FC Bayern München gegen RB Leipzig: Supercup live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Im deutschen Supercup kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

München – Der deutsche Supercup 2023/24 zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig steigt am Samstag, 12. August 2023, um 20.45 Uhr in der Münchener Allianz-Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern München gegen RB Leipzig: Supercup live im Free-TV?

Der deutsche Supercup 2023/24 zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wird vom Free-TV-Sender Sat.1 live im Free-TV übertrtagen.

FC Bayern München gegen RB Leipzig: Supercup live im Stream?

Die Partie FC Bayern München gegen RB Leipzig wird vom Free-TV-Sender Sat.1 live im Stream auf ran.de übertragen.

wird vom Free-TV-Sender Der Countdown zum Spiel in München startet am Samstag , 12. August 2023 , um 20.15 Uhr auf ran.de mit den Vorberichten .

, um . Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff.

RB Leipzig geht als leichter Außenseiter in den Supercup 2023/24 beim FC Bayern München, trotzdem will der Champions-League-Teilnehmer die Chance auf den ersten Titel der Saison nutzen. „Mit dem Supercup steht zu Beginn der Saison der erste Härtetest an. Wir sind hier, um Titel zu gewinnen und gegen Bayern haben wir im ersten Spiel direkt die Chance, uns eine Trophäe zu holen“, sagte Leipzigs Abwehrspieler Willi Orban vor dem Duell in der Münchener Allianz Arena.

Im deutschen Supercup kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig © IMAGO/Mladen Lackovic

„Für die Motivation ist es sehr wichtig, dass wir zu Beginn Punkte holen. Dafür wollen wir uns bestmöglich vorbereiten, aber man braucht auch ein wenig Glück“, so der Ungar weiter, der begeistert ist von den Neuzugängen: „Die Neuzugänge haben alle ein sehr großes Potenzial und sind herausragende Kicker. Fabio Carvalho und Xavi Simons sind Spieler, die unfassbar gut mit dem Ball umgehen können und immer wieder das Dribbling suchen. Im Sturm haben wir durch das Tempo von Lois Openda und die Physis von Benjamin Sesko viele Möglichkeiten dazu bekommen.“

FC Bayern München gegen RB Leipzig: Wer holt sich den ersten Titel der Saison?

Der FC Bayern München ist ebenfalls heiß auf das erste Pflichtspiel der Saison. „Wir haben große Schritte gemacht. Wir spielen so, wie der Trainer es will. Generell waren unsere Fortschritte in der Vorbereitung gut“, sagte Jamal Musiala nach dem letzten Testspiel gegen Monaco, das der deutsche Rekordmeister mit 4:2 für sich entscheiden konnte.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Ein besonderes Spiel wird es für Neuzugang Konrad Laimer, der bis vor wenigen Wochen noch beim kommenden Gegner unter Vertrag stand. Der Österreicher zählt zu den Gewinnern der Vorbereitung und ist nun gespannt auf das Wiedersehen mit seinen früheren Kollegen: „Wir freuen uns auf das erste Pflichtspiel, darauf, dass es losgeht.“ (smr)