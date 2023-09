Glück für den FC Bayern: Hoeneß hätte fast „beim HSV unterschrieben“

Ohne Uli Hoeneß gäbe es den FCB in seiner heutigen Form wohl nicht. Allerdings hätte er den Münchnern einst fast folgenschwer den Rücken gekehrt.

München – Uli Hoeneß prägte den FC Bayern München in den vergangenen Jahrzehnten wie kaum ein anderer. Zunächst als Spieler, aber vor allem später als Manager und Präsident. Doch dazu wäre es beinahe nicht gekommen. Der heutige Ehrenpräsident der Münchner stand kurz vor dem Ende seiner Profi-Karriere unmittelbar vor einem Wechsel zum Hamburger SV. Doch eine Bedingung ließ den Transfer scheitern – umrahmt von einem denkwürdigen Fernseh-Auftritt des heute 71-Jährigen.

Uli Hoeneß Geboren: 5. Januar 1952 (Alter 71 Jahre), Ulm Verein: FC Bayern München Funktion: Ehrenpräsident

Transfer scheiterte an einer Bedingung: FCB-Ikone Hoeneß wechselte fast zum HSV

Zu Beginn der Saison 1978/79, nach einigen glorreichen Jahren mit je drei Landespokalsiegen und deutschen Meistertiteln, war Hoeneß unter dem damaligen Bayern-Trainer Gyula Lorant kein Stammspieler mehr gewesen. Da unterbreitete der HSV dem Offensivspieler im September 1978 ein Angebot. Hoeneß akzeptierte es, das Hamburger Abendblatt vermeldete den Wechsel bereits als perfekt.

Der langjährige Bayern-Star hatte bereits ein Probetraining bei seinem designierten neuen Team absolviert, das den Hamburger Coach Branko Zebec laut der Sport Bild (Ausgabe vom 6. September) überzeugt hatte. Daraufhin stand noch der obligatorische Medizincheck an. Dabei diagnostizierte der Mannschaftsarzt der „Rothosen“, Dr. Ulrich Mann, einen erheblichen Schaden in Hoeneß‘ rechtem Knie.

HSV-Manager Günter Netzer verlangte anschließend dem Blatt zufolge, dass sich der damals 27-Jährige vor der noch ausstehenden Vertragsunterschrift einer Gelenkspiegelung unterziehe. Doch Hoeneß trat kurz darauf im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF auf, präsentierte dort das für die Untersuchung vorgesehene Gerät – und lehnte den Knie-Eingriff und somit auch den Transfer in die Hansestadt doch noch ab.

Wäre 1978 beinahe beim HSV gelandet: Bayern-Legende Uli Hoeneß (l.). Rechts ist er im Rahmen der Verhandlungen mit dem damaligen Hamburger Manager Günter Netzer (m.) zu sehen. © Imago / Bernd Elmenthaler / Fred Joch

Glück für den FC Bayern: Hoeneß hätte fast „beim HSV unterschrieben“

Gegenüber der Sport Bild äußerte sich die Bayern-Ikone jetzt zu seinem Beinahe-Wechsel zum HSV: „Man stelle sich die Zusammenhänge vor. Wenn Dr. Mann das nicht verlangt hätte, dann hätte ich beim HSV unterschrieben“, offenbarte Hoeneß. „Hätte mich also im November 1978 nicht zum 1. FC Nürnberg ausleihen lassen. Hätte dort nicht meinen Freund Werner Weiß kennengelernt, mit dem ich eine Wurstfabrik gründete, die heute meinen Kindern gehört und 300 Leute beschäftigt“, stellte der heute 71-Jährige, der bis zum Frühjahr 1979 in der Frankenmetropole auflief, eine theoretische Überlegung an.

Hoeneß, der hatte sich bereits in Kindertagen für die Hamburger begeistern können. „Ganz am Anfang war der HSV. Ich saß mit neun Jahren vor unserem Schwarzweiß-Fernseher, feuerte Uwe Seeler und Charly Dörfel an – unvergessen zum Beispiel die großartigen Europacup-Spiele gegen den FC Burnley und den FC Barcelona!“, schwärmte die Bayern-Legende im Gespräch mit dem Blatt von den „Rothosen“.

Beinahe-Wechsel zum HSV: Hoeneß wäre „nie Manager des FC Bayern geworden“

Für den FC Bayern hätte ein Wechsel des Offensivmannes zum HSV weitreichende Konsequenzen gehabt. Hätte er nicht anschließend den Schritt zum „Club“, für den er elf Spiele bestritt, gewagt, wäre Hoeneß „in München in die Revolution (im März 1979; Anm. d. Red.) hineingeraten, die Breitner, Rummenigge, Maier, Kapellmann anzettelten, um die Verpflichtung des Trainers Max Merkel zu verhindern und die den Rücktritt des Präsidenten Wilhelm Neudecker zur Folge hatte.“

Jener Neudecker war es gewesen, „der mich wenige Wochen zuvor gefragt hatte, ob ich mir nicht vorstellen könne, Manager des FC Bayern zu werden. Ich wäre es also nie geworden, wenn ich nicht in Nürnberg gewesen wäre“, sagte Hoeneß, der sich kürzlich gegen Bayern-Transfers am Deadline Day positionierte, dem Blatt. Hätte er sich für den HSV entschieden, wäre er wohl nie in Nürnberg gelandet.

„Sofort aufhören“: Knieschaden führte zu Hoeneß‘ Managertätigkeit beim FCB

Anschließend spielte Hoeneß ernsthaft mit dem Gedanken, die Offerte des Bayern-Präsidenten anzunehmen. „Und so sagte ich zu Neudecker: ‚Um ehrlich zu sein: Vorstellen kann ich mir das schon. Doch ich weiß nicht, ob das mit 27 der richtige Zeitpunkt ist. Ich möchte erst mit meinen Ärzten reden, wie lange mein Knie noch hält. Morgen gebe ich Ihnen Bescheid‘“, erzählte der heutige Ehrenpräsident des FC Bayern der Sport Bild.

„Dann habe ich ein paar Ärzte angerufen, die mein Knie kannten und sagten: ‚Sofort aufhören. Das hält nicht mehr lange‘“, offenbarte Hoeneß, der Neudeckers Angebot „am nächsten Tag“ annahm und seine Spielerkarriere beendete. „Sein Nachfolger Willi O. Hoffmann war dann Gott sei Dank bereit, den Vertrag zu übernehmen“, so Hoeneß, der anschließend mehr als 30 Jahre als Manager der Münchner tätig sein und den Verein nachhaltig prägen sollte.

Und auch in diesem Sommer war der Ehrenpräsident als Mitglied der Transfer-Taskforce wieder eng in die Kaderplanung des Rekordmeisters eingebunden. Jetzt äußerte sich Hoeneß im Zuge dessen zur Sechser-Diskussion und Trainer Thomas Tuchel. (wuc)