Ex-Bayern- und aktuellen Bremer Profi Claudio Pizarro als erfolgreichsten ausländischen Bundesliga-Torjäger abgelöst. Beim 6:0 über den VfL Wolfsburg hatte der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft zweimal getroffen.

Lewandowski mit 74 Bundesligatreffern für den BVB

Lewandowski erzielte von 2010 bis 2014 in 131 Liga-Spielen 74 Tore für Dortmund, noch öfter traf er für die Bayern. Das Jubiläumstor war sein neunter Treffer in den jüngsten fünf Bundesligaspielen gegen den BVB. Beim 2:3 im Hinspiel in Dortmund war der 30-Jährige zweimal erfolgreich gewesen.

dpa mit mol