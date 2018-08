Live-Ticker: Müller trifft per Kopf - Coman muss nach Foul verletzt vom Platz

Vorhang auf für die Saison 2018/19 der Bundesliga, der FC Bayern empfängt die TSG 1899 Hoffenheim zum Eröffnungsspiel. Wir berichten im Live-Ticker.

FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim 1:0 (1:0)

FC Bayern: 1 Neuer - 32 Kimmich, 4 Süle, 17 Boateng, 27 Alaba - 8 Martinez - 29 Coman (45.+4 10 Robben), 6 Thiago, 25 Müller, 7 Ribery - 9 Lewandowski

FCB-Bank: 26 Ulreich, 2 Wagner, 5 Hummels, 11 James, 13 Rafinha, 18 Goretzka Hoffenheim: 1 Baumann - 15 Adams, 22 Vogt, 4 Bicakcic - 3 Kaderabek, 11 Grillitsch, 16 Schulz - 32 Grifo (46. 17 Zuber), 13 Bittencourt - 28 Szalai, 34 Joelinton

1899-Bank: 36 Kobel, 2 Brenet, 6 Nordtveit, 19 Belfodil, 25 Akpoguma, 26 Otto Tor: 1:0 Müller (23.) Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

56. Minute: Lewandowski versenkt die Kugel im Netz. Doch der Pole wird zurückgepfiffen, weil er beim Zuspiel von Kimmich im Abseits steht. Aber auch diese Szene zeigt: Die Bayern machen jetzt wieder ernst.

54. Minute: Die ersten Bayern-Chance nach der Pause hat Robben. Der Niederländer zieht gegen Adams von rechts nach innen, setzte seinen Schlenzer aber knapp am linken Pfosten vorbei.

52. Minute: Auf jeden Fall hat die Halbzeit dazu geführt, dass sich die Gemüter auf beiden Seiten beruhigt haben. Das kann dem Spiel nur gut tun.

50. Minute: Die ersten Minuten gehören hier mehr den Hoffenheimern. Aber die Roten scheinen weiter Herr der Lage zu sein.

49. Minute: Adams greift Müller im Kampf um den Ball ins Gesicht und wird erneut ermahnt. Schiri Dankert lässt Gnade vor Recht ergehen.

47. Minute: Grillitsch prüft Neuer aus rund 20 Metern. Der Nationalkeeper macht sich lang und krallt sich die Kugel im Nachfassen.

46. Minute: Weiter geht‘s, jetzt mit Anstoß für Hoffenheim.

+++ Die Gäste bringen Zuber für Grifo.

Pausen-Fazit: In einer lange vor sich hinplätschernden Partie führen die Roten verdient. Am Ende des ersten Durchgangs kommt aufgrund der vielen Fans richtig Feuer ins Spiel. Unrühmlicher Höhepunkt ist Comans Verletzung nach Grätsche von Schulz.

Pausenpfiff: Die erste Hälfte ist beendet.

45.+5 Minute: Dankert findet Gefallen am Farbenspiel. Nun zückt er auch gegen Müller Gelb - dabei ist das Foul an Bittencourt noch verhältnismäßig harmlos.

45.+4 Minute: Jetzt kommt Robben ins Spiel. Coman ist schon in den Katakomben verschwunden.

45.+3 Minute: Fünf Minuten sollen nachgespielt werden.

45.+2 Minute: Nach Rücksprache mit seinem Assistenten zeigt Schiri Dankert Schulz die Gelbe Karte. Für Coman geht es nicht weiter. Er muss gestützt werden.

+ Muss schon vor dem Pausenpfiff vom Platz: Bayerns Kingsley Coman verletzt sich nach einer Grätsche von Hoffenheims Nico Schulz. © AFP / CHRISTOF STACHE

45. Minute: Diesmal wird Coman von Schulz abgeräumt. Den Flügelflitzer scheint es heftiger erwischt zu haben. Während die Ärzte sich an ihm zu schaffen machen, schlägt er die Hände vor das Gesicht.

43. Minute: Die dritte Gelbe Karte der Partie verdient sich Kaderabek, der Ribery am Anstoßkreis erwischt. Der Franzose muss behandelt werden.

39. Minute: Erneut weiß sich Adams gegen Coman nur mit einem Foul zu helfen. Viel darf sich der Ghanaer nicht mehr erlauben, verwarnt ist er ja schon.

