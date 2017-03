Ticker: Schluss! Bayern zerlegt Schalke

München - Der FC Bayern besiegt im Viertelfinale des DFB-Pokals den FC Schalke 04 leicht und locker. Hier gibt‘s die Partie im Ticker zum Nachlesen!

FC Bayern München - FC Schalke 04 3:0 (3:0)

FC Bayern: 1 Neuer - 13 Rafinha, 5 Hummels (18 Bernat, 46.), 8 Martinez, 27 Alaba - 23 Vidal (32 Kimmich, 76.), 14 Alonso - 10 Robben, 6 Thiago, 7 Ribéry (32 Coman, 67.) - 9 Lewandowski Schalke: 1 Fährmann – 31 Nastasic, 4 Höwedes, 24 Badstuber - 8 Goretzka, 17 Stambouli - 21 Schöpf, 10 Bentaleb, 6 Kolasinac (20 Kehrer, 60.) - 7 Meyer (18 Caligiuri, 46.), 19 Burgstaller (13 Choupo-Moting, 79.) Tore: 1:0 Lewandowski (3.), 2:0 Thiago (16.), 3:0 Lewandowski (29.) Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Den Spielbericht zum 3:0-Erfolg der Bayern gibt‘s an dieser Stelle!

Wir haben hier die besten Bilder der Partie zusammengestellt - und natürlich wie gewohnt Noten für die Bayern-Profis vergeben!

Bilder und Noten zum Pokal-Viertelfinale: Zwei Einser, viele Zweier Zur Fotostrecke

Fazit:

Nach einer atemberaubenden Auftaktviertelstunde der Bayern ist das Spiel eigentlich schon entschieden. Schalke hatte nicht den Hauch einer Chance, auch wenn die zweite Hälfte torlos blieb. Damit erreicht der FCB zum acht Mal in Folge das Halbfinale im DFB-Pokal - ein neuer Rekord. Einen besonders gebrauchten Abend erwischte Holger Badstuber, der gegen die alten Kollegen mit Gelb-Rot vom Platz flog.

90.+1 Minute: Und dann ist Schluss! Die Bayern ziehen völlig verdient und souverän ins Pokal-Halbfinale ein.

90. Minute: Robben läuft allein auf Fährmann zu, Kehrer scheint ihn zu Fall zu bringen, doch Schiedsrichter Siebert hat kein foul gesehen.

86. Minute: Wir nehmen hier nix vorweg, wenn wir behaupten, der FC Bayern steht im Achtelfinale. Gleich folgt ja noch die Auslosung der Runde der letzten Vier, Matthias Sammer zieht die Kugeln. Wir tickern das Ganze natürlich!

83. Minute: Es ist eigentlich kaum zu glauben, aber betrachtet man nur die zweite Hälfte, hält Schalke hier das 0:0. Juckt allerdings keinen Bayern-Fan.

81. Minute: Autsch! Choupo-Moting tritt Kimmich in die Ferse - schmerzhaft!

79. Minute: Burgstaller verlässt den Platz, Choupo-Moting kommt für ihn.

77. Minute: Badstuber tritt Martinez vehement auf den Knöchel und sieht dafür zurecht erneut Gelb - das war seine zweite innerhalb von drei Minuten, ergo: Platzverweis.

76. Minute: Letzter Wechsel bei den Bayern in der regulären Spielzeit: Kimmich kommt für Vidal.

74. Minute: Robben tunnelt Kehrer und wäre frei durch, Badstuber stoppt ihn mit einem beherzten Griff ans Trikot - Gelb für den Schalker Verteidiger.

71. Minute: Thiago führt aus und passt flach in Richtung Elfmeterpunkt. Robben zieht den Sprint an und schließt mit links ab. sein Schuss wird abgeblockt.

70. Minute: Die Bayern haben jetzt etwas das Tempo gedrosselt. Coman holt aber links am Strafraum einen Freistoß heraus.

67. Minute: Der Monsieur hat seine Arbeit erledigt: Franck Ribéry beendet sein Comeback und macht Platz für Kingsley Coman.

