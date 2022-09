FC Bayern macht trotz Corona Gewinn – andere Top-Klubs mit bis zu 555 Millionen Euro Verlust

Von: Johannes Ohr, Klaus Heydenreich

Der FC Bayern München hat es geschafft, trotz der Corona-Pandemie einen Gewinn zu erwirtschaften. Die europäische Konkurrenz musste dagegen teils satte Verluste vermelden.

München - „Wahnsinn, wirklich Wahnsinn!“ Gladbach-Star Christoph Kramer, 31, äußerte sich kürzlich in einem Interview mit der tz zum Transfersommer der Bayern. Nun ist die Transferperiode vorbei und der FC Bayern ist in der besten Positionen in Europa. Wer dachte, dass der Verlust von Robert Lewandowski und Nationalspieler Niklas Süle den Verein bis ins Mark treffen würde, lag falsch.

Stattdessen haben die Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic Stürmerstar Sadio Mané und Abwehrspieler Matthijs de Ligt für insgesamt 99 Millionen Euro geholt. Mit den Einkäufen von Ryan Gravenberch, Mathys Tel und Noussair Mazraoui hat Bayern 137,5 Millionen Euro ausgegeben. Und das trotz der Ankündigung, dass sie aufgrund des Corona-Defizits kürzertreten müssen. Wie ist das möglich? Der Merkur hat sich die von der Unternehmensberatung Deloitte veröffentlichten Zahlen (ab dem Geschäftsjahr 2020/2021) angeschaut.

FC Bayern erwirtschaftet Plus von fünf Millionen Euro

Aufgrund der Geisterspiele sanken die Einnahmen an den Spieltagen um rund 59 Millionen Euro auf nur noch 12 Millionen Euro, wobei Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen den Verlust auf 155 Millionen Euro schätzt. Dennoch konnte der FCB einen Jahresgewinn von fünf Millionen Euro erzielen. Liverpool (minus 5 Mio.), Manchester United (minus 27 Mio.), Dortmund (minus 73 Mio.) und Chelsea (minus 176 Mio.) wurden dagegen hart getroffen, während Juventus (minus 208 Mio.), Paris Saint-Germain (minus 225 Mio.) Inter (minus 239 Millionen) noch mehr einstecken mussten. Das größte Minus verzeichnete aber der FC Barcelona - 555 Millionen Euro!

Interessanterweise gab es selbst in der Bundesliga nur drei Vereine, die keinen Verlust einfuhren: Leipzig, Bayern und Augsburg. „Vernünftiges Wirtschaften und nicht mehr auszugeben, als wir einnehmen, hat dazu beigetragen, dass wir noch einen kleinen Gewinn verzeichnen konnten“, erklärt Dreesen. Dies war auch in der Corona-Zeit der Fall, als die Bayern trotz leerer Stadien ihre Merchandising-Einnahmen von 91,8 Millionen auf 100,3 Millionen steigern konnten.

FC Bayern München erwirtschaftet Gewinn - zum 29. Mal in Folge

Der FCB schreibt damit seit 29 Jahren in Folge schwarze Zahlen: In den vier Jahren vor Corona erwirtschaftete der Rekordmeister einen Gewinn vor Steuern von 241 Mio. Euro. Auch danach florierte das Geschäft - trotz der Krise. Die Einnahmen im Haushaltsjahr 2021 (611 Mio.) wurden nur von Manchester City (645 Mio.) und Real Madrid (641 Mio.) übertroffen.

Die Investitionen in Mané & Co. waren auch möglich, weil die Chefs gelernt haben, wie man verkauft. Die aktuelle Transferperiode ist in dieser Hinsicht sogar historisch. Brazzo verkaufte Spieler für rund 105 Millionen Euro, zuletzt Joshua Zirkzee für 8,5 Millionen an Bologna! Übrigens: Abgesehen von der Saison 21/22 (ablösefreier Transfer von David Alaba zu Real) sind auch die Transferbilanzen der vergangenen Spielzeiten beeindruckend. Von 2018 bis 2021 kassierte Bayern 160,5 Millionen Euro an Spielerverkäufen. jo, kh