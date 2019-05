Live-Ticker: Ribéry und Robben im Kader, auch Hummels auf der Bank

Der Rekordmeister geht als klarer Favorit in die Partie gegen den Tabellenletzten, der schon morgen absteigen könnte. Trainer Niko Kovac wird seine Elf erneut umbauen müssen.

FC Bayern München - Hannover 96 -:- (-:-), Samstag, 15.30 Uhr

FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Thiago, Goretzka, Müller - Gnabry, Lewandowski, Coman Bank: Hoffmann - Hummels, Ribéry, Robben, Rafinha, Tolisso, Sanches Hannover 96: - Tore: - Schiedsrichter: -

14.29 Uhr: Javi Martinez fällt aus.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum 32. Spieltag der Bundesliga. Das Rennen um die Meisterschaft biegt auf die Zielgerade ein, nach wie vor hat der FC Bayern die Pole Position inne. Kann die Kovac-Elf ihren Zwei-Punkte-Vorsprung auf den BVB zuhause gegen die stark abstiegsgefährdeten Hannoveraner ausbauen? Wir berichten im Live-Ticker.

FC Bayern vor wichtigem Titel-Schritt - Hannover taumelt in Richtung 2. Liga

München - Es war eine wilde Schlussphase in Nürnberg am vergangenen Sonntag. Der Club verballerte in der 90. Minute einen Elfmeter, die Bayern ließen dann ihrerseits die Mega-Chance liegen: Kingsley Coman stürmte in der fünften Minute der Nachspielzeit auf Nürnbergs Keeper Christian Mathenia zu - die Nummer Eins des Vorletzten behielt die Oberhand, es blieb beim 1:1.

So ist die Meisterschaft drei Spieltage vor Schluss weiterhin offen. Die Bayern haben weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Dortmund, nun geht es gegen Schlusslicht Hannover (Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr). Die Niedersachsen haben aktuell sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, die Ausgangssituation ist klar: Verliert Hannover in München und holt der derzeitige Sechzehnte aus Stuttgart gleichzeitig mindestens einen Punkt in Berlin, ist 96 abgestiegen. Auch ein Remis bei den Bayern wäre bei einem Stuttgarter Sieg zu wenig.

Ohne James gegen Hannover

Bayern-Coach Niko Kovac wird vor eigenem Publikum weiterhin auf Torhüter Manuel Neuer verzichten müssen. Außerdem verriet er auf der Pressekonferenz vor dem 32. Spieltag, dass James ausfällt und der Einsatz von Javi Martinez fraglich ist. Des Weiteren werden sich die Fans wohl auf einen Einsatz von Arjen Robben oder Franck Ribéry freuen dürfen. Kovac meinte: „Ich bin guter Dinge, dass Robben und Ribéry noch Einsatzminuten bekommen. Sie sind gesund. Wir wollen zusehen, dass wir den beiden noch die eine oder andere Minute geben.“

Um Ribéry, der seit 2007 in München ist, gibt es weiterhin Wechselgerüchte. Rückt ein Abschied des Franzosen näher? Nach Angaben des Portals Paris United wird der 36-Jährige mit mehreren Klubs in Verbindung gebracht.