66. Minute: Es bleibt dabei: Die Schalker sind von einem Tor so weit entfernt wie Darmstadt 98 vom Meistertitel.

64. Minute: Schöpf holt eine Ecke für die Gäste heraus. Er spielt sie flach auf Goretzka, der mit seinem Schuss hängen bleibt.

63. Minute: Puh, Aufatmen, Martinez ist wieder zurück auf dem Spielfeld.

62. Minute: Javi Martinez ist nach einem Luftkampf wohl etwas unglücklich weggeknickt und liegt jetzt mit Schmerzen am Boden. Muss nach Hummels der zweite gelernte Innenverteidiger raus?

60. Minute: Nächster Wechsel bei Schalke: Kehrer ersetzt Maskenmann Kolasinac.

60. Minute: Flanke Lewandowski von links auf Thiago, Badstuber rettet per Kopf.

57. Minute: Hoppla, Schalke am gegnerischen Sechzehner? Hm, nochmal genau gucken... ja, stimmt. Goretzka schafft es allerdings nicht, einen Pass über 12 Meter auf Burgstaller an den Mann zu bringen - die Kugel geht ins Seitenaus.

53. Minute: Brutal, das Pressing der Bayern, brutal gut! Die Schalker werden schon am eigenen Sechzehner mit drei, vier Mann angelaufen. Endergebnis: Ecke für die Bayern. Robbens Hereingabe fliegt allerdings ins Toraus, bevor sie im Strafraum landet.

51. Minute: Es hat sich nichts geändert gegenüber Durchgang eins, nur dass die Seiten verkehrt sind. Bayern dominiert und lässt das Bällchen laufen, die Schalker keuchen nur hinterher.

48. Minute: Bernat führt sich gleich gut ein und dribbelt links in den Strafraum. Sein Schuss prallt an Fährmanns Brust ab.

46. Minute: So, die zweite Hälfte hat begonnen. Wir sind gespannt!

+++ Bei Schalke geht Max Meyer vorzeitig duschen, für ihn kommt Daniel Caligiuri in die Partie.

+++ Ein Wechsel für Durchgang zwei steht bereits fest: Geburtstagskind Juan Bernat wird für Mats Hummels kommen. Der Innenverteidiger hat wohl leichte Probleme, eine Vorsichtsmaßnahme.

Halbzeit-Fazit: Der FC Bayern erwischt einen Traumstart und geht früh durch Lewandowski in Führung. Schalke gelingt gar nichts, die Gäste sind dem Druck der Hausherren nicht gewachsen. Thiago und erneut Lewandowski schießen eine 3:0-Pausenführung heraus. Schalke kann nur hoffen, dass die Roten nach der Pause etwas vom Gas gehen, sonst erleben wir hier ein erneutes Torspektakel.

45.+1. Minute: Die Nachspielzeit ist abgelaufen, Schiedsrichter Siebert pfeift zur Halbzeitpause.

45. Minute: Noch eine Bayern-Ecke, Alonso tritt sie von links herein, Lewandowski ist am zweiten Pfosten mit dem Kopf dran, hat aber zuviel Rücklage, um den Ball zu kontrollieren.

44. Minute: Noch ein Schalker Freistoß, fast von der rechten Eckfahne. Schöpfs Hereingabe landet bei Robben. Also nicht mal die Schalker Standards sorgen für Gefahr.

43. Minute: Bentaleb chippt die Kugel in den Strafraum, die Bayern-Abwehr klärt problemlos.

41. Minute: Goretzka probiert‘s mal mit einem Solo, Hummels von rechts und Vidal von links grätschen ihn um. Freistoß Schalke aus zentraler Position, etwa 25 Meter vor Neuers Kasten.

39. Minute: Schalke kriegt aber auch wirklich gar nix gebacken. Als wären die Bayern mindestens zwei Mann mehr auf dem Feld.

