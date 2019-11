Uli Hoeneß legt sein Amt als Präsident des FC Bayern ab. Sein Nachfolger ist Herbert Hainer. Wie unterscheiden sich die Beiden?

Uli Hoeneß tritt als Präsident des FC Bayern zurück.

Sein Nachfolger ist der Ex-Adidas-Chef Herbert Hainer.

Beide sind ganz unterschiedliche Typen.

München - Auf den ersten Blick verbinden Uli Hoeneß (67) und seinen Nachfolger Herbert Hainer (65) einige Gemeinsamkeiten. Die späteren Top-Manager wuchsen in Metzgerfamilien auf, halfen im elterlichen Betrieb. Später gehörten sie unbestritten zu den Besten in ihrer Branche. Hoeneß machte aus einem verschuldeten Bundesligisten eine weltweite Marke – mit einem Jahresumsatz von über 750 Millionen Euro. Hainer schaffte es bis an die Spitze von Adidas, verzehnfachte als Vorstandsvorsitzender den Börsenwert des Sportartikelherstellers.

Herbert Hainer: Das genaue Gegenteil von Uli Hoeneß?

Das war’s dann aber auch mit den Gemeinsamkeiten. Die Unterschiede zwischen den beiden werden im Präsidentenamt des FC Bayern besonders deutlich sichtbar sein. Der impulsive Hoeneß verpasste sich regelmäßig Maulkörbe, um nicht wieder unüberlegt für Schlagzeilen zu sorgen. Genau das tat der 67-Jährige dann aber doch mit einer beeindruckenden Regelmäßigkeit. Hainer ist eher der Typ Asket, er geht gerne Joggen, macht Fitnesstraining und lässt den Nachtisch oft unberührt. So ähnlich wird er auch als Präsident auftreten. Hainer wird der Lenker und Denker im Hintergrund sein, der sich deutlich seltener als sein Vorgänger öffentlich äußert.

Es wird in Zukunft ruhiger werden um den Präsidenten des FC Bayern

Hoeneß mischte sich gerne ins sportliche Geschehen ein, gegen Ende seiner Amtszeit verließ ihn dabei zunehmend das Gespür, das ihn zuvor jahrelang ausgezeichnet hatte. Es braucht keine hellseherischen Fähigkeiten, um zu prophezeien: Es wird in Zukunft ruhiger werden um den Präsidenten des FC Bayern. Das darf man schade finden, es entspricht aber eher dem Geist der Zeit. Alles zur Jahreshauptversammlung können Sie in unserem Live-Ticker nachlesen.

