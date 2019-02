Live-Ticker: Bayern will gegen Schalke im Topspiel drei Punkte - Überraschung in der Abwehr

Der FC Bayern München empfängt in der Allianz Arena den FC Schalke 04. Gewinnt der Rekordmeister gegen kriselnde Knappen? Alles dazu im Live-Ticker.

FC Bayern München - Schalke 04 -:- (-:-), Samstag, 18.30 Uhr

FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Hummels, Alaba, Boateng - Goretzka, Thiago - Gnabry, James, Coman - Lewandowski FC Schalke 04: Fährmann - Caligiuri, Sané, Bruma, Oczipka - Bentaleb, Rudy, Serdar - McKennie, Konoplyanka - Kutucu Tore: Schiedsrichter:

>>> Ticker aktualisieren <<<

17.34 Uhr: Und auch die Aufstellung von Schalke ist mittlerweile da. Für viele überraschend: Harit und Uth sitzen zunächst nur auf der Bank.

17.29 Uhr: Und die Aufstellung ist da! Neuer spielt nicht, dafür Ulreich. Auch Robben ist wie bereits erwartet nicht in der Aufstellung. Süle darf nicht von Beginn auf dem Platz stehen, auch Ribery und Müller müssen auf der Bank Platz nehmen.

16.23 Uhr: 2001 feierte der FC Schalke vier Minuten lang die Meisterschaft, dann schnappte sich der FC Bayern in letzter Sekunde doch noch den Titel. Ein Punkt trennte die Rivalen damals, heute – 18 Jahre später – spielen die beiden Klubs in verschiedenen Welten.

+++ Kurz vor dem Spiel gegen Schalke 04 soll Franck Ribéry frustriert sein. Offenbar hat der Franzose einen Wut-Abgang im Training hingelegt.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker für das Topspiel am Bundesliga-Samstag zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04. In unserem Live-Ticker verpassen Sie keine wichtige Szene!

FC Bayern München - Schalke 04 in der Bundesliga: Vorbericht

München - Der FC Bayern München will weiter im Meisterschaftsrennen bleiben, der FC Schalke 04 einen Befreiungsschlag schaffen. Bei den letzten zwei Spielen sahen die Roten eher mittelmäßig aus. Die Niederlage in Leverkusen legte einige Schwächen offen, beim DFB-Pokalspiel in Berlin zeigten die Bayern zwar eine gute Leistung, machten sich aber mit horrenden Fehlern in der Defensive selbst das Leben schwer.

Nun gilt es im Topspiel um 18.30 Uhr wieder zurück in die Erfolgsspur in der Bundesliga zu kommen. Dabei ist der FC Schalke 04 ein dankbarer Gegner - oder eben deswegen extrem gefährlich? Domenico Tedesco hat viel verändert in Gelsenkirchen, doch noch nicht alles scheint zu funktionieren. Eine vakante Personaländerung wird es in München geben. Denn nach der Roten Karte des jungen Alexander Nübel darf wieder Ralf Fährmann zwischen die Pfosten. Der jüngst abgesägte Tormann hat sowohl auf Schalke als auch in Deutschland einen guten Ruf und kann gegen die Münchner wieder zeigen, warum er von Experten in den erweiterten Kreis der Nationaltorhüter geschrieben wurde.