36. Minute: Also wenn das so weitergeht, kriegt Schalke mehr als fünf Buden. Wäre dann eher was in der HSV-Dimension...

35. Minute: Xabi steht wieder, humpelt aber mehr vom Feld, als dass er geht. Der Routinier macht erstmal weiter.

33. Minute: Xabi Alonso bleibt nach einer Grätsche gegen Meyer verletzt liegen. Der kleine Schalker hatte ihn mit der Sohle am Oberschenkel erwischt. Der Spanier muss behandelt werden.

32. Minute: So reagiert übrigens der offizielle Schalke-Twitterer:

31. Minute: Franck Ribery hält gegen Goretzka die Sohle drauf - Gelb für den Franzosen.

29. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR für den FC Bayern!!! JAJAJAJAJAJA!!! Wieder ist Lewandowski zur Stelle! Der Pole leitet den Spielzug ein mit einem Flachpass nach links zu Ribéry. Der Franzose zieht in den Sechzehner und legt dann zurück. Lewandowski schiebt aus 16 Metern eiskalt ein.

25. Minute: Aaaargh!!! Alonso mit dem herrlichen Heber in den Sechzehner. Vidal steht völlig blank, mit dem Rücken zum Tor - klar, da muss ein Fallrückzieher her! Der Chilene trifft die Kugel nicht richtig, Schiri Siebert entscheidet aber ohnehin - zu Unrecht - auf Abseits.

23. Minute: Nächste Ecke FCB, Hummels kommt mit dem Kopf dran, verzieht aber.

22. Minute: Nicht nur offensiv glänzt der Rekordmeister, auch das Pressing klappt hervorragend heute. Die Schalker kommen kaum aus der eigenen Hälfte. Bockstark, FC Bayern!

21. Minute: Freistoß FCB aus halblinker Position nach Schöpfs Foul an Ribéry. Bringt aber nichts ein.

18. Minute: Hui, Schalke lebt noch! Kolasinac spielt Goretzka im Strafraum frei, der schlenzt die Kugel von halblinks mit rechts nur knapp über den rechten Torwinkel.

16. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRR für den FC Bayern!!! Lewandowski geht wieder links allein in den Strafraum, dieses Mal weicht er Fährmann allerdings aus, flankt perfekt in die Mitte, wo Thiago die Kugel nur noch ins leere Tor nicken muss.

14. Minute: Ouuuuh!!! Fast das 2:0! Rafinha rutscht eine Rechtsflanke flach an den ersten Pfosten, Lewandowski kommt einen Schritt zu spät, Fährmann hält das Ding im Nachfassen.

12. Minute: Der von Schöpf selbst getretene Freistoß landet bei Martinez, der die Pille wegnickt.

11. Minute: Foul von Vidal an Schöpf an der Außenlinie - Freistoß S04 auf Höhe der Strafraumgrenze.

10. Minute: Wenn Schalke sich nicht am Riemen reißt, kriegen die mindestens so viele wie zuletzt Arsenal. Zur Erinnerung: Das waren fünf Buden. Nicht dass das irgendwen hier stören würde...

8. Minute: Die Bayern bleiben am Drücker. Robben lässt eine Fackel aus der zweiten Reihe los - knapp drüber.

6. Minute: Erste Ecke für die Gastgeber von rechts, am Fünfmeterraum klärt Stambouli.

5. Minute: Da spielt sich‘s natürlich gleich viel einfacher für die Roten.

3.Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRR für den FC Bayern!!! Lewandowski knipst zum 1:0. Höwedes verliert den Ball, Ribéry sieht den lauernden Polen halblinks an der Strafraumgrenze. Ein genauer Pass in die Tiefe, Lewy steht frei vor Fährmann und lässt dem Schalke-Keeper mit einem herrlichen Linksheber keine Chance.

2. Minute: Erster Vorstoß der Bayern über die rechte Seite. Robbens Flanke mit dem rechten Fuß findet aber keinen Abnehmer.

