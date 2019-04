Wegen Schiri-Ärger bei Heidenheim-Spiel: Brazzo muss Geldstrafe zahlen

In der Halbzeitpause des Pokal-Spiels der Bayern gegen Heidenheim ist Salihamidzic mit den Schiedsrichtern aneinander geraten. Das DFB-Sportgericht hat ihn nun mit einer Geldstrafe belegt.

München - Das Viertelfinal-Spiel im DFB-Pokal war kein Glanzpunkt in der jüngeren Geschichte des FC Bayern München. Gegen den Zweitligisten aus Heidenheim tat sich der Rekordmeister äußerst schwer und konnte sich nur knapp mit 5:4 durchsetzten.

Salihamidzic unzufrieden mit der Entscheidung von Schiedsrichter Winkmann

Drei Wochen später wird das Spiel aber noch einmal zum Thema. In der Halbzeitpause - die Bayern lagen mit 1:2 zurück - hatte Hasan Salihamidzic, der Sportdirektor der Münchner, Gesprächsbedarf mit den Schiedsrichtern. Der Grund: In der 16. Minute senste der Nikals Süle Heidenheims Robert Andrich um. Schiedsrichter Winkelmann gibt erst Gelb, schaut sich die Szene dann aber nochmal im Video an. Danach ändert er seine Entscheidung und zeigt dem Bayern-Verteidiger die Rote Karte. Das passte Brazzo gar nicht, deshalb suchte er den Kontakt zu den Offiziellen. Was er sagte, ist nicht bekannt, aber Winkmann verwies Salihamidzic aufgrund der Aussagen aus dem Innenbereich.

Geldstrafe für Brazzo

Das DFB-Sportgericht hat nun entschieden, dass der Sportdirektor der Bayern 8.000 Euro Strafe zahlen muss. Salihamidzic soll sich zwar noch in der Schiri-Kabine entschuldigt haben, vor der Strafe hat ihn das aber nicht bewahrt. Laut DFB stimmte Salihamidzic dem Urteil zu. Es ist also rechtskräftig.