38. Minute: Starke Aktion von Coman! Der Franzose narrt Vogt und zwingt dann Baumann aus zwölf Metern zu einer Glanztat. Bicakcic wirft sich wieder in den Zweikampf, hätte aber nichts mehr ausrichten können.

36. Minute: Über Thiago und Ribery kommt Alaba in der linken Strafraumhälfte an den Ball. Der Österreicher will Coman bedienen, doch das misslingt.

34. Minute: Beinahe der Ausgleich! Bittencourt setzt bei einem Konter Schulz auf der linken Seite ein. Dessen flacher Pass erreicht Joelinton, der aus bester Position das Tor deutlich verfehlt. Huiuiui, da sehen die Roten aber nicht gut aus.

32. Minute: Lewandowski kommt gegen den grätschenden Bicakcic an einen Abpraller, setzt die Kugel aber am rechten Pfosten vorbei.

31. Minute: Nach einer roten Druckphase melden sich nun die Gäste mal wieder an. Doch am Strafraum ist es vorbei mit der Herrlichkeit.

29. Minute: Bittencourt tritt Martinez völlig unnötig in die Beine und bekommt die Gelbe Karte.

28. Minute: Diesmal bringt Kimmich eine Ecke von links herein. Adams klärt vor Müller, den zweiten Versuch des Rechtsverteidigers wenig später schnappt sich Baumann im Nachfassen.

27. Minute: Neuer muss nach einem Versuch von Kaderabek erstmals mit den Händen zugreifen.

25. Minute: Coman kommt über links. Seine etwas zu weit geratene Flanke wird von Schulz aus dem Strafraum befördert.

23. Minute: Toooooooor für den FC Bayern! Müller trifft zum 1:0! Kimmich findet mit seiner Ecke den Fanliebling, der sich am Fünfmeterraum von Schulz löst. Szalai kommt zu spät, Baumann ist machtlos.

22. Minute: Thiago bringt die Kugel von der rechten Seite herein. Am kurzen Pfosten rettet Adams vor Lewandowski.

2 1. Minute: Adams räumt Coman ab und verdient sich damit die erste Gelbe Karte der Saison.

20. Minute: Alabas Hand landet im Zweikampf in Bittencourts Gesicht. Ein Freistoß am Hoffenheimer Strafraum ist die Folge.

16. Minute: Das Geschehen beruhigt sich nun erstmal. Die Bayern finden derzeit nicht den Weg in die gefährliche Zone.

13. Minute: Die anschließende Ecke - der Ball war von Bicakcic‘ Gemächt ins Toraus geflogen - landet bei Boateng, dessen Schuss geblockt wird.

12. Minute: Alaba trifft Bicakcic mit einem Gewaltschuss in die Weichteile. Das schmerzt nicht nur den Bosnier, auch als Tickerer muss man da mal durchatmen.

10. Minute: Mittlerweile gestalten die Gäste die Partie offener. Doch die Roten bereinigen jede Situation, bevor es brenzlig wird.

8. Minute: In der Defensive rettet Boateng auf Bittencourt-Flanke vor Szalai. Auch hier birgt der folgende Eckball keine Gefahr.

6. Minute: Immer wieder versuchen es die Bayern mit Flanken auf Lewandowski. Doch sowohl Kimmichs als auch Alabas Vorlagen landen auf Köpfen von Hoffenheimern.

4. Minute: Die Roten geben weiter Gas. Ribery erkämpft sich gegen Bicakcic eine Ecke. Doch die Hereingabe von Thiago wird direkt geklärt.

2. Minute: Der erste Abschluss kommt von Lewandowski. Nach einer Freistoßflanke von der rechten Seite durch Kimmich bleibt der Pole aber direkt in den vielbeinigen Abwehr hängen.

1. Minute: Der Ball rollt. Anstoß haben die Roten. Müller eröffnet das Spiel.

Das geschah vor dem Spiel FC Bayern gegen 1899 Hoffenheim

20.35 Uhr: Vor dem Anpfiff gibt es noch eine Schweigeminute für den verstorbenen Trompeter aus der Bayern-Kurve.

20.32 Uhr: Nach einer kleinen Saisoneröffnungsshow mit 18 Würfeln in den Farben der Bundesligaklubs trällert Max Mutzke die Nationalhymne. Die Spannung auf die ersten 90 Minuten der 56. Spielzeit steigt.

19.45 Uhr: Mit dieser Elf versuchen es die Hoffenheimer. Trainer Nagelsmann beruft in Adams, Grifo und Bittencourt drei Zugänge sowie Rückkehrer Joelinton in die Startelf. Die Gäste haben mit Hübner, Geiger, Rupp, Amiri, Demirbay und Kramaric gleich sechs Ausfälle zu beklagen.