1. Minute: Und ab dafür! Die erste Hälfte hat begonnen!

20.43 Uhr: Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes gewinnt die Seitenwahl, Bayern stößt an.

20.41 Uhr: Die Mannschaften stehen in den Katakomben bereit. Und dann geht‘s raus auf den grünen Rasen!

20.38 Uhr: Der Zeiger der Uhr rückt unaufhaltsam in Richtung Viertel vor Neun. Die Spannung steigt, die Vorfreude natürlich auch!

20.31 Uhr: Der zweite Halbfinalist steht fest: Borussia Mönchengladbach gewinnt beim Hamburger SV und zieht wie Eintracht Frankfurt in die Runde der letzten Vier ein.

20.21 Uhr: Weinzierl: „Der Kopf ist entscheidend, deshalb sind wir froh, dass wir zuletzt ungeschlagen geblieben sind. Mit Erfolg regenerierst du leichter.“

20.19 Uhr: Keine halbe Stunde mehr, dann rollt der Ball. Was sagt S04-Coach Weinzierl? „Wir müssen mutig sein, gegen den Ball arbeiten, dürfen nicht zu passiv sein. Dann haben die Chance, in der Außenseiterrolle zu überraschen.“

19.59 Uhr: Im anderen Viertelfinale, das heute ausgespielt wird, führt Gladbach nach 60 Minuten mit 2:0 in Hamburg. Beide Treffer fielen durch Strafstöße.

19.57 Uhr: Gerüchteweise hat der FC Bayern Interesse an Schalkes Riesentalent Leon Goretzka. Wir haben uns zu dem Thema mal ein paar Gedanken gemacht - hier geht‘s zum Artikel!

19.52 Uhr: David Alaba steht heute übrigens zum 250. Mal für den FC Bayern in einem Pflichtspiel auf dem Platz.

19.48 Uhr: Und diese Elf schickt Markus Weinzierl für Schalke auf den Rasen:

1 Fährmann – 31 Nastasic, 4 Höwedes, 24 Badstuber - 8 Goretzka, 17 Stambouli - 21 Schöpf, 10 Bentaleb, 6 Kolasinac - 7 Meyer, 19 Burgstaller

19.38 Uhr: Soeben hat der FC Bayern seine Aufstellung via Twitter bekannt gegeben: Diese Startelf beginnt:

1 Neuer - 13 Rafinha, 5 Hummels, 8 Martinez, 27 Alaba - 23 Vidal, 14 Alonso - 10 Robben, 6 Thiago, 7 Ribéry - 9 Lewandowskiki

Auf der Bank sitzen Ulreich, Costa, Bernat, Lahm, Müller, Coman und Kimmich.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom DFB-Pokal-Viertelfinale des FC Bayern gegen den FC Schalke 04! Es ist das absolute Topspiel in der Runde der letzten acht Mannschaften und bildet den Abschluss dieser Runde. Im direkten Anschluss findet die Auslosung des Halbfinales statt.

Insgesamt trafen Bayern und Schalke bereits zehn Mal im DFB-Pokal aufeinander, vier Partien mussten in der Verlängerung eines gar im Elfmeterschießen entschieden werden. Und: Nur zwei Mal verloren die Münchner gegen Königsblau.

Das letzte Duell im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 fand 2011 statt. Manuel Neuer stand damals im Fokus - als (Noch-)Keeper von Königsblau. Schalke gewann mit 1:0, schoss den Rekordmeister aus dem Pokal und Neuer musste sich böse Worte und Spruchbänder aus der Bayern-Kurve gefallen lassen.

Die Bayern wollen an ihrem Triple-Traum 2017 festhalten, ein Sieg über die Gelsenkirchener ist dabei Pflicht. Mit 8:0-Erfolg am Samstag in der Liga über den HSV geht der Rekordmeister mit Rückenwind ins K.o.-Duell mit Schalke.

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

dh/fw