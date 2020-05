FC Bayern: Hat Präsident Hainer hier versehentlich vier Transfers verraten?

Der FC Bayern München plant weiter seine Zukunft. Neben Transfers und Verlängerungen könnte es zu Abschieden kommen, wie Präsident Hainer durchblicken lässt.

Der FC Bayern München* bastelt am Kader für die Zukunft.

Transfers und Verlängerungen sind geplant.

Präsident Herbert Hainer bezog nun Stellung - hat er etwa vier Abschiede verraten?

München - Gibt es bald wieder Bundesliga*-Fußball zu sehen oder zwingt die Corona-Krise* die Klubs weiter zu einer Pause? Möglicherweise fällt am Mittwoch, 6. Mai, eine Entscheidung über die Zukunft des Fußballs in Deutschland*.

In der Zwischenzeit treiben die einzelnen Vereine ihre Kaderplanung voran. Beim FC Bayern München* wird natürlich viel über Transfers* gesprochen. Im Fokus: Timo Werner und Leroy Sané.

FC Bayern München: Kaderplanung trotz Corona-Krise - Wer bleibt, wer muss gehen?

Klar ist aber auch: Das Aufgebot* der Münchner kann sich auch jetzt schon sehen lassen. Erste Vertragsverlängerungen gab es bereits, folgen in Kürze weitere? Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen um Manuel Neuer, Thiago und David Alaba.

Wenn es nach Präsident Herbert Hainer geht, dann könnte es schon bald eine Einigung geben. Der neue Bayern-Boss sagte im Interview mit dem kicker: „Nun werden weitere Gespräche geführt mit unseren Konstanten David Alaba, Manuel Neuer und Thiago.“ Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic seien „mit jedem dieser Spieler in Gesprächen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit allen drei in absehbarer Zeit verlängern können“, so Hainer weiter. „Wir haben keinen Druck, alle drei sind bis 2021 gebunden. Aber wir wollen natürlich so früh wie möglich Klarheit für den Klub und die Spieler.“

FC Bayern München: Hat Präsident Herbert Hainer Transfer-Pläne verraten?

Neben Neuer, Thiago und Alaba gibt es vier weitere Spieler aus dem Profi-Kader, deren Verträge 2021 auslaufen werden. Im großen kicker-Interview wird keiner von ihnen mit nur einer Silbe erwähnt. Hat Präsident Herbert Hainer hier vielleicht angedeutet, dass es für Jerome Boateng, Javi Martinez, Sven Ulreich und Ron-Thorben Hoffmann keine Zukunft beim FC Bayern München* geben wird?

Gerüchte gab es in der jüngeren Vergangenheit zu allen vier Spielern viele. Potenzielle oder bereits sichere Neuzugänge wie Alexander Nübel könnten ihren Platz einnehmen. Plant man bei den Bayern also einen Abschied des Quartetts? Klar ist: Nach der aktuellen Saison bietet sich den Roten die letzte Chance, um eine größere Ablösesumme zu erzielen. Nach der Saison 2021 könnten Boateng, Martinez, Ulreich und Hoffmann dann ablösefrei wechseln - falls die Verträge zuvor nicht doch noch verlängert werden. Spätestens dann dürfte sich Hainer zu diesen Personalien äußern.

Heute vor 4️⃣1️⃣ Jahren trat Uli Hoeneß seinen Dienst als Manager an! ⚪️



https://t.co/BruohTbT0q#FCBayern #MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) May 1, 2020

Der Nachfolger von Uli Hoeneß erklärte gegenüber dem kicker auch, dass der FC Bayern sein Geld nicht sinnlos in Spieler investiert. Gigantische Ablösesummen wie bei Leroy Sané müssten gut durchdacht sein. Triple-König Jupp Heynckes überraschte indes mit Kritik gegen eben jenen Sané.

Derweil erschüttert die Bundesliga ein handfestes Skandal-Video. Ein Profi veröffentlichte ein Video, das deutlich macht: Den Spielern sind die Corona-Regeln offenbar. Die DFL bezeichnete den Clip als „völlig inakzeptabel.“ Außerdem gibt es Wirbel um einen früheren Schalker. Der totgeglaubte Ex-Kollege von Manuel Neuer ist nun wohl doch am Leben.

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks



akl