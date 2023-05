„Erstmals direkter Kontakt“: FC Bayern buhlt offenbar um Frankfurts Kolo Muani

Von: Christoph Wutz

Die Bayern halten Ausschau nach einem Torjäger für die neue Saison. Zu Frankfurts Randal Kolo Muani haben sie jetzt Kontakt aufgenommen.

München – Der FC Bayern München ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Der Auftritt gegen Hertha BSC am Sonntag offenbarte einmal mehr, dass dem Rekordmeister ein klassischer Knipser zurzeit abgeht – zumal zwei mögliche Torjäger den Münchnern derzeit kaum weiterhelfen können. Fündig könnten die Bayern jetzt bei Eintracht Frankfurt werden.

Positive erste Gespräche zwischen Bayern und Frankfurts Kolo Muani

Wie Sky am Montagabend berichtete, sind die Münchner offenbar an einer Verpflichtung von Frankfurts Stürmer-Star Randal Kolo Muani interessiert. So habe es nun „erstmals direkten Kontakt“ zwischen dem 24-Jährigen, der zurzeit Top-Scorer der Bundesliga ist und in dieser Saison bereits 13 Mal netzte, und dem FC Bayern gegeben.

Zwar laufen noch keine konkreten Transferverhandlungen, allerdings haben die ersten Gespräche auf dem Weg dorthin bereits stattgefunden. Nach Informationen von Sky seien diese auch positiv verlaufen. Hintergrund sei, dass wohl Ehrenpräsident Uli Hoeneß in der vergangenen Woche eine Intensivierung der Bemühungen der Bayern um den französischen Senkrechtstarter, der erst vor rund einem Jahr vom FC Nantes an den Main gewechselt war, abgesegnet hatte.

Randal Kolo Muani könnte bald im Trikot des FC Bayern auflaufen.

Manchester United ist auch an Bayern-Transferziel Kolo Muani dran

Konkurrenz im Werben um den Vize-Weltmeister von 2022 macht den Münchnern aber wohl Manchester United. Obwohl Kolo Muani in der Priorisierung des FC Bayern sehr weit nach oben gerutscht sei, sei das Interesse der „Red Devils“ noch immer stärker.

Nicht einmal Napolis Top-Stürmer Victor Osimhen genieße eine derartige Priorität in den Transferplanungen wie der Frankfurter. Osimhen selbst hatte zuletzt geäußert, dass er sich eine Zukunft in München vorstellen könne.

Demnächst Gespräche mit Bayern-Trainer Tuchel in der Causa Kolo Muani

Ohnehin ist noch komplett offen, wohin es den Franzosen zieht, er könnte auch in Frankfurt bleiben. Auf Münchner Seite stünden nun zunächst Gespräche der Verantwortlichen mit Trainer Thomas Tuchel rund um Kolo Muani an, anschließend werde die Situation weiter bewertet und die Bemühungen gegebenenfalls weiter konkretisiert.

Der Franzose selbst leidet zurzeit an Adduktorenproblemen. Konnte er am vergangenen Wochenende bereits gegen den FC Augsburg nicht für die Eintracht auflaufen, droht er jetzt auch das wichtige DFB-Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart zu verpassen. (wuc)