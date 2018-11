Live-Ticker: Können die Bayern gegen Freiburg überzeugen? 

Kann der FC Bayern München am 10. Spieltag die Tabellenführung von Borussia Dortmund zurückerobern? Das Heimspiel gegen den SC Freiburg gibt‘s hier im Live-Ticker.

FC Bayern München - SC Freiburg -:- (Sa, 15.30 Uhr)

FC Bayern: - -- Freiburg: --- Tore: --- Schiedsrichter: ---

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Heimspiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg! Nach zuletzt zwei Bundesliga-Siegen in Folge in Wolfsburg und in Mainz sind die Münchner zurück in der Erfolgsspur. Doch auch der SC ist im Aufwind. Am letzten Spieltag schoss die Elf von Christian Streich Borussia Mönchengladbach mit 3:1 aus dem Stadion. Der Ball in der Allianz Arena rollt am Samstag ab 15.30 Uhr.

Bundesliga: FC Bayern München gegen SC Freiburg im Live-Ticker - Vorbericht

Die Krise des FC Bayern scheint auf dem Papier überwunden, jedoch waren die Leistungen weder bei den Siegen in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg und den FSV Mainz 05, noch in Champions League und DFB-Pokal besonders überzeugend. Beim 2:1 gegen den Viertligisten SV Rödinghausen blamierte sich der deutsche Rekordmeister beinahe bis auf die Knochen.

Zudem hat Coach Niko Kovac aktuell mit großen Personalsorgen zu kämpfen. Nach Corentin Tolisso und Kingsley Coman gesellte sich auch Thiago zur Liste der Langzeitverletzten dazu. Der Spanier fällt mit einem Außenbandriss im Knöchel länger aus. Hinzu kommen mehrere angeschlagene Profis.

FC Bayern München gegen SC Freiburg: Statistik spricht klar für den Rekordmeister

Mut dürfte den Münchnern allerdings die Statistik machen. Die vergangenen vier direkten Duelle mit dem SC Freiburg konnten die „Roten“ gewinnen. In den letzten drei Aufeinandertreffen schenkten die Bayern den Breisgauern mindestens vier Tore ein. Aktuell rangiert der FCB auf Platz zwei der Tabelle, zwei Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund.

tlm