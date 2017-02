Live-Ticker: Schalke bietet Bayern erfolgreich Paroli

München - Traditionsduell in der Allianz Arena: Der FC Bayern München trifft am Samstag auf den Tabellen-Elften FC Schalke 04. Ob die Bayern gewinnen, erfahren Sie hier im Live-Ticker.

FC Bayern München - FC Schalke 04 1:1 (-:-)

FC Bayern: 1 Neuer - 13 Rafinha, 8 Martinez, 5 Hummels, 18 Bernat - 14 Alonso, 23 Vidal - 10 Robben, 25 Müller, 11 Douglas Costa - 9 Lewandowski

FCB-Bank: 26 Ulreich, 6 Thiago, 21 Lahm, 27 Alaba, 29 Coman, 35 Sanches, 40 Benko Schalke: 1 Fährmann - 4 Höwedes, 29 Naldo, 24 Badstuber - 17 Stambouli, 6 Kolasinac - 21 Schöpf, 10 Bentaleb, 8 Goretzka, 18 Caligiuri - 19 Burgstaller

S04-Bank: 35 Nübel, 5 Geis, 11 Konoplyanka, 13 Choupo-Moting, 20 Kehrer, 31 Nastasic, 33 Avdijaj Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb) Tore: 1:0 Lewandowski (9.), 1:1 Naldo (13.)

37. Minute: Die Fans der Gäste werden mutiger - wie ihr Team. „Auf geht‘s, Schalke“ hallt es durch das Rund.

36. Minute: Douglas Costa läuft sich fest. Vidal holt die Kugel mit vollem Risiko und gestrecktem Bein, doch sofort ist das Ding wieder weg.

35. Minute: Goretzka erobert den Ball gegen Hummels und setzt auf links Kolasinac ein. Dessen flache Hereingabe wird jedoch geklärt.

33. Minute: Lewandowski läuft Naldo und erobert die Kugel. Doch erneut werden die Roiten nicht vor dem Strafraum ausgebremst.

31. Minute: Wieder kommen die Schalker mit Caligiuri, der aus dem rechten Halbfeld Goretzka im Strafraum bedient. Dessen Abschluss unter Druck von Rafinha misslingt aber völlig - der Ball fliegt Richtung Oberrang.

30. Minute: Burgstaller wird nach einem Bentaleb-Pass zurückgepfiffen - dabei stand der Schalker Stürmer nicht im Abseits.

29. Minute: Jetzt attackieren die Roten erfolgreich. Kolasinac stolpert mit dem Ball ins Seitenaus. Doch am Sechzehner ist beim Angriff wieder Schluss.

28. Minute: Douglas Costa kommt an Schöpf vorbei, seine Flanke ist aber eine sichere Beute für Fährmann.

26. Minute: Martinez schiebt leicht gegen Burgstaller - das gibt Freistoß am Mittelkreis für die „Knappen“. Muss man nicht pfeifen.

25. Minute: Martinez köpft den Ball nach der Schöpf-Hereingabe weg. Doch die Göäste bleiben am Ball, bis Bentalebs Pass zu steil gerät.

24. Minute: Schalke kontert über Caligiuri, der Burgstaller einsetzt. Martinez rettet gegen den Österreicher zur Ecke.

23. Minute: Douglas Costa findet auf halblinks Bernat, der es aus 16 Metern mit einem Flachschuss versucht. Fährmann pariert mit den Füßen.

21. Minute: Badstuber holt Rafinha unsanft von den Beinen. Da hat der Schalker Glück, dass er trotz eines taktischen Fouls ohne Karte davonkommt.

19. Minute: Mutig von Robben. Der Niederländer nimmt die Kugel nach einer Ecke von Douglas Costa volley und drischt das Spielgerät aus zwölf Metern in halbrechter Position in die Wolken.

18. Minute: Der folgende Standard bringt nichts ein.

17. Minute: Dicke Chance für die Gäste! Caligiuri bringt den links mitlaufenden Kolasinac ideal in Position. Rafinha kommt mit seiner Grätsche zu spät, doch Neuer lenkt den Schuss des Bosniers von der Strafraumgrenze über die Latte.

16. Minute: Beide Teams sind nun etwas nervös. Der Ball wird da recht schnell wieder hergegeben. Der Respekt voreinander ist groß.