19.28 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da. Im Vergleich zum Pokalspiel gegen Drochtersen/Assel gibt es drei Umstellungen: Für Rafinha, Hummels und Robben beginnen der genesene Alaba, Süle und Coman.

18.54 Uhr: Im Kader fehlen neben Tolisso und Sanches (siehe Eintrag um 15.51 Uhr) nach Informationen der Bild auch Juan Bernat, Sebastian Rudy und Christian Früchtl.

18.30 Uhr: In diesen Minuten öffnen erstmals in dieser Saison die Stadiontore der Allianz Arena. Die ersten Fans strömen auf das Gelände. Die Vorfreude ist spürbar - in zwei Stunden rollt endlich wieder der Ball in der Bundesliga.

18.01 Uhr: Das wäre die nächste dicke Überraschung beim FC Bayern! Wie die Bild berichtet, sollen nicht nur Renato Sanches und der 2018er Weltmeister Corentin Tolisso den Sprung in den Kader nicht geschafft haben, der 2014er Weltmeister Mats Hummels soll sich nur auf der Bank wiederfinden. Laut Sport Bild soll auch Arjen Robben zu Spielbeginn draußen bleiben. Trainer Niko Kovac soll entsprechend auf das Innenverteidiger-Duo Jerome Boateng und Niklas Süle setzen.

+ Gegen Hoffenheim wohl zunächst auf der Bank: Mats Hummels (l.) und Arjen Robben. © sampics / Stefan Matzke / Stefan Matzke

17.56 Uhr: In rund einer halben Stunde öffnet die Allianz Arena ihre Tore für die Fans des FC Bayern und der Rund 3.500 mitgereisten Fans der TSG 1899 Hoffenheim. Tickets gibt es natürlich keine mehr, das Stadion ist mit 75.000 verkauften Karten ausverkauft.

16.41 Uhr: Bundesliga-Premiere für die „neue“ Allianz Arena! Erstmals wird die Heimat des FC Bayern nach ihrem Facelift bei einer Bundesliga-Partie bespielt.

15.51 Uhr: Es war gewiss keine leichte Entscheidung für den Coach. Nach dem Anschwitzen am Freitagvormittag musste Niko Kovac einigen Akteuren bittere Neuigkeiten überbringen. Lediglich 18 Mann haben in einem Bundesliga-Aufgebot Platz, fünf Spieler musste Kovac also streichen. Mit Corentin Tolisso traf es dabei auch einen amtierenden Weltmeister, wie die Bild berichtet. Auch Renato Sanches steht nicht im Kader für das Spiel gegen Hoffenheim. Der Portugiese soll wenig begeistert auf seine Nichtberücksichtigung reagiert haben.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Bundesliga-Auftakt zwischen dem FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim! Seit 2002 wird die neue Saison von Deutschlands höchster Spielklasse mit einem Eröffnungsspiel unter Beteiligung des Titelverteidigers begonnen und noch nie musste dieser mit einer Niederlage vom Platz gegangen. Die letzte Auftaktniederlage des FCB gab es übrigens 2011, damals siegte Borussia Mönchengladbach in München (0:1).

Der FC Bayern sollte vor der TSG 1899 Hoffenheim gewarnt sein, denn zwei der letzten drei Spiele konnte der Champions-League-Teilnehmer gegen die Roten gewinnen. Die Kraichgauer kommen mit ordentlich Selbstvertrauen. „Wir müssen mutig auftreten“, hatte Trainer Julian Nagelsmann gefordert, wie heidelberg24.de* berichtet. „Der Spruch, den Oliver Kahn mal zu dem Thema gemacht hat, trifft auf die Situation am Freitag ganz gut zu. Ich bin optimistisch, weil wir es dort immer gut gemacht haben.“ Mehr noch, Nagelsmann hat den Meistertitel als Ziel für seine letzte Saison als Hoffenheim-Coach ausgegeben.

Nagelsmanns Gegenüber Niko Kovac muss gegen die TSG auf den noch verletzten David Alaba und auch auf Neuzugang Serge Gnabry verzichten. Der Ex-Hoffenheimer hat noch immer muskuläre Probleme im Oberschenkel. „Ich hätte gerne gespielt“, gab er im tz-Interview zu. Er fehlt dem Rekordmeister seit dem Testspiel gegen Manchester United.

