Bayern-PK JETZT im Live-Ticker: Flick zuversichtlich: „Wir haben die Qualität, Meister zu werden“

Der Ball rollt wieder: Der FC Bayern München trifft am Sonntag auf Hertha BSC. Trainer Hansi Flick spricht am Freitag auf der PK, wir sind im Live-Ticker dabei.

Der FC Bayern München bestreitet seinen Rückrundenauftakt am Sonntag bei Hertha BSC .

bestreitet seinen Rückrundenauftakt am Sonntag bei . Trainer Hansi Flick stellt sich am Freitag auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.

stellt sich am Freitag auf einer den Fragen der Journalisten. Alle Informationen zum Pressetalk gibt es hier in unserem Live-Ticker.

13.47 Uhr: Flick über Jürgen Klinsmann: „Dinge die bei anderen Vereinen geschehen, möchte ich eigentlich nicht beurteilen, aber, was ich bei meiner Zeit beim DFB mitbekommen habe, ist Jürgen jemand, der für Veränderung steht. Er hat die Kraft, die Power und den Mut, Dinge zu verändern.“

13.45 Uhr: Flick über Bankdrücker Cuisance: „Er ist physisch topfit und, dass er ein guter Fußballer ist, wissen wir alle. Für ihn ist es wichtig, dass er das Spiel schnell macht, weil er die fußballerische Qualität hat. Er hat eine Entwicklung gemacht, mit der wir sehr zufrieden sind.“

13.44 Uhr: Flick über die Aufholjagd im Titelrennen: „Wir müssen einen starken Start hinlegen. Es ist sehr wichtig, dass wir gut in die Rückrunde reinkommen.“

13.42 Uhr: Flick über Druck: „Ich spüre jetzt nicht mehr Druck als vor der Winterpause. Ich genieße die aktuelle Situation und es macht mir sehr viel Spaß mit meiner Mannschaft und dem Trainerteam arbeiten zu dürfen, aber natürlich hast du immer Druck - egal in welcher Situation.

13.40 Uhr: Flick über Coutinho: „Das Zusammenspiel mit der Mannschaft funktioniert immer besser und er hat enorme Qualitäten. Auf diese können wir allen voran zurückgreifen, wenn der Gegner tief und kompakt steht.“

13.39 Uhr: Flick zur Fitness Robert Lewandowskis: „Robert ist nahe an 100 Prozent, er ist ein absoluter Profi und hat, als wir in Doha waren, sehr gut individuell gearbeitet. Auch beim Torschuss merkte man ihm keine Schmerzen an.“

13.37 Uhr: Flick über die Motivation des kommenden Gegners: „Ich weiß, dass Jürgen seine Mannschaft sehr sehr heiß machen wird, das ist seine Qualität. Wir wollen allerdings möglichst viel Druck ausüben und uns viele Chancen herausspielen.“

FC Bayern: PK mit Hansi Flick im Live-Ticker - „Wir haben die Qualität, Meister zu werden“

13.35 Uhr: Flick auf die Frage, wer denn deutscher Meister werde: „Wir haben die Qualität, Meister zu werden, der FC Bayern hat letztes Jahr unter Niko bereits gezeigt, dass er einen Rückstand aufholen kann. Aber wir müssen von Spiel zu Spiel denken.“

13.34 Uhr: Flick über das Personal: „Unsere Personalsituation hat sich ein wenig entspannt. Robert Lewandowski ist fit und Serge Gnabry ist auch wieder dabei - mit neuer Frisur. Dementsprechend sind wir vor, dass wir wieder mehr Möglichkeiten haben.“

13.33 Uhr: Flick über den Rückrundenstart: „Wir freuen uns alle auf den zweiten Teil der Saison. Uns erwartet eine schwere Aufgabe bei einer Mannschaft, die defensiv sehr kompakt steht, darauf müssen wir vorbereitet sein.“

13.32: Der Bayern-Coach ist da. Die erste Spieltags-PK des Jahres kann beginnen.

13.24 Uhr: In wenigen Minuten wird Hansi Flick erwartet. Die Pressekonferenz wird in Kürze beginnen.

Update vom 17. Januar, 11.16 Uhr: Der Ball rollt in der Bundesliga! Am Freitagabend geht es wieder los. Dabei gibt es gleich eine Regeländerung - es könnte ab sofort zu mehr Platzverweisen kommen. Ob Bayern-Trainer Hansi Flick bei der anstehenden Pressekonferenz darüber hinaus auch auf die neuesten Gerüchte zu Leroy Sané eingeht? In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Bayern-PK. Trainer Hansi Flick wird am Freitag zur ersten Spieltags-Pressekonferenz des Jahres bitten. Alle Informationen zur Sonntags-Partie gegen Hertha BSC gibt es ab Freitag um 13.30 Uhr hier. +++

FC Bayern München: Pressekonferenz mit Hansi Flick im Live-Ticker

München - Das Warten hat ein Ende! Endlich wieder Bundesliga - ab Freitag rollt in Deutschlands Fußball-Tempeln wieder der Ball. Den Beginn machen dabei der FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach.

Fohlen-Trainer Marco Rose sprach in einem Interview über die bisherige Saison und äußerte sich dabei auch über den FC Bayern. Er stichelte ein wenig gegen die Bosse - ob die Roten am Sonntag dann die Antwort auf dem Platz geben?

PK im Live-Ticker: Hansi Flick spricht vor dem Bundesliga-Rückrundenauftakt des FC Bayern München

Die Winterpause war bei den Bayern natürlich von Transfergerüchten bestimmt. Trainer Hansi Flick* forderte Neuzugänge für die zweite Saisonhälfte, bislang gibt es aber nichts zu vermelden. Schließt ein PSG-Star eine Lücke in der Defensive? Was hat es mit einem Brasilien-Juwel auf sich? Und kommt Leroy Sané nicht einmal im Sommer nach München?

Flick wird bei der ersten Spieltags-Pressekonferenz des Jahres kaum auf die Spekulationen eingehen. Viel eher wird er Fragen zum aktuellen Kader* des FC Bayern München hören. Wer ist verletzt, bei wem könnte es gehen? Sicher wird der Trainer ein Update geben.

Möglicherweise wird er sogar auf sein Gegenüber am Sonntag angesprochen. Der FCB muss zur Berliner Hertha, es kommt zum Duell mit Jürgen Klinsmann. Der ehemalige Bundestrainer sorgte unlängst für Schlagzeilen, denn: Seine Trainer-Lizenz ist nicht mehr gültig.