15. Minute: Nach einer Alonso-Ecke kommt Vidal an den Ball, köpft aber übers Tor.

14. Minute: Auch die Gäste treffen also mit ihrer ersten Chance. Ganz schön was los hier!

13. Minute: Tooooor für Schalke! Naldo gleicht aus! Der Abwehrchef zimmert die Kugel aus halblinker Position flach ins kurze Eck. Neuer macht sich lang, doch irgendwie kommt er da nicht mehr ganz ran.

12. Minute: Vidal räumt Burgstaller ab - das gibt Freistoß aus rund 25 Metern für die Gäste.

11. Minute: Und wieder kommen die Roten. Doch Fährmann nimmt den verunglückten Ball von Lewandowski locker auf.

9. Minute: Tooor für den FC Bayern! Lewandowski trifft zum 1:0! Robben will in den Strafraum auf Müller durchstecken, der Abpraller kommt zurück zum Niederländer. Über Vidal kommt der Ball zu Lewandowski, der einstartet und aus sieben Metern über Fährmann überwindet. Ganz starke Szene!

8. Minute: Alonsos Standard verpufft wirkungslos. Letztlich zieht Bernat aus der Distanz deutlich vorbei.

7. Minute: Naldo lenkt eine Robben-Flanke von der rechten Seite per Kopf zur Ecke.

7. Minute: Schon jetzt wird klar, dass die Gäste hier extrem griffig auftreten. Die Schalker sind hier drin in der Partie.

6. Minute: Der Österreicher schlägt auch den Standard. Im Zentrum rettet Martinez per Kopf vor Naldo.

5. Minute: Schalke kommt mit viel Anlauf. Schließlich findet Caligiuri auf rechts Schöpf, der gegen Bernat eine Ecke herausholt.

3. Minute: Neuer muss erstmals eingreifen. Per Grätsche klärt der Keeper am Sechzehner.

2. Minute: Nach einer ewig langen Ballstaffette der Bayern versucht es Alonso mit einem langen Diagonalball auf Douglas Costa, der aber im Abseits stand.

1. Minute: Los geht‘s. Anstoß haben die Roten.

+++ Der „Tiger“ weiter: „Schalke ist angeschlagen und solche Gegner sind immer sehr gefährlich. Besonders Badstuber wird uns das Leben schwermachen wollen.“

+++ Co-Trainer Gerland sagt bei Sky: „Ich bin immer zufrieden, wenn wir gewinnen. Aber natürlich wollen wir unseren Fans mehr bieten.“

+++ Bei den Gäste steht erstmals Badstuber in der Anfangsformation. Mit ihm, Caligiuri und Burgstaller beginnen drei Winter-Zugänge.

+++ Im Vergleich zum Sieg in Bremen hat Ancelotti damit viermal umgestellt. Für die verletzten respektive erkrankten Ribery und Kimmich sowie Lahm und Alaba rücken Douglas Costa, Vidal, Rafinha und Bernat in die Startelf.

+++ Die Roten starten ohne Lahm und Alaba. Thiago sitzt zumindest wieder auf der Bank.

+++ Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zum Heimspiel des FC Bayern München gegen den FC Schalke 04.

Vorbericht FC Bayern - Schalke 04

Es ist das Duell des Tabellen-Ersten (FC Bayern) gegen den Elften (Schalke 04), die Teams trennen 24 Punkte. Das heißt: Für die Bayern geht es darum, den Vorsprung vor RB Leipzig in der Tabelle zu wahren, für Schalke um die Verkürzung des Abstandes auf die Europa-League-Plätze.

+ Holger Badstuber. © dpa Besonders gespannt dürften die Bayern-Fans auf die Heimkehr von Publikumsliebling Holger Badstuber sein. Ob ihn die Schalker gegen den deutschen Rekordmeister in die Startelf berufen, ist fraglich, bisher durfte der Innenverteidiger noch nicht in Königsblau auflaufen.

Die Bilanz spricht für die Bayern. Von Bislang 105 wettbewerbsübergreifenden Duellen konnten die Münchner 57 gewinnen, 20 Mal verließen sie das Feld als Verlierer. Die letzte Niederlage der Bayern gegen Schalke datiert vom 2. Februar 2011. Im DFB-Pokal-Halbfinale setzte es eine 0:1-Heimniederlage.

Ob die Bayern ihre Siegesserie in der heimischen Allianz Arena ausbauen können, erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker. Die Partie beginnt am Samstag um 15.30 Uhr.

