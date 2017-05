Live-Ticker: Bayern empfängt Freiburg - Abschied von Kapitän Lahm

Der FC Bayern empfängt zum Saisonabschluss den SC Freiburg. Die Partie steht ganz im Zeichen der Übergabe der Meisterschale - und des Abschiedes von Philipp Lahm. Der Live-Ticker

FC Bayern München - SC Freiburg -:- (Samstag, 15:30 Uhr)

FC Bayern: --- Freiburg: --- Tore: --- Schiedsrichter: --- Alle Ergebnisse, aktuelle Spielstände und die Live-Tabelle der 1. Bundesliga finden Sie hier.

>>> Ticker aktualisieren <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom letzten Bundesliga-Spiel des FC Bayern in dieser Saison, es geht gegen den SC Freiburg! Bei dieser Partie nimmt ein ganz großer in der FCB-Geschichte Abschied vom Profifußball: Weltmeister und Bayern-Kapitän Philipp Lahm erhält die Meisterschale und hängt danach seine Fußballschuhe an den Nagel. „Auf den Samstag habe ich eine riesen Vorfreude, aber auch ein bissl Bammel“, gab Lahm bei einem Pressetermin am Mittwoch zu. Es wird auf jeden Fall ein emotionaler Abschied vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena.

Außerdem werden die Roten erstmals in ihren neuen Heimtrikots auflaufen, mit denen sie in der neuen Saison in allen drei Wettbewerben wieder neu angreifen wollen. Das neue Jersey fällt auf durch markante weiße Längsstreifen auf dem typischem FCB-Rot. Die weißen Streifen auf den Schultern und den Ärmeln runden den Streetwear-tauglichen Look ab, der an die Leiberl aus den glorreichen 70er Jahren erinnert.

„Gab schon bessere“: Das ist das neue FCB-Trikot 2017/18 Zur Fotostrecke

Der Gegner ist wie schon erwähnt der Sport-Club aus Freiburg, für den es um die Qualifikation für die Europa League geht. Vor dem letzten Spieltag liegt der Aufsteiger aus dem Breisgau auf Rang sechs, lediglich einen Punkt hinter Hertha BSC und zwei, bzw. drei Zähler vor dem 1. FC Köln und Werder Bremen. Heißt: Der FC Bayern darf sich auf leidenschaftlich kämpfende Gäste einstellen.

Im Anschluss an das letzte Saisonspiel bekommt der FC Bayern die Meisterschale überreicht und wird sich dann auf den Weg zur Meisterfeier auf dem Marienplatz machen. Auch hiervon werden wir im Live-Ticker berichten.