FC Bayern München gegen Manchester City: Testspiel live im TV und Stream

Der FC Bayern München trifft in einem Testspiel auf Manchester City. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Tokio – Das Testspiel des FC Bayern München gegen Manchester City findet am Mittwoch, 26. Juli 2023, in Tokio statt. Anpfiff ist um 12.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

FC Bayern München gegen Manchester City: Testspiel live im Free-TV?

RTL überträgt das Testspiel des FC Bayern München gegen Manchester City am Mittwoch, 26. Juli 2023 live und in voller Länge im Free-TV.

FC Bayern München gegen Manchester City: Testspiel live im Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Testspiel dem FC Bayern München und Manchester City am Mittwoch, 26. Juli 2023, live und in voller Länge im Internet.

zeigt das Testspiel am Mittwoch, 26. Juli 2023, live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 12.30 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Länderspiel ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

FC Bayern München gegen Manchester City: Testspiel live im Stream von Bayern TV

Das Testspiel des FC Bayern München gegen Manchester City wird live auf dem YouTube-Kanal des FC Bayern und auch auf FC Bayern-TV übertragen.

wird live auf dem YouTube-Kanal des FC Bayern und auch auf FC Bayern-TV übertragen. Der Countdown zum Spiel in Tokio startet am Mittwoch, 26. Juli 2023, um 12.25 Uhr.

FC Bayern München gegen Manchester City: Testspiel live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Bayern München gegen Manchester City wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Tokio startet am Mittwoch, 26. Juli 2023 , um 12:25 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 12:30 Uhr ertönt der Anpfiff.



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Der FC Bayern München tritt die Asien-Reise ohne die drei Wechselkandidaten Marcel Sabitzer, Alexander Nübel und Johannes Schenk an. Das Trio steht vor einem Abgang beim FC Bayern und fehlt deshalb im Flieger nach Japan. Bei Mittelfeldakteur Sabitzer rückt der Wechsel zu Borussia Dortmund immer näher, bei Torhüter Nübel eine Ausleihe an den VfB Stuttgart. Bei Jung-Torhüter Schenk ist eine Ausleihe an Preußen Münster im Gespräch.

FC Bayern München gegen Manchester City: Testspiel in Tokio

Ebenfalls nicht dabei sind Torhüter Manuel Neuer und Offensivspieler Thomas Müller. Neuer und Müller absolvieren ihr individuelles Programm in München. Auch der verletzte Raphael Guerreiro, der angeschlagene Eric Maxim Choupo-Moting sowie Malik Tillman und Tarek Buchmann, die beide Aufbautraining absolvieren, reisten nicht mit. Die Amateurspieler Ritzy Hülsmann, Frans Krätzig, Aleksandar Pavlovic und Antonio Tikvic komplettieren das 27 Spieler umfassende Aufgebot.

Der FC Bayern München ist bis zum 3. August in Japan und Singapur unterwegs. Drei Testspiele sind in Asien geplant. Neben der Partie gegen Manchester City geht es für die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel auch gegen den FC Liverpool und Japans Erstligisten Kawasaki Frontale. (smr)